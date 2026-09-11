CIG reconoce a Álvaro Castillo Monge como Industrial Distinguido 2026 por su trayectoria empresarial

Los integrantes de la junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) entregaron esta noche reconocimientos a la innovación, el emprendimiento y la competitividad como ejes para el desarrollo de la industria nacional, así como el de Industrial Distinguido.

Al concluir la jornada, el reconocimiento fue entregado a Álvaro Castillo Monge, presidente del Consejo de Administración de CBC, por su trayectoria empresarial.

“Uno de los principales momentos del encuentro fue la entrega del Galardón Industrial Distinguido a Álvaro Castillo Monge, presidente del Consejo de Administración de CBC, reconocimiento que la CIG concede a empresarios con una trayectoria destacada y aportes al desarrollo económico y social del país”, expone un comunicado de prensa dado a conocer la noche de este 11 de septiembre.

El comunicado expone que, bajo su liderazgo, Castillo Monge ha impulsado el crecimiento de empresas emblemáticas de Guatemala y la región y ha consolidado una corporación con presencia en más de 17 países y el portafolio de bebidas más grande de la región.

“Ha sido fundador y líder de múltiples organizaciones dedicadas a la responsabilidad social, la nutrición y la sostenibilidad, y ha presidido la Cámara de Industria de Guatemala y el Cacif.”

Castillo Monge es un empresario guatemalteco de amplia trayectoria. Es ingeniero mecánico industrial por la Universidad Rafael Landívar, con un MBA por el Incae y una maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra.

CIG premia a empresas sostenibles

En la entrega del Premio Industrias Sostenibles 2026, que se otorga a las empresas que han destacado por la adopción de prácticas sostenibles como factor clave de competitividad y acceso a mercados internacionales, se reconoció específicamente la gestión hídrica.

Los ganadores en la categoría de gran empresa fueron:

Primer lugar: Coca-Cola FEMSA

Segundo lugar: Pan American Silver Guatemala

Tercer lugar: Agroprogreso

Ejecutivos de las diferentes empresas, que recibieron reconocimientos, entre ellas por su sostenibilidad y manejo hídrico, durante el XXI Congreso Industrial 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Oportunidades de negocio y empleo

La jornada también incluyó la Feria de Proveedores para la Industria, donde las empresas exhibieron sus productos y servicios, lo que generó oportunidades de negocio y contacto con potenciales aliados estratégicos.

De manera complementaria, el espacio Industria Emplea permitió conectar a empresas con profesionales y técnicos de distintas áreas, ampliando las oportunidades laborales para cientos de guatemaltecos.

Una visión de futuro para la industria guatemalteca

Con el cierre de esta vigésima primera edición, la CIG reafirma su compromiso con la construcción de una industria moderna, sostenible e innovadora, capaz de generar empleo de calidad, atraer inversión y posicionar a Guatemala como un socio confiable en las cadenas globales de valor.