La ley de etiquetado de alimentos se estanca otra vez y EE. UU. advierte sobre los costos

Ocho años después de haber sido presentada, la iniciativa que busca establecer el etiquetado de alimentos para fomentar un consumo más saludable se volvió a estancar en el Congreso.

El proyecto de la iniciativa 5504 para la Ley de Promoción de Alimentación Saludable se presentó a Dirección Legislativa el 3 de octubre del 2018, según los registros del Organismo Legislativo.

Su trámite en el Congreso ha sido lento y la iniciativa aún no ha llegado a su tercera lectura, una de las etapas necesarias para que pueda convertirse en ley.

Para la sesión plenaria de este martes 13 de octubre, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso había programado su tercera lectura, pero por decisión del pleno de diputados se retiró de la agenda.

Su retiro de la agenda ocurrió por sugerencia del diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, quien considera prudente que se revisen algunos aspectos de la iniciativa.

Esa sugerencia fue respaldada por el diputado Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien figura como uno de los ponentes de este proyecto.

La iniciativa que busca fomentar el etiquetado en alimentos busca que los usuarios sepan con certeza que tipo de alimentos están consumiendo, para tener claridad en las cantidades exactas de azúcar, grasa, sodio y otros elementos que en exceso pueden ser contraproducentes para la salud.

Embajada de Estados Unidos se pronuncia

Este 13 de octubre también fue publicado un nuevo estudio de opinión que detalla, además de información política, la perspectiva en temas económicos de país.

En ese marco, la embajada de Estados Unidos en Guatemala comentó en sus redes sociales que un proyecto de este tipo podría tener repercusiones en la economía familiar.

“Una nueva encuesta de CID Gallup, publicada hoy, pone de relieve las presiones económicas que enfrentan muchas familias en Guatemala. El Congreso no debería encarecer aún más la vida de los guatemaltecos”, indicó un mensaje en la red social X.

La publicación también añade: “La propuesta de ley que crearía un nuevo sistema de etiquetado de alimentos exclusivo para Guatemala impondrá costos innecesarios a las empresas estadounidenses y guatemaltecas. Al final, ese costo elevará el precio de la canasta básica para las familias guatemaltecas. Un sistema de etiquetado regional para Centroamérica ofrece información precisa a los consumidores sin afectar la prosperidad económica que comparten Estados Unidos y Guatemala”.

Una nueva encuesta de CID Gallup, publicada hoy, pone de relieve las presiones económicas que enfrentan muchas familias en Guatemala. El Congreso no debería encarecer aún más la vida de los guatemaltecos. La propuesta de ley que crearía un nuevo sistema de etiquetado de alimentos exclusivo para Guatemala impondrá costos innecesarios a las empresas estadounidenses y guatemaltecas. Al final, ese costo elevará el precio de la canasta básica para las familias guatemaltecas. Un sistema de etiquetado regional para Centroamérica ofrece información precisa a los consumidores sin afectar la prosperidad económica que comparten Estados Unidos y Guatemala. 🔗https://t.co/lIOltmNaRA — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 13, 2026

Entre los argumentos para retirar el proyecto de ley de la agenda de este martes, se comentó la posibilidad de citar a autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaría y Nutricional (Sesan), para profundizar en la iniciativa, o incluso retornarla a una comisión legislativa para un nuevo dictamen.

Sustituta de Menkos

Jonathan Menkos retomó por algunos minutos su curul en el Congreso para volver a solicitar un permiso indefinido del pleno de diputados, para volver a ocupar el puesto de ministro de Finanzas.

Menkos había dejado ese cargo ministerial para presidir el Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria, pero una resolución constitucional dejó sin efecto ese nombramiento.

Ahora Menkos, quien fue electo como diputado para la décima legislatura, tuvo que pedir un nuevo permiso para retomar el cargo ministerial, que fue aprobado por los diputados.

En consecuencia, su plaza volvió a ser ocupada por la diputada Olga Villalta, quien lleva ocupando la curul desde que Menkos solicitó el primer permiso en enero del 2024.