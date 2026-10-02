Taiwán amplía su cooperación con Guatemala con proyectos para el aeropuerto La Aurora, salud y carreteras

Guatemala recibirá apoyo de Taiwán para proyectos de conectividad, salud e infraestructura vial, que incluyen mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora, la construcción de un hospital contra el cáncer y estudios para mejorar el corredor CA-09 Norte entre Mayuelas, Zacapa, y Puerto Barrios, Izabal, informaron este viernes 2 de octubre autoridades de ambos gobiernos.

La cooperación taiwanesa incluye Q9.5 millones para modernizar la seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, US$35 millones para el hospital especializado contra el cáncer y hasta US$2.54 millones para estudiar mejoras en dicha ruta.

Las iniciativas comprenden inversiones y cooperación técnica en distintas etapas..

Modernización en La Aurora

El Aeropuerto Internacional La Aurora estrenó un Centro de Monitoreo, Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes como parte de una inversión de Q9.5 millones que incluye equipo y otras mejoras para reforzar la seguridad y la atención de emergencias.

El nuevo centro dispone de 18 pantallas y seis estaciones de trabajo para supervisar el sistema de videovigilancia. La terminal cuenta ahora con 570 cámaras, de las cuales 310 fueron donadas por el Gobierno de Taiwán y tienen funciones de reconocimiento facial, identificación de matrículas y transmisión de audio.

La capacidad de almacenamiento de las grabaciones fue ampliada cinco veces.

Los Q9.5 millones también comprenden dos equipos de inspección por rayos X, un nuevo sistema de voceo, iluminación del tercer nivel y una ambulancia para el Centro de Operaciones de Emergencia.

Las mejoras incluyeron trabajos de pintura, limpieza y pulido de vidrios, así como la modernización del área de restaurantes y la construcción de 13 módulos para el Instituto Guatemalteco de Migración.

US$35 millones para hospital contra el cáncer

La cooperación en salud tendrá entre sus principales proyectos el Hospital Especializado contra el Cáncer Doctora Lucrecia Hernández Mack, que estará ubicado en la zona 13 de la capital.

El presidente Bernardo Arévalo informó que Taiwán aportará US$35 millones para financiar el diseño, la construcción y la supervisión del establecimiento. Según el mandatario, el convenio de cooperación fue firmado el 13 de febrero.

El proyecto contempla dos edificios de cuatro niveles y más de 15 mil metros cuadrados de construcción. Tendrá servicios de radioterapia, quimioterapia, consulta externa, diagnóstico, quirófanos especializados, hospitalización y áreas para cuidados intensivos posteriores a procedimientos.

Uno de sus principales componentes será el área de radioterapia, con capacidad para cuatro aceleradores lineales. También tendrá salas de braquiterapia y áreas de espera. La unidad de quimioterapia dispondrá de más de 100 puestos para tratamientos simultáneos.

Arévalo señaló que el complejo tendrá 12 clínicas oncológicas de especialidad, tomografía, laboratorio, banco de sangre, quirófanos y cuidados intensivos. La planificación, el diseño y la ejecución del proyecto tendrán una duración estimada de 35 meses.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, anunció además que su país donará medicamentos contra el cáncer y equipos de acelerador lineal para radioterapia.

Lin Chia-lung explicó que la cooperación incluirá capacitación para médicos y personal de enfermería guatemalteco en prevención y tratamiento del cáncer. La delegación taiwanesa que participa en esta cooperación incluye representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán y de un centro médico de ese país.

Taiwán también donará US$1 millón en medicamentos oncológicos y apoyará la ampliación del área de emergencias para adultos del Hospital General San Juan de Dios.

Según información presentada por el Ministerio de Salud, alrededor de 9 mil pacientes necesitan radioterapia en Guatemala, pero solo 4 mil 500 tienen acceso al tratamiento. El sistema público tampoco cuenta actualmente con un acelerador lineal, según la información proporcionada.

El centro de monitoreo del Aeropuerto Internacional La Aurora cuenta con equipo para reforzar la vigilancia y seguridad de la terminal aérea. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Estudios para corredor hacia Puerto Barrios

En infraestructura vial, Taiwán financiará con hasta US$2.54 millones los estudios de factibilidad y el diseño de ingeniería para evaluar mejoras en el corredor CA-09 Norte, entre Mayuelas, Zacapa, y Puerto Barrios, Izabal.

Los estudios deberán determinar las condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales necesarias para definir la viabilidad del proyecto. También se elaborará el diseño de ingeniería de detalle.

Los recursos serán administrados y ejecutados por la Embajada de Taiwán. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no tendrá a su cargo la administración ni la ejecución de esos fondos.

La etapa de estudios tendrá un plazo estimado de ocho meses a partir de la firma del contrato con la empresa encargada de los trabajos. El acuerdo de cooperación fue suscrito en el 2023 y está vigente desde enero del 2024.

Por ahora, el apoyo anunciado corresponde a estudios y diseño, y no a la construcción de la obra vial.

El corredor tiene relevancia para el movimiento de mercancías del país. Según la información proporcionada, por esta ruta pasa cerca del 60% de las exportaciones de Guatemala y se estima que circulan unos 18 mil vehículos.

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