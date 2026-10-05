MetroRiel avanza en la fase cero: qué se sabe de la ruta, estaciones, financiamiento y construcción

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MetroRiel avanza en la fase cero: qué se sabe de la ruta, estaciones, financiamiento y construcción

El MetroRiel avanza en las etapas de la fase 0, mientras continúan los análisis para definir aspectos clave que permitan concluir esta etapa y determinar los siguientes pasos del proyecto.

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Guatemala deberá presentar estudios sobre la viabilidad de la reactivación del tren, que incluye tiempo estimado, fases de aplicación y conflictividad por el derecho de vía. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El RIC y Fegua actualizan el inventario de la línea férrea que forma parte del corredor de 20.5 kilómetros bajo análisis para el proyecto MetroRiel. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El MetroRiel continúa en la fase 0, una etapa de análisis técnico en la que especialistas del Reino Unido y equipos guatemaltecos evalúan las condiciones necesarias para determinar si el proyecto puede avanzar a una siguiente etapa, identificada como fase 1.

La misión técnica británica comenzó el 28 de septiembre y está prevista para concluir el 9 de octubre, según información proporcionada por la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

Durante estas jornadas se realizan reuniones, talleres e intercambios técnicos para revisar aspectos relacionados con la planificación, organización, financiamiento, marco jurídico e institucional, gobernanza y gestión de riesgos.

El análisis se concentra en un corredor ferroviario de aproximadamente 20.5 kilómetros entre Centra Norte y Centra Sur, que continúa bajo evaluación.

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Seis datos que hacen falta definir para el MetroRiel

Uno de los componentes es la situación del área ferroviaria y las condiciones actuales del derecho de vía. En paralelo, Fegua y el Registro de Información Catastral (RIC) realizan un levantamiento de información sobre la línea férrea en distintos puntos del área metropolitana.

Este inventario permitirá actualizar información sobre los rieles, durmientes, postes y otros elementos de la vía, además de identificar construcciones, calles, pasos a desnivel y otras estructuras que se encuentran en sus alrededores.

La información se incorporará a los insumos que servirán para continuar con el análisis técnico del MetroRiel.

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Los talleres también contemplan distintas alternativas para organizar los componentes del proyecto y posibles modalidades de contratación. Sin embargo, todavía no se ha definido cómo se ejecutaría la obra.

Otro de los objetivos de los acercamientos actuales es fortalecer las capacidades de Fegua para que la institución pueda conservar la información y el conocimiento técnico que se genere durante las diferentes etapas del proyecto.

El MetroRiel todavía no tiene fecha de construcción

Aunque la misión técnica concluirá el 9 de octubre, esto no significa que el MetroRiel pase inmediatamente a una etapa de construcción. La información recopilada durante esta fase todavía deberá ser analizada y validada.

Por ahora, tampoco están definidas de manera definitiva la ruta, las estaciones, el costo del proyecto, la fuente de financiamiento, la modalidad de contratación ni una fecha para comenzar la construcción o poner en operación el sistema.

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Es importante recordar que la participación de los especialistas británicos forma parte de la cooperación técnica entre Guatemala y Reino Unido. Su trabajo está orientado a aportar conocimiento y apoyar el análisis del proyecto, pero no implica que el Reino Unido haya comprometido financiamiento para construir el MetroRiel.

En resumen, estos son los seis aspectos que todavía no están definidos en esta fase, pese a que estudios anteriores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya contemplaban una propuesta para el MetroRiel. Estas alternativas no están descartadas, pero tampoco han sido confirmadas como definitivas:

  1. La ruta que seguirá el MetroRiel.
  2. Las estaciones y su ubicación.
  3. El costo total del proyecto.
  4. La fuente de financiamiento para ejecutarlo.
  5. La modalidad de contratación para desarrollar el proyecto.
  6. El cronograma, específicamente la fecha para iniciar la construcción y poner en operación el sistema.

¿Qué sigue después del 9 de octubre?

El cierre de la misión técnica dará paso al análisis de los resultados obtenidos durante los talleres. Las recomendaciones y alternativas planteadas deberán ser desarrolladas y validadas antes de convertirse en decisiones sobre las siguientes fases del proyecto.

La Embajada del Reino Unido había señalado previamente que los resultados del análisis de esta fase 0 serían presentados en noviembre, por lo que la conclusión de la misión en octubre marca el cierre de esta jornada de trabajo, pero no el final del proceso de evaluación.

Por ahora, el MetroRiel permanece en una etapa de preparación y estructuración, mientras las instituciones buscan determinar en qué condiciones técnicas, financieras e institucionales podría desarrollarse el sistema de transporte ferroviario.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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