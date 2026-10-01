Qué es la irradiación de frutas y por qué podría agilizar controles para la exportación

Guatemala analiza incorporar la irradiación como una nueva alternativa para el tratamiento cuarentenario de frutas y vegetales destinados a mercados internacionales. Esta tecnología, según expertos del sector, podría reducir los daños provocados por algunos procesos tradicionales y facilitar el acceso de más productos agrícolas a mercados como Estados Unidos.

La posibilidad fue discutida durante el Foro de Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión el pasado 28 de septiembre, sobre controles sanitarios y competitividad de las agroexportaciones, en el que autoridades, productores y representantes del sector exportador señalaron que el país necesita combinar prevención, tecnología, inversión y coordinación público-privada para hacer más eficientes sus procesos sin reducir los controles sanitarios.

Participaron en el panel Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA; Amador Carballido, director general de Agexport; Eddy Martínez, vicepresidente del comité de Mango en Agexport y Marcio Cuevas, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX).

Uno de los puntos centrales surgió durante la participación virtual del agrónomo Luis Flores, experto en acceso a mercados y cumplimiento de estándares sanitarios y fitosanitarios desde Estados Unidos.

Flores explicó que la irradiación de alimentos no es una tecnología nueva ni experimental y que varios países ya la utilizan para tratar productos agrícolas antes de enviarlos a Estados Unidos.

“Ya son 14 países los que están involucrados con esta tecnología, muchos de ellos como México y Colombia exportando activamente producto irradiado hacia Estados Unidos”, explicó.

El especialista señaló que este tipo de tratamiento permite mitigar el riesgo de trasladar plagas que no existen en los mercados de destino, incluso cuando no se puedan erradicar completamente en los países productores.

“No es posible liberarnos de todas las plagas, pero gracias a esta tecnología tenemos ahora un método más que nos permite mitigar el riesgo de mandar plagas que no existen en Estados Unidos”, afirmó.

Reducir el riesgo de transportar plagas

Actualmente, parte del mango guatemalteco que se exporta debe pasar por un tratamiento cuarentenario mediante agua caliente para reducir el riesgo de transportar plagas como las moscas de la fruta.

Martínez, del Comité de Mango de Agexport, explicó durante el foro que este tratamiento puede afectar las características del producto y consideró necesario que Guatemala avance hacia nuevas tecnologías. "Es un tratamiento invasivo que daña la fruta”, señaló Martínez. A su criterio, disponer de una planta de irradiación en Guatemala permitiría ampliar las posibilidades de exportación para diferentes productos.

Señaló como referencia el caso de México, donde se exportan 13 productos mediante tratamientos de irradiación, mientras Guatemala únicamente cuenta con dos.

La viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Mayra Motta, también señaló que la tecnología podría utilizarse no únicamente para el mango, sino para otras frutas. “Realmente creo que solventaría muchísimos de los problemas que tenemos, no solo con mango sino con otras frutas”, indicó.

Según explicó, para contar con esta tecnología en territorio nacional sería necesario construir una planta y el proceso todavía requerirá tiempo. Sin embargo, afirmó que ya existe un estudio y que se busca financiamiento. Al mismo tiempo, se analiza una alternativa temporal con México.

“La idea es que México está haciendo un análisis de riesgo para que nosotros podamos llevar la fruta a la planta, ellos puedan hacer esa irradiación a nuestro fruto y ya nosotros poder exportarla a Estados Unidos”, explicó la funcionaria.

“Necesitamos habilitar protocolos para ciertos productos que puedan sumar al menos 120 mil toneladas al año, US$10 millones a US$12 millones y estamos adentro del juego”. Amador Carballido, director general de Agexport

Viabilidad depende de volumen e inversión

Uno de los principales retos para instalar una planta de irradiación en Guatemala sería alcanzar suficiente volumen para reducir el costo del tratamiento.

Flores explicó que, como ocurre con otras tecnologías, la inversión inicial necesita distribuirse entre una cantidad suficientemente grande de producto para que el costo por kilogramo resulte competitivo. “No se podría pagar más de cuatro o cinco centavos por kilo para que un producto alimenticio tenga sentido tratarlo con una tecnología así”.

El especialista puso como ejemplo el desarrollo de esta industria en México, donde inicialmente se trabajó con pocos productos y progresivamente se incorporaron otros. “Volumen es lo que hace que ese costo se haga mucho más bajo para cada exportador”.

Amador Carballido, director general de Agexport, dijo durante el foro que una planta en Guatemala necesitaría procesar entre 120 mil y 140 mil toneladas anuales para entrar en una escala competitiva. Se estimó, además, que la inversión necesaria podría ubicarse entre US$10 millones y US$12 millones.

Por ello, el desarrollo de una planta dependería no únicamente de adquirir los equipos, sino también de habilitar suficientes productos y protocolos sanitarios para alcanzar el volumen requerido.

Tecnología y protocolos

Los participantes coincidieron en que una nueva tecnología no resolvería por sí sola los obstáculos sanitarios que enfrentan las exportaciones.

Flores sostuvo que Guatemala ya conoce los elementos esenciales para fortalecer su sistema: prevención, vigilancia