Exportaciones de Guatemala crecerían 13% en 2026: aranceles y puertos ponen a prueba al sector, según la Cepal

Las exportaciones de bienes de Guatemala crecerían 13% en el 2026, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Sin embargo, el país enfrenta desafíos relacionados con los costos logísticos, la infraestructura portuaria y los aranceles aplicados por Estados Unidos, factores que podrían limitar el aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales.

La estimación figura en el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas, presentado por el organismo internacional.

Durante la presentación, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, y Daniela García, directora de la División de Comercio Internacional e Integración, analizaron las condiciones de Guatemala para incrementar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y aprovechar la reorganización de las cadenas internacionales de producción.

Aunque las perspectivas para el cierre del año son favorables, García señaló que, a junio del 2026, las exportaciones guatemaltecas de bienes habían aumentado 5% interanual, mientras que las importaciones registraban un incremento del 11%.

Ese resultado colocaba a Guatemala entre los países con un crecimiento exportador inferior al promedio regional durante el período analizado.

La diferencia entre el desempeño registrado en el primer semestre y la proyección anual indica que la estimación de la Cepal contempla una aceleración de las exportaciones durante el resto del año.

¿Qué impulsa las exportaciones guatemaltecas?

De acuerdo con las proyecciones del organismo, el aumento del 13% en el valor de las exportaciones guatemaltecas estaría compuesto por un crecimiento del 8% en el volumen exportado y del 5% en los precios.

Esto significa que el mayor dinamismo esperado respondería principalmente a un incremento de las cantidades vendidas al exterior y, en menor medida, a mejores precios internacionales.

La estimación para Guatemala supera el crecimiento del 7% previsto para Centroamérica, región que continuaría beneficiándose de su participación en cadenas manufactureras y de la capacidad de adaptación de distintos sectores agroindustriales.

En comparación, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecerían 20% durante el 2026, impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales de varios productos.

Para Guatemala, las oportunidades también están relacionadas con su posición geográfica y la posibilidad de atraer inversiones vinculadas con la reorganización de las cadenas productivas internacionales.

García destacó que el país dispone de condiciones favorables, entre ellas su estabilidad macroeconómica, la proximidad con América del Norte y el dinamismo del comercio intrarregional.

También identificó oportunidades para desarrollar encadenamientos productivos con México, especialmente en agroindustria, manufacturas ligeras y empaques sostenibles.

No obstante, advirtió que aprovechar esas ventajas requiere atender las limitaciones de infraestructura, las condiciones laborales y la formación de capital humano.

Aranceles de Estados Unidos afectan parte de la oferta exportable

Uno de los factores que condicionan las perspectivas comerciales de Guatemala es la política arancelaria estadounidense.

Según explicó García, el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos ha permitido mantener un arancel del 0% para aproximadamente tres cuartas partes de la oferta exportable guatemalteca dirigida a ese mercado.

Sin embargo, el 25% restante continúa sujeto a un arancel del 10%, con efectos sobre productos no tradicionales y de alto valor agregado.

La funcionaria destacó la importancia de reducir la exposición del país a las tensiones comerciales externas mediante la diversificación de mercados y el fortalecimiento del comercio intrarregional.

El informe de la Cepal identifica a Guatemala entre los países latinoamericanos que suscribieron acuerdos de comercio recíproco con Estados Unidos, junto con Argentina, Ecuador y El Salvador.

Estos instrumentos incluyen compromisos en materia comercial, regulatoria, de propiedad intelectual, comercio digital y seguridad económica.

La evolución de las medidas arancelarias será uno de los factores que influirán en las condiciones de acceso de los productos guatemaltecos al mercado estadounidense.

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y copresidenta de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo, durante su intervención en el Cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Cepal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cepal).

Puerto Quetzal y costos logísticos, entre los principales desafíos

La Cepal también identificó las deficiencias de infraestructura portuaria como una limitación para la competitividad de Guatemala.

García señaló que el incremento de costos se suma a los problemas logísticos que enfrenta el país y destacó la necesidad de invertir en infraestructura, especialmente en el puerto Quetzal.

Según la funcionaria, esa terminal concentra más de la mitad del comercio marítimo guatemalteco y enfrenta sobrecostos y demoras operativas.

El panorama se desarrolla en un contexto de mayores presiones sobre los costos internos. García indicó que la inflación interanual se situó en 4.7%, frente al 1.5% registrado en el mismo mes del 2025, mientras que la categoría de transporte presentó un incremento interanual cercano al 17%.

La combinación de costos de transporte, demoras portuarias y limitaciones de infraestructura constituye un desafío para las empresas exportadoras, especialmente aquellas que dependen de entregas oportunas y cadenas de suministro internacionales.

En el ámbito regional, la Cepal también advierte sobre las interrupciones del transporte marítimo, los cambios de rutas y los mayores costos de los seguros, factores que pueden afectar las operaciones de comercio exterior.

