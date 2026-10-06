Gerente del Año 2026: 12 ejecutivos y emprendedores compiten por los reconocimientos de la AGG

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) presentó este 6 de octubre a los 12 nominados al Gerente del Año 2026, una lista que reúne a ejecutivos y emprendedores de sectores como medios de comunicación, logística, tecnología, manufactura, construcción, bienestar corporativo y servicios financieros.

Luis Castañeda, gerente general de la AGG, explicó que los candidatos llegan a esta vigésima edición con resultados concretos en sus organizaciones, entre ellos crecimiento de empresas y equipos de trabajo, mejoras en productividad, reducción de desperdicios, expansión hacia otros mercados y creación de nuevos modelos de negocio.

El reconocimiento será entregado el 22 de octubre, en el Hotel en el Westin Camino Real, a las 18:30 horas, y contempla seis categorías. Los ganadores de Innovación Comercial, Innovación Organizacional, Innovación Productiva y Start Up serán definidas mediante el voto de los socios de la AGG. Los reconocimientos de Trayectoria Empresarial y Gerente del Año, en cambio, serán definidos por la Junta Directiva de la asociación.

Castañeda señaló que la selección de los nominados implicó revisar distintos perfiles y anticipó que la elección de los ganadores será un proceso difícil debido a la diversidad de resultados y propuestas presentadas.

“Las nominaciones llegan después de revisar distintos perfiles y los ganadores los eligen nuestros socios. Estamos seguros de que será una labor difícil elegir al ganador. Sin embargo, en la ceremonia podremos conocer a todos los nominados, además de saber quiénes recibirán los reconocimientos de Trayectoria Empresarial y Gerente del Año”, afirmó.

El Comité de Evaluación, integrado por la Junta Directiva de la AGG y otras personalidades, seleccionó a tres nominados por cada categoría entre las postulaciones recibidas hasta el 12 de septiembre. Ahora serán los socios quienes podrán elegir a los ganadores.

1. Categoría Innovación comercial

Según información compartida por la asociación, esta categoría busca reconocer a quienes han impulsado el crecimiento de sus empresas, abierto nuevos mercados y desarrollado nuevas formas de comercialización. Los nominados son:

Marie Bell Archila — Grupo Emisoras Unidas: creó Universo Fútbol, una propuesta multiplataforma alrededor del Mundial 2026 que generó nuevas oportunidades comerciales pese a no contar con los derechos oficiales de transmisión.

creó Universo Fútbol, una propuesta multiplataforma alrededor del Mundial 2026 que generó nuevas oportunidades comerciales pese a no contar con los derechos oficiales de transmisión. Herbert Flores — Forza Delivery: su gestión comercial reporta un crecimiento interanual de 65% y la expansión hacia Honduras y El Salvador.

su gestión comercial reporta un y la expansión hacia Honduras y El Salvador. Edgar Santos — BDG: desarrolló un modelo de venta consultiva que actualmente atiende a más de 400 clientes corporativos en cuatro países.

2. Categoría Innovación organizacional

Por otro lado, esta categoría busca reconocer a los gerentes que han transformado sus empresas a partir del desarrollo de las personas, la cultura organizacional y el fortalecimiento de sus equipos de trabajo. Los nominado son:

Rodrigo Labbé — ProHygiene Guatemala: llevó la organización de 5 a 95 colaboradores y acompañó ese crecimiento con cambios en cultura, capacitación y liderazgo.

llevó la organización de y acompañó ese crecimiento con cambios en cultura, capacitación y liderazgo. María Cristina Quiñónez — Vedanta Center: convirtió el bienestar corporativo en una propuesta empresarial que ya ha llegado a más de 75 organizaciones y 2 mil 500 personas .

convirtió el bienestar corporativo en una propuesta empresarial que ya ha llegado a . Pablo Suchini — COMOSA: encabezó una reestructuración que alcanzó a cerca del 70% de la organización y posteriormente obtuvo 93% en su primera medición de clima organizacional.

3. Categoría Innovación productiva

Esta categoría busca reconocer a los gerentes que han logrado mejoras en la eficiencia y productividad de sus empresas, respaldadas por resultados concretos.

Patty Díaz — Multitubo: reporta un aumento de más de 10% en eficiencia productiva y producción de tubería y accesorios de PVC sin metales pesados.

reporta un aumento de y producción de tubería y accesorios de PVC sin metales pesados. Samuel Reyes — Grupo Diveco: su sistema regional de indicadores se relaciona con un aumento de 31% en productividad frente a 2024 .

su sistema regional de indicadores se relaciona con un . Rodrigo Toledo — TATA: mediante automatización e inteligencia artificial consiguió un 22% más de eficiencia y redujo el desperdicio de materiales de 7% a 1%.

4. Categoría Start Up

En la categoría Start Up, la AGG busca reconocer a emprendedores que lograron convertir una idea de negocio en empresas con capacidad de crecimiento, expansión y alcance regional. Los nominados son:

Piero Coen Dávila — OSMO: la plataforma de pagos que desarrolló junto con su socio supera los 300 mil usuarios en 18 países .

la plataforma de pagos que desarrolló junto con su socio supera los . Christian Ortiz — Vidassa: construyó un modelo basado en alianzas con fabricantes que permitió llevar 35 productos a los seis mercados centroamericanos .

construyó un modelo basado en alianzas con fabricantes que permitió llevar . Rocío Pinto — Multiverse: ha acompañado a más de 6 mil emprendedores y las empresas participantes en sus programas registran un crecimiento promedio de 15.7% en ventas.

Votación

Según datos compartidos por la AGG, actualmente cuenta con alrededor de 5 mil gerentes asociados, quienes podrán elegir a los ganadores de Innovación comercial, Innovación organizacional, Innovación productiva y Start Up. La votación estará abierta hasta el sábado 10 de octubre a las 13 horas en el sitio oficial del reconocimiento: www.gerentedelaño.com.

En el sitio web también se puede leer la reseña completa de cada uno de los nominados.

Categorías Trayectoria Empresarial y Gerente del Año

En las otras dos categorías, Trayectoria Empresarial y Gerente del Año, la decisión estará a cargo de la Junta Directiva de la AGG, que aplicará criterios previamente establecidos.

Dos décadas de reconocimiento al liderazgo empresarial

Desde 2005, según informó la AGG, el galardón Gerente del Año reconoce a quienes han tenido el valor de pensar y actuar de manera diferente. A lo largo de veinte ediciones, ha distinguido la innovación, el desarrollo humano, la productividad y el emprendimiento de líderes cuya gestión contribuye al desarrollo económico y social del país.

Con esta premiación, la AGG cumple su propósito de promover la excelencia gerencial, los valores y los principios, e inspira a nuevas generaciones de gerentes guatemaltecos.

“Durante dos décadas, Gerente del Año ha demostrado que el liderazgo que transforma Guatemala se construye con innovación, valores y compromiso con las personas. Los nominados de este año son prueba de que en nuestro país hay gerentes capaces de convertir los retos en oportunidades y de inspirar a las nuevas generaciones”, afirmó Evelio Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la AGG.