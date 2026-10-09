Los cinco cambios que podrían transformar la industria de cosméticos y productos de higiene hacia el 2030

Las exportaciones guatemaltecas de cosméticos y productos de higiene crecieron 11.9% durante el primer semestre del 2026, mientras que la industria se prepara para incorporar nuevas tecnologías, responder a los cambios en los hábitos de consumo y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), las ventas al exterior alcanzaron US$411 millones entre enero y junio del 2026, un incremento del 11.9% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado muestra un mayor dinamismo en el sector, que cerró el 2025 con exportaciones por US$632 millones y un crecimiento anual del 3%.

Sin embargo, mantener ese ritmo representa un desafío para las empresas, debido a los costos de energía, las dificultades de infraestructura, los trámites y los gastos logísticos que afectan su competitividad.

Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, explicó que las empresas necesitan anticiparse a las nuevas tendencias, incorporar conocimientos y establecer relaciones comerciales que les permitan ampliar su participación internacional.

"El crecimiento de las exportaciones depende de nuestra capacidad de anticipar tendencias, incorporar conocimiento y generar conexiones de valor, así como superar las barreras de competitividad que enfrenta el sector, como los costos logísticos y los trámites, entre otras", afirmó Fernández.

Cosméticos guatemaltecos llegan a más de 35 mercados por varios factores que impulsan sus exportaciones, pero también enfrentan retos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Inteligencia artificial abre nuevas oportunidades

La incorporación de inteligencia artificial (IA) es una de las principales tendencias que podrían transformar la industria de cosméticos y productos de higiene durante los próximos años.

Esta tecnología ofrece oportunidades para desarrollar productos, mejorar la productividad, fortalecer las estrategias de mercadeo y conocer las preferencias de los consumidores.

Según la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport, la inteligencia artificial forma parte de cinco factores que las empresas deberán considerar para mantener su competitividad hacia el 2030.

Silvana Marsicovetere, directora de esa comisión, explicó que los cambios en la industria representan oportunidades para las empresas que comiencen a prepararse.

"La industria está viviendo una transformación que abre oportunidades extraordinarias para quienes se preparen desde hoy", expresó Marsicovetere.

Cinco tendencias que marcarán el futuro

Agexport identifica cinco factores que podrían modificar la producción, comercialización y consumo de cosméticos y productos de higiene hacia el 2030.

Cambios en el consumidor. Los compradores demandan productos más eficaces, relacionados con el bienestar y que ofrezcan una mejor relación entre precio y beneficio. Ciencia y tecnología. El desarrollo de nuevos ingredientes y formulaciones con mayor respaldo científico impulsará la innovación de productos de belleza, higiene y cuidado personal. Inteligencia artificial. Su aplicación permitirá explorar nuevas formas de desarrollar productos, mejorar la productividad y conocer las necesidades de los consumidores. Nuevos canales comerciales. El crecimiento del comercio electrónico y los cambios en las formas de comprar plantean nuevas oportunidades de distribución y comercialización. Liderazgo empresarial. Las decisiones estratégicas y la capacidad de innovación serán fundamentales para convertir estas tendencias en crecimiento y nuevas oportunidades de exportación.

De izquierda a derecha: César Vettorazzi, presidente de la Comisión Cosméticos e Higiénicos de Agexport; Jennifer Mendoza, gerente sector de Manufacturas, Silvana Marsicovetere, directora de Junta Directiva General Presidente Comité Organizador; Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones, quienes destacan las oportunidades de crecimiento del sector y los desafíos que enfrenta la industria hacia el 2030. (Foto Prensa Libre: cortesía Agexport).

Centroamérica concentra el 73% de las exportaciones

La industria guatemalteca de cosméticos y productos de higiene mantiene presencia en mercados internacionales, aunque sus principales destinos continúan concentrados en Centroamérica.

De acuerdo con Agexport, el 73% de las exportaciones del sector durante el 2025 tuvo como destino el mercado centroamericano.

Los productos guatemaltecos de higiene y limpieza llegan a más de 35 mercados. Entre los destinos también figuran República Dominicana, México y Estados Unidos.

Esta concentración regional plantea el desafío de ampliar la participación en otros mercados y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias de consumo.

Jennifer Mendoza, gerente del Sector de Manufacturas de Agexport, destacó que las decisiones empresariales actuales serán determinantes para identificar oportunidades comerciales.

"Las oportunidades de exportación del futuro comienzan con las decisiones que las empresas toman hoy", afirmó Mendoza.

La ejecutiva agregó que el objetivo es facilitar el acceso de las empresas a conocimientos, herramientas y contactos que puedan traducirse en nuevos productos y negocios.

Empresas analizarán tendencias hacia el 2030

Para abordar los desafíos y oportunidades del sector, la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport organizará el Cosmetics & Hygiene Innovation & Trends Day 2026, el próximo miércoles 14 de octubre, en la sede de la asociación, en la zona 13 capitalina.

Los organizadores esperan la participación de más de 100 ejecutivos y profesionales de las industrias de belleza, cuidado personal y limpieza del hogar.

El encuentro incluirá cinco conferencias sobre tendencias de consumo, innovación científica, inteligencia artificial, nuevos canales comerciales y liderazgo empresarial.

Entre los expositores figuran Mikaely Correa, analista sénior de Euromonitor International, de Brasil; Valentín García, gerente de Ventas para Cuidado Personal en Latinoamérica de Barentz, de México, y Daniela Montenegro, estratega de mercadeo digital y directora ejecutiva de Studio Happying, de Guatemala.

También participarán Olga Tercero, gerente para el Caribe y Centroamérica de Worldpanel by Numerator, y Rosana Padilla, expresidenta regional y directora ejecutiva de país de Johnson & Johnson (Kenvue) en México.

La actividad será la antesala de ADVANCE, un encuentro previsto para el 27 y 28 de abril del 2027, en el que se abordarán tendencias globales, innovación de productos y oportunidades comerciales.

Para Agexport, el reto consiste en que las empresas aprovechen los avances tecnológicos y los cambios en las preferencias de los consumidores para fortalecer su competitividad y ampliar la presencia de los productos guatemaltecos en los mercados internacionales.