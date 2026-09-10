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MetroRiel en Guatemala: qué trabajos se hacen en 21 kilómetros de vía antes de su construcción
El MetroRiel todavía no está en construcción, pero ya se está haciendo una radiografía actualizada de los 21 kilómetros de derecho de vía para determinar con qué condiciones reales tendría que enfrentarse el proyecto.
El RIC y Fegua actualizan el inventario de la línea férrea, información que servirá para el análisis del MetroRiel. Los trabajos concluirán a mediados de octubre. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).
El Gobierno de Guatemala y el Reino Unido firmaron el 9 de julio de 2026 un Memorándum de Entendimiento para impulsar la planificación y desarrollo del MetroRiel.
Según informaron las autoridades de ambos países, este acuerdo contempla cooperación técnica, intercambio de conocimientos, fortalecimiento de capacidades y la búsqueda de opciones de financiamiento para el proyecto.
Un nuevo inventario de la vía férrea
En esa línea, desde el 8 de septiembre, equipos del Registro de Información Catastral (RIC) comenzaron a recorrer el derecho de vía ferroviario del área metropolitana para actualizar las condiciones de la línea por donde está previsto que pase el MetroRiel.
El trabajo ya es visible para quienes transitan por la avenida Atanasio Tzul, donde los técnicos realizan mediciones y registran distintos puntos de la vía. Según explican autoridades de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) a este medio, el levantamiento continuará sobre la Atanasio Tzul hasta llegar por las zonas 8 y 4, luego sigue a la 1 y 6. hasta cubrir los puntos previstos para el recorrido del proyecto. Los trabajos se extenderán aproximadamente hasta mediados de octubre.
El objetivo es actualizar el inventario que Fegua ya posee y conocer cómo se encuentra actualmente la vía ferroviaria, detallan las autoridades. Para ello, los técnicos utilizan GPS para ubicar puntos y registrar elementos como rieles, durmientes y postes, así como las condiciones del espacio destinado al ferrocarril.
Pero el levantamiento no se limita a la vía. También busca identificar qué hay alrededor: calles, avenidas, pasos a desnivel, viviendas, bodegas y otras construcciones que colindan con el derecho de vía.
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También será necesario conocer qué infraestructura existe debajo, sobre o junto al recorrido ferroviario. Por ello, el análisis puede requerir información de otras instituciones, como planos urbanísticos y registros de obras de infraestructura.
La actualización resulta necesaria porque el entorno de la vía ha cambiado en los últimos años. En algunos sectores se han construido pasos a desnivel y nueva infraestructura urbana, mientras que en otros han surgido nuevas construcciones u ocupaciones que ahora deben quedar registradas antes de avanzar con los estudios del proyecto.
Información que servirá para analizar el MetroRiel
Esta información será uno de los insumos para el análisis técnico que se realiza con el acompañamiento del Reino Unido.
En agosto, la embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, explicó que el equipo técnico de su país se encontraba en la fase cero del proyecto, que incluye el análisis de la gobernanza, los riesgos, la coordinación entre instituciones y la viabilidad del MetroRiel.
La embajadora británica ha señalado que el análisis técnico de esta fase está previsto para ser entregado al Gobierno de Guatemala en noviembre.
¿Qué pasará con las familias que ocupan el derecho de vía?
Uno de los aspectos que deberá analizarse posteriormente es la situación de las familias que actualmente ocupan terrenos del derecho de vía ferroviario.
En ese sentido, las autoridades de Fegua explican que el inventario no constituye un proceso de desalojo. En esta etapa, los técnicos únicamente están documentando las condiciones existentes y determinando qué se encuentra dentro y alrededor del espacio ferroviario.
No obstante, los directivos comentan que ya ha habido acercamientos con líderes de comunidades ubicadas en sectores donde existen ocupaciones. El objetivo es mantener comunicación con las familias y explicarles qué trabajos se están realizando.
Las posibles soluciones para las personas que eventualmente resulten afectadas corresponden a una etapa posterior del proyecto.
Sin embargo, autoridades comentan que este análisis tendría que formar parte de una siguiente etapa, una vez que se determine la viabilidad del MetroRiel y se conozcan aspectos como el financiamiento, costos, infraestructura necesaria y condiciones para su construcción.
El MetroRiel es uno de los proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad planteados por la administración de Bernardo Arévalo, y que ha sido propuesto por otros gobiernos de turno. Pero esta es una iniciativa de mediano y largo plazo que trasciende el actual período de gobierno. La intención es dejar encaminadas las condiciones técnicas, financieras e institucionales para que su ejecución pueda continuar en la siguiente administración.