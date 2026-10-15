Industria de alimentos y bebidas identifica tres desafíos para ser más competitiva en Guatemala

La industria de alimentos y bebidas de Guatemala enfrenta desafíos para mantener su competitividad en un entorno marcado por tensiones geopolíticas, interrupciones en las cadenas de suministro, fenómenos climáticos y transformaciones tecnológicas.

Ante este escenario, representantes empresariales identificaron tres prioridades para fortalecer el sector: ampliar la integración económica regional, aprovechar la información científica para tomar decisiones y desarrollar nuevas capacidades laborales frente a los cambios tecnológicos.

Los planteamientos fueron expuestos este jueves 15 de octubre durante el VI Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas de Guatemala, organizado por la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), bajo el lema Motores de Prosperidad.

Pedro Cofiño, presidente de Gremab, señaló que las empresas deben fortalecer su capacidad de adaptación e innovación para responder a las nuevas condiciones del mercado.

Integración regional ante los riesgos internacionales

Juan Bautista Bosch, director de la Junta Directiva de la CIG, explicó que la industria ha enfrentado transformaciones relacionadas con las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados, las interrupciones en las cadenas de suministro y los fenómenos climáticos.

Aunque reconoció la capacidad de adaptación de la industria guatemalteca, advirtió de que se necesitan condiciones para mantener las inversiones y la generación de empleo.

“La fortaleza de nuestra industria no puede darse por sentada. Hoy más que nunca necesitamos condiciones que permitan a las empresas seguir invirtiendo, innovando y generando empleo”, expresó Bosch.

El directivo destacó la importancia de contar con certeza para las inversiones, cadenas productivas eficientes y capacidad para competir en mercados cada vez más dinámicos.

Por su parte, Cofiño señaló que la integración económica regional y el fortalecimiento de las cadenas de valor son fundamentales para impulsar el comercio y mejorar la competitividad.

Información científica y nuevas tecnologías

Otro de los desafíos identificados es incorporar información y evidencia científica en la toma de decisiones empresariales, especialmente para comprender los cambios en los hábitos de consumo e identificar oportunidades de innovación.

Cofiño destacó que el análisis de información permite conocer mejor al consumidor y responder a las nuevas condiciones del mercado.

Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de Gremab, explicó que los temas abordados durante el foro están relacionados con decisiones que inciden en la evolución de la industria y su capacidad para continuar generando valor.

La transformación tecnológica también plantea la necesidad de desarrollar nuevas capacidades laborales y fortalecer los vínculos entre las empresas, la academia y las instituciones públicas.

Según Cofiño, la formación de talento es fundamental para responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias de los procesos productivos.

Juan Bautista Bosch, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de contar con certeza para las inversiones, infraestructura y cadenas productivas eficientes. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIG)

Inversión e infraestructura para fortalecer la competitividad

Bosch indicó que la competitividad industrial no depende únicamente de las decisiones empresariales, sino también de la calidad de las instituciones, la infraestructura, la formación de talento y la capacidad de alcanzar acuerdos.

Consideró que ninguna empresa, institución o sector puede responder de manera aislada a las transformaciones económicas y tecnológicas.

En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector privado, las autoridades y la academia para promover condiciones que favorezcan la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Innovación y sostenibilidad en las mipymes

Durante el foro también se programó la segunda edición del reconocimiento Excelencia Que Transforma, impulsado por Gremab y CIG para destacar iniciativas de microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector.

El reconocimiento contempla proyectos que contribuyen al fortalecimiento de las cadenas de valor, las economías locales, la nutrición basada en evidencia y las prácticas productivas responsables con el ambiente.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Codex Alimentarius Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala.

El encuentro reunió a más de 500 participantes y contó con el respaldo de más de 50 instituciones, según los organizadores.

El peso económico de la industria

Los desafíos del sector adquieren relevancia por su participación en la economía nacional.

Según la actualización del Estudio de Impacto y Huella Económica de la Industria de Alimentos y Bebidas en Guatemala, elaborado por Central American Business Intelligence (CABI) para Gremab, la huella económica del sector alcanza Q207 mil 240 millones, equivalentes al 23.6% del producto interno bruto (PIB).

El estudio también establece que la industria genera cerca de 500 mil empleos directos, ocupa el quinto lugar entre los mayores generadores de empleo del país y mantiene vínculos con más de 100 actividades económicas.

Además, reporta una contribución de Q12 mil 741 millones en recaudación fiscal durante el 2024.

Para Bosch, estas cifras reflejan la importancia de fortalecer las condiciones que permitan a la industria continuar invirtiendo, innovando y generando oportunidades económicas.