ZDEEP en Synergy Industrial Park inicia operaciones en Escuintla tras inversión de más de US$13 millones

La Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP), impulsada por Spectrum y Pantaleon como parte de Synergy Industrial Park, en Escuintla, fue inaugurada este martes 6 de octubre. El área, dentro de la zona tiene una extensión de 250 mil metros cuadrados de la fase 1, y 320 mil metros cuadrados adicionales que serán activados más adelante para la fase 2.

La inversión inicial en la ZDEEP asciende a Q13.2 millones. El complejo está ubicado en el kilómetro 55.5 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción del municipio y departamento de Escuintla.

La construcción del parque industrial comenzó en abril del 2024. En ese momento se anunció una inversión inicial superior a US$20 millones y un área de unas 500 hectáreas destinada a actividades de logística, manufactura y producción.

Una parte de Synergy Industrial Park está constituida como ZDEEP, por lo que ofrece instalaciones industriales tanto dentro como fuera de este régimen. Con la ZDEEP se busca atraer inversiones mediante la instalación de industrias y otros negocios, que podrán acceder a incentivos fiscales y facilidades aduaneras para sus operaciones de logística, manufactura y exportación. Además, contará con operación aduanera permanente dentro del parque industrial.

Alejandro Guillén, director de Negocios de Synergy Industrial Park, explicó durante la inauguración que el complejo busca concentrar empresas nacionales e internacionales y proporcionar servicios que faciliten sus operaciones, importaciones y exportaciones.

El parque ofrece servicios de energía eléctrica, fibra óptica, logística y seguridad, con los que se busca reducir costos y mejorar la productividad, eficiencia y agilidad de las compañías instaladas.

Guillén destacó la ubicación de Escuintla como uno de los principales atractivos para nuevas inversiones, por su conectividad para distribuir mercancías dentro de Guatemala y hacia mercados como México, El Salvador y Honduras.

Cuando comenzó la construcción, en el 2024, los desarrolladores proyectaron generar más de cinco mil empleos directos y 10 mil indirectos durante los siguientes cinco años.

Zolic identifica cinco impactos económicos

Cristian Mayorga, presidente de la Junta Directiva de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), identificó cinco impactos económicos que se espera del desarrollo de Synergy Industrial Park: inversión, instalación de nuevas empresas, generación de empleo, desarrollo de proveedores y recaudación tributaria.

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El directivo de Zolic explicó que el primer efecto proviene de la inversión destinada al desarrollo del complejo, que ya ha generado contratación de mano de obra y demanda de servicios de transporte y logística, así como de materiales de construcción.

El segundo corresponde a la instalación de empresas, mientras que el tercero es la generación de empleo. Según Mayorga, la ubicación de Escuintla ofrece ventajas por su cercanía con Puerto Quetzal, la capital y las rutas que conectan con El Salvador, México y el occidente del país.

El cuarto impacto sería la formación de un clúster de proveedores, ya que las compañías de mayor tamaño requieren servicios, productos y materias primas que pueden ser suministrados por empresas nacionales y extranjeras.

El quinto corresponde a la recaudación tributaria. Aunque las empresas instaladas bajo el régimen reciben incentivos fiscales, Mayorga sostuvo que el empleo, los salarios, el consumo y las operaciones de los proveedores generan actividad económica que también se traduce en ingresos tributarios.

SAT plantea conexión con Puerto Quetzal

Otro componente para atraer empresas es la facilitación de las operaciones aduaneras.

Werner Florencio Ovalle, superintendente de Administración Tributaria, informó que la SAT trabaja para articular las operaciones de Synergy Industrial Park con otros esfuerzos relacionados con el comercio internacional, entre ellos Puerto Quetzal, debido a la cercanía entre ambas instalaciones.

Instalaciones de la Zona de Desarrollo Económico Especial Público (Zdeep) de Sinergy Park ubicadas en Escuintla. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

Ovalle mencionó, además, la posibilidad de vincular las operaciones con la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), con el propósito de establecer mecanismos de facilitación o un “fast track” para usuarios considerados seguros por la administración tributaria.

Según el funcionario, el parque representa una oportunidad para atraer inversión, incorporar empresas a cadenas de suministro y fortalecer las actividades productivas y logísticas.

Un desarrollo de mayor escala

Diego Herrera, CEO de Grupo Pantaleón, explicó que el proyecto fue concebido hace varios años con la intención de desarrollar un complejo capaz de competir con parques industriales de otros mercados de la región. Mencionó a Monterrey, México, como una de las referencias consideradas para su desarrollo.

El parque forma parte de un plan de desarrollo de mayor escala. Cuando comenzó su construcción se informó que el proyecto completo abarcaría unas 4 mil 700 hectáreas y contemplaría vivienda, comercio, hoteles, entretenimiento, áreas verdes, hospitales y centros educativos.

Herrera afirmó que la expectativa es que Synergy Industrial Park genere “miles y miles de empleos”, aunque no precisó una nueva cifra ni un plazo para alcanzar esa proyección.

Municipalidad espera llegada de más empresas

Edgar Rivera Esteis, alcalde de Escuintla, señaló que la municipalidad busca facilitar la instalación de nuevos proyectos empresariales y convertirse en un “aliado estratégico” de las compañías interesadas en invertir en el municipio.

El alcalde indicó que uno de los principales beneficios esperados es la generación de empleo para los habitantes de Escuintla, además de un aumento de la actividad económica y la recaudación municipal.

Rivera reconoció que existen procesos burocráticos que pueden dificultar la instalación de proyectos, pero sostuvo que estos obstáculos pueden superarse mediante la coordinación entre las instituciones y las empresas.

Alejandro Guillén, gerente general de Spectrum, Diego Herrera, CEO de Grupo Pantaleón, Cristian Mayorga, presidente de la Junta Directiva de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), Edgar Rivera, alcalde municipal de Escuintla Y Werner Florencio Ovalle, superintendente de Administración Tributaria, señaló que la SAT., durante la inauguración de la ZDEEP en Synergy Industrial Park. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Grupo Salinas estrena operaciones

Además, dentro del parque se instaló el nuevo centro de distribución de Grupo Salinas que ha representado una inversión de US$510 mil y tiene capacidad para abastecer al 60% de sus puntos de venta en Guatemala, según información proporcionada por la compañía.

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Juan José Girón, director general de Grupo Salinas Guatemala, explicó que el nuevo centro permitirá ampliar las capacidades logísticas de Elektra e Italika y acompañar el crecimiento de ambas unidades de negocio.

La ubicación sobre la ruta al Pacífico permitirá reducir tiempos y costos de distribución hacia sucursales en Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Chimaltenango, entre otros departamentos, afirmó Girón.

El centro incorpora sistemas especializados para el control de inventarios y transporte, entre ellos Manhattan y SAP Transportation Management. También cuenta con soluciones para el aprovechamiento de energía solar, ventilación natural y manejo de los recursos hídricos.