Alimentos de Guatemala buscan ganar terreno en Centroamérica, el Caribe y otros mercados

Las empresas del sector buscan fortalecer las cadenas de valor regionales, ampliar sus mercados y enfrentar desafíos relacionados con la regulación, los costos logísticos y la formación de talento.

Directivos de la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dieron a conocer los lineamientos hacia los que se dirige el sector. Parte de estos temas serán abordados durante la sexta edición del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas de Guatemala, que se llevará a cabo el 15 de octubre en el hotel Westin Camino Real, en la Ciudad de Guatemala.

Entre los temas centrales se encuentra el fortalecimiento de la industria de alimentos y bebidas como una vía para generar prosperidad, ampliar oportunidades, impulsar la competitividad y aportar valor a las personas, las comunidades y el país.

El foro contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, así como de representantes de los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil.

Industria apuesta por crecer en la región

Juan Bautista Bosch Molina, director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), explicó a Prensa Libre que uno de los principales temas que analiza el sector es la integración de las cadenas de valor regionales y cómo continuar trabajando de manera conjunta en Centroamérica, además de impulsar la expansión hacia el Caribe.

Otro aspecto relevante es la regulación, particularmente en materia de etiquetado. Según Bosch Molina, el objetivo es avanzar de manera estratégica en una normativa que permita fortalecer al sector y evitar disposiciones que puedan convertirse en obstáculos para el desarrollo de la industria.

“Estamos viendo cómo fortalecer la industria de manera estratégica y seguir avanzando, para evitar regulaciones que consideramos que pueden ir en contra del sector y frenar su desarrollo”, afirmó.

Pedro Cofiño, presidente de la junta directiva de la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab); Juan Bautista Bosch Molina, director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de Gremab. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIG)

Industria nacional acelera su expansión

Bosch Molina hizo un balance de la industria nacional y de su apuesta por la regionalización.

“La industria guatemalteca está creciendo cada vez más. Primero que todo, invierte en el país. Como mencionamos, generamos más de Q200 mil millones, que representan casi una cuarta parte del producto interno bruto (PIB). Ese 24% básicamente proviene de este sector, pero también se busca cada vez más la expansión”, aseguró.

Según el directivo, la industria apunta hacia un mayor crecimiento en Centroamérica y el Caribe, donde identifica oportunidades para ampliar su presencia.

Agregó que parte de esa expansión regional se sustenta en la creación de centros de producción que permitan atender nuevos mercados.

Sector proyecta crecimiento a cinco años

En los próximos cinco años, la industria guatemalteca de alimentos prevé mantener un crecimiento sostenible, con la prioridad de abastecer el mercado nacional y, posteriormente, fortalecer su presencia en el mercado regional.

El directivo reconoció que uno de los principales desafíos está relacionado con las regulaciones, entre ellas las propuestas sobre etiquetado frontal, debido a que podrían entrar en conflicto con normativas ya acordadas en el ámbito regional.

“La industria guatemalteca está creciendo cada vez más. Primero que todo, invierte en el país. Como mencionamos, generamos más de Q200 mil millones, que representan casi una cuarta parte del producto interno bruto (PIB). Ese 24% básicamente proviene de este sector, pero también se busca cada vez más la expansión”, Juan Bautista Bosch Molina, directivo CIG

“Ese tipo de temas pueden dejar de lado los acuerdos que un país ya ha alcanzado regional e internacionalmente, y son aspectos que deben discutirse”, afirmó.

Bosch Molina señaló que las decisiones regulatorias deben sustentarse en información y evidencia verificable. Agregó que otro de los pilares para sostener el crecimiento de la industria durante los próximos años será el desarrollo del talento local vinculado al sector.

La industria guatemalteca de alimentos apuesta por la expansión en Centroamérica y el Caribe. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Geopolítica eleva costos para la industria

Sobre la coyuntura geopolítica internacional y los desafíos logísticos, el directivo indicó que actualmente uno de los principales efectos se refleja en el precio de los combustibles, aunque espera que estas presiones sean temporales.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto último las divisiones de alimentos y transporte estuvieron entre las que registraron mayores variaciones.

Al respecto, Bosch Molina reconoció que existe una relación entre estos costos y su impacto en los hogares.

“Son temas de la canasta básica y, claro, uno impacta al otro y se encarece. Son asuntos que queremos poner sobre la mesa para discutirlos y buscar soluciones que permitan generar bienestar para todos los guatemaltecos”, afirmó.

Seguridad preocupa al sector industrial

En cuanto a la seguridad pública y su impacto en el sector, el directivo afirmó que se trata de un tema complejo que continúa generando preocupación.

“Lo que hemos visto es que ha tenido diferentes picos en distintos momentos. Ahora lo vemos con preocupación al entrar en un año preelectoral. Tenemos que seguir dándole seguimiento de la mano de todas las instituciones, como el Ministerio de Gobernación, que atiende este tema. Mantenemos conversaciones con ellos y continuaremos dando seguimiento”, puntualizó.

Industria ve espacio para fusiones y adquisiciones

Finalmente, Bosch Molina se refirió a los movimientos corporativos de fusiones y adquisiciones en la región y explicó que estas operaciones dependen de la estrategia que adopte cada empresa. Añadió que existen posibilidades tanto para fusiones y adquisiciones como para asociaciones entre compañías.

“Si existe la oportunidad, se puede dar. Creo que estamos en un momento económico en el que este tipo de operaciones son posibles, pero depende de la estrategia de cada corporación”, afirmó Bosch Molina.