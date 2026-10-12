Guatemala podrá exportar crisantemos a Estados Unidos tras 50 años de restricciones

Después de más de 50 años de restricciones sanitarias, Guatemala podrá exportar crisantemos a Estados Unidos a partir del 9 de noviembre del 2026. Esta apertura comercial podría generar alrededor alcanzar US$20 millones anuales en exportaciones de crisantemos al tercer año y beneficiar a micro, pequeños, medianos y grandes productores de flores.

La decisión del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS, en inglés) elimina las restricciones específicas relacionadas con la roya blanca del crisantemo, una enfermedad causada por un hongo que había impedido el ingreso de esta flor al mercado estadounidense.

El mercado estadounidense de crisantemos representa aproximadamente US$400 millones anuales en importaciones, de los cuales US$180 millones corresponden a flores cortadas y US$220 millones a plantas ornamentales, según estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, explicó que la apertura es resultado de más de cinco años de gestiones entre empresarios y autoridades de Guatemala y Estados Unidos.

El directivo señaló que la medida permitirá competir en un mercado abastecido por países como Colombia y Ecuador, aprovechando la cercanía geográfica de Guatemala con Estados Unidos y los menores costos de transporte.

Proyectan US$40 millones anuales en exportaciones hacia el 2032

La apertura del mercado estadounidense de crisantemos permitirá a Guatemala desarrollar una nueva línea de exportación, con la expectativa de alcanzar ventas por US$20 millones anuales en un plazo de tres años y duplicar ese monto hacia el 2032.

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que los US$20 millones representan una meta de exportaciones anuales que el sector espera alcanzar al tercer año de la apertura comercial.

El directivo aclaró que los productores podrán comenzar a desarrollar sus operaciones de exportación una vez que entre en vigor la nueva disposición sanitaria, el 9 de noviembre del 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

A partir del tercer año, el sector buscará ampliar su participación en el mercado estadounidense y captar otro 10%, con la expectativa de alcanzar exportaciones por US$40 millones anuales hacia el sexto año.

Las proyecciones de Agexport contemplan el desarrollo de capacidades productivas, nuevas inversiones, generación de empleo e incorporación de micro y pequeños productores a las cadenas de exportación.

Salguero destacó que la cercanía geográfica de Guatemala con Estados Unidos podría representar una ventaja competitiva frente a países como Colombia y Ecuador, debido a los menores tiempos de transporte y costos de flete.

No obstante, el cumplimiento de estas metas dependerá de la capacidad de producción, las inversiones y la incorporación de empresas y agricultores al mercado estadounidense.

Pequeños productores podrán incorporarse a la exportación

Uno de los principales beneficios de la apertura podría observarse entre los pequeños productores de San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, Chimaltenango y comunidades cercanas, donde actualmente se cultivan crisantemos destinados principalmente al mercado nacional.

Salguero explicó que este tipo de flor permite desarrollar cadenas de producción que integran a agricultores de distintas escalas, desde microproductores hasta grandes empresas exportadoras.

Por ello, considera que la eliminación de las restricciones abre oportunidades para que pequeños agricultores puedan convertirse en proveedores de empresas exportadoras o establecer relaciones comerciales con compradores internacionales.

El representante empresarial destacó que la producción de crisantemos también podría beneficiarse del acceso a nuevas variedades, colores y material genético desarrollado en Canadá, Europa y Estados Unidos.

Estas mejoras permitirían ampliar la oferta y fortalecer la competitividad del producto guatemalteco frente a los principales países proveedores del mercado estadounidense.

No obstante, la incorporación de nuevos productores requerirá asistencia técnica, inversiones y el cumplimiento de las condiciones de ingreso establecidas para cada producto.

Guatemala busca competir con Colombia y Ecuador

La cercanía geográfica con Estados Unidos representa una de las principales ventajas competitivas que identifica Agexport para impulsar las exportaciones de crisantemos.

