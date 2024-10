El salto de Escuintla: 8 parques industriales autorizados y una mejora en los ingresos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) confirmó que, por los próximos nueve meses, elaborará un estudio para analizar el potencial que tiene Escuintla para el desarrollo económico. Según el Índice de Competitividad Local, calculado por Fundesa, Escuintla experimentó un salto en el ingreso per cápita de US$1 mil 300 de 2022 a 2023, un valor atípico frente al promedio de lo que crecen otros municipios.

Este estudio, según Juan Vázquez Zamora, jefe adjunto para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la Ocde, busca analizar a partir de datos, el potencial que tiene Escuintla para atraer inversiones de calidad que puedan generar empleo e inclusión social. Asimismo, Vázquez aseguró que a partir de estos estudios, se podría analizar cómo atraer más talento humano al departamento y turismo. Para esto, se tomaron como base los parques industriales de este sector, los cuales, según Vázquez, son un ejemplo de promotor de desarrollo.

En un documento publicado por Pronacom en noviembre del 2023, llamado "Parques Industriales", se externa que en enero de este mismo año, se contaban con 16 parques industriales en el país, cuatro de los cuales están en Escuintla. Según Pronacom, el departamento de Escuintla es un punto estratégico debido a su cercanía al puerto Quetzal. No obstante, Christian Mayorga, presidente de Zolic, agregó durante un evento sobre atracción de inversiones organizado por Fundesa este 22 de octubre, que Escuintla ahora cuenta con ocho parques industriales autorizados por Zolic. “Varios de ellos en operación y otros todavía en fase de construcción", aseguró Mayorga.



Los resultados del análisis se compartirán al sector privado como al público, aseguró Vázquez, quien mencionó que mientras se realiza este trabajo, seguirán en comunicación con los diferentes actores involucrados en este tema e incluso visitando al país.

Competitividad en Escuintla

Para el 2023, Escuintla tuvo un puntaje de 93 puntos en el área de mercado laboral dentro del Índice de Competitividad Local. No obstante, obtuvo solo 33 puntos en el área de inversión productiva. Asimismo, este mismo año se vio un cambio positivo en su PIB per cápita de US$ 9 mil 300 a US$ 10 mil130. Mientras que otros departamentos categorizados como ciudades intermedias tuvieron un PIB per cápita menor. Puerto Barrios obtuvo ese mismo año un PIB per cápita de US$ 6 mil 917 y Antigua Guatemala obtuvo US$ 4 mil 649.

El presidente de Zolic mencionó que son más de 5 millones de metros cuadrados los que ya están aprobados por Zolic para poder operar. A partir de esto, Mayorga aseguró que se puede observar una tendencia por el sector privado y la dinámica económica se está yendo hacia el sur del país en el corto y mediano plazo. Mayorga recalcó que los parques industriales encuentran en el país son privados. Los cuatro parques industriales mencionados por Pronacom son: Mauricio Pacífico, Michatoya Pacífico, Scali Centroamericana y Zona Libre Quetzal.

El ejecutivo añadió que se han realizado inversiones en otros sectores como San Marcos, en donde se encuentra el parque industrial Puerta del Istmo que está pegado a la frontera con México y que es donde se desarrolla la primera operación importante de inversión extranjera para partes para vehículos.

No obstante, Mayorga asegura que el desafío principal para lograr el desarrollo de más inversiones no solo en regiones como Escuintla, sino en todo el país, es la coordinación. “Lograríamos muchos mejores resultados si trabajamos completamente unidos y bajo una estrategia común”, expresó Mayorga, quien aseguró que Guatemala cuenta con grandes ventajas, entre las que se encuentra su estabilidad macroeconómica y un sector privado dinámico.

Retos y soluciones

Durante este mismo evento, Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó que es necesario para un buen desarrollo del país contar con una política pública ligada al sector privado, debido a que, según Torrebiarte, los dos sectores no están necesariamente coordinados. A esto, Ruby Asturias, socia de Asesoría Financiera y Legal de Deloitte, agregó que un problema clave es que no se tiene claridad estratégica de las inversiones que se quieren atraer.

Mientras que Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, comentó sobre el impulso de la ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Alianzas Público-Privadas. La primera buscará priorizar aproximadamente el 10% de la totalidad de kilómetros de la red vial del país; mientras que la segunda, que Ayala espera se pueda aprobar este año, procurará la ampliación de la cartera de proyectos que se pueden realizar desde la modalidad de alianzas público privadas.