Exportaciones de servicios crecerían 11% en el 2026

Además del comercio de mercancías, la Cepal considera que Guatemala tiene oportunidades para ampliar sus exportaciones de servicios.

El organismo proyecta que las ventas guatemaltecas de servicios al exterior crecerán 11% durante el 2026, frente al 5% registrado en el 2025.

La estimación se aproxima al crecimiento del 12% previsto para Centroamérica y coincide con el promedio proyectado para América Latina y el Caribe.

García explicó que, entre el 2005 y el 2024, las exportaciones guatemaltecas de servicios modernos registraron un crecimiento promedio anual del 9.9%, lo que refleja el dinamismo de este segmento.

Sin embargo, advirtió que ese desempeño no garantiza una mayor participación en los mercados internacionales.

Para consolidar el crecimiento, consideró necesarias políticas de desarrollo productivo, atracción de inversión extranjera directa, asistencia técnica a empresas exportadoras y mecanismos permanentes de coordinación entre los sectores público y privado.

También destacó la importancia de fortalecer las competencias digitales, promover la adopción de nuevas tecnologías y disponer de infraestructura adecuada para el desarrollo de servicios modernos.

La funcionaria mencionó el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) en la asistencia técnica a agrupaciones empresariales estratégicas, como parte de los esfuerzos que pueden contribuir a profesionalizar y diversificar la oferta exportable.

Formación de talento y brecha digital

La formación de capital humano figura entre los principales desafíos para ampliar las exportaciones guatemaltecas de servicios modernos.

García destacó la experiencia del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), al que presentó como un referente regional por su sistema de certificación de competencias.

Según explicó, el instituto dispone de 21 certificaciones sectoriales y más de 450 exámenes, una experiencia que podría servir de base para desarrollar capacidades en nuevas actividades vinculadas con el comercio internacional de servicios.

La directora de la Cepal también señaló que Guatemala enfrenta rezagos en digitalización.

En el 2024, el país obtuvo una puntuación de 0.57 en el índice de desarrollo del gobierno digital, por debajo del promedio regional de 0.67.

Cerrar esa brecha requiere mejorar la conectividad, ampliar los servicios públicos en línea, fortalecer las competencias digitales y facilitar la adopción de tecnología por parte de las empresas.

También implica simplificar trámites y crear mejores condiciones para que los negocios puedan incorporarse a los mercados internacionales mediante herramientas digitales y comercio electrónico.

La funcionaria consideró que una estrategia sostenida, construida mediante el diálogo público-privado, puede contribuir a diversificar las exportaciones, elevar la productividad y ampliar los beneficios de la transformación digital.

¿Puede Guatemala atraer más inversiones?

Salazar-Xirinachs destacó que Centroamérica tiene un potencial importante para desarrollar servicios modernos, en parte por su posición geográfica y cercanía con los mercados internacionales.

Sin embargo, explicó que aprovechar esa ventaja requiere estrategias de atracción y acompañamiento a las inversiones, formación de recursos humanos y desarrollo de agrupaciones empresariales especializadas.

Como referencia regional, mencionó la experiencia de Costa Rica en la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de servicios empresariales, así como los esfuerzos de Panamá para impulsar una estrategia nacional de exportación de servicios modernos.

El secretario ejecutivo también identificó nuevos desafíos derivados de la inteligencia artificial, que está transformando las actividades digitales y los servicios exportables.

Ante ese escenario, destacó la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas, financiamiento, ecosistemas empresariales y marcos regulatorios que permitan aprovechar las nuevas oportunidades.

En materia comercial, Salazar-Xirinachs reiteró la importancia de continuar las negociaciones con Estados Unidos para buscar reducciones en los aranceles que afectan a los países de la región.

Durante la presentación del informe de comercio internacional, la Cepal advirtió que Guatemala debe superar desafíos logísticos y portuarios para mejorar su competitividad exportadora. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cepal).

Diversificación para sostener el crecimiento

La Cepal considera que las economías latinoamericanas deben fortalecer sus políticas de desarrollo productivo, mejorar las capacidades institucionales y profundizar la integración regional para aprovechar los cambios en el comercio mundial.

En el caso de Guatemala, las autoridades del organismo identifican oportunidades relacionadas con la cercanía a América del Norte, los encadenamientos productivos, la agroindustria, las manufacturas ligeras y los servicios modernos.

Sin embargo, el aprovechamiento de estas ventajas dependerá de las inversiones en infraestructura física y digital, la formación de trabajadores y el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones públicas y empresas.

De concretarse las proyecciones, Guatemala cerraría el 2026 con un crecimiento de dos dígitos en sus exportaciones de bienes y servicios.

El desafío, según el análisis de la Cepal, será convertir ese dinamismo en una mayor diversificación de mercados, inversión productiva, competitividad y generación de empleo.