Salguero explicó que los menores tiempos de transporte podrían permitir que las flores guatemaltecas lleguen más frescas a los compradores estadounidenses y con menores costos de flete respecto de otros países competidores.

"Recuerden que nuestra cercanía a Estados Unidos nos permite tener en Estados Unidos entrega de productos más frescos, con mejor calidad, más barato el flete", señaló.

A criterio del empresario, estas condiciones podrían facilitar el ingreso de Guatemala a un mercado donde actualmente participan exportadores de Colombia y Ecuador.

Además de las flores cortadas, la apertura contempla oportunidades para determinados materiales vegetales destinados a la producción ornamental, lo que amplía las posibilidades de negocio para las empresas del sector.

La decisión de APHIS establece la eliminación de las restricciones específicas por roya blanca para las flores frescas cortadas de crisantemo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Exportaciones de flores registran caída del 29%

La apertura comercial se produce en un contexto de reducción de las exportaciones guatemaltecas de plantas ornamentales, follajes y flores hacia Estados Unidos.

Según cifras del Banco de Guatemala (Banguat), divulgadas por Agexport, las ventas de estos productos al mercado estadounidense alcanzaron US$69.5 millones durante el 2025, lo que representó una disminución del 3% respecto del 2024.

La tendencia se acentuó durante los primeros meses del 2026. Entre enero y abril, las exportaciones sumaron US$22.7 millones, equivalentes a una caída interanual del 29%.

Estas cifras corresponden al conjunto de plantas ornamentales, follajes y flores exportadas a Estados Unidos, no exclusivamente a crisantemos.

En este escenario, el acceso al mercado estadounidense para una nueva línea de productos representa una oportunidad para diversificar las exportaciones del sector y generar ingresos adicionales.

No obstante, el impacto económico dependerá de la capacidad de las empresas y los productores para desarrollar una oferta exportable que responda a la demanda de ese mercado.

¿Qué cambia a partir del 9 de noviembre?

La decisión de APHIS establece la eliminación de las restricciones específicas por roya blanca para las flores frescas cortadas de crisantemo.

También permitirá la importación al territorio continental estadounidense de esquejes y plántulas cultivadas in vitro de las especies Chrysanthemum spp., Leucanthemella serotina y Nipponanthemum nipponicum, bajo un sistema de medidas fitosanitarias.

Los requisitos aplicables a cada producto estarán disponibles en la base de datos Agricultural Commodity Import Requirements (ACIR), que establece las condiciones para el ingreso de productos agrícolas a Estados Unidos.

La modificación entrará en vigor el 9 de noviembre del 2026, de acuerdo con el plazo anunciado por las autoridades estadounidenses.

Aunque se eliminan las restricciones específicas relacionadas con la roya blanca, los productores deberán cumplir las demás disposiciones fitosanitarias y comerciales correspondientes antes de exportar.

Más de cinco años de gestiones para abrir el mercado

La eliminación de las restricciones fue resultado de más de cinco años de gestiones entre el sector exportador y las autoridades de Guatemala y Estados Unidos, según Agexport.

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, destacó el trabajo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), así como el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), por medio de la Consejería Comercial en Washington.

"Este respaldo, junto con los esfuerzos colaborativos institucionales de Agexport con sus aliados del sector privado de Estados Unidos, ha sido clave para facilitar el acceso a mercados", expresó De Del Águila.

Salguero agregó que durante los últimos seis meses se intensificaron las gestiones técnicas, el intercambio de documentación y el acompañamiento al personal especializado que participó en el proceso, tanto en Guatemala como en Washington.

El empresario indicó que la apertura del mercado de crisantemos podría convertirse en un precedente para facilitar el ingreso de otros productos agrícolas guatemaltecos a Estados Unidos.

Según sus declaraciones, el sector exportador también impulsa gestiones para abrir el mercado a entre 12 y 15 líneas adicionales de plantas y flores, además de variedades de frutas y vegetales.

Para Agexport, el desafío será transformar esta apertura sanitaria en inversiones, nuevos contratos comerciales y mayores exportaciones durante los próximos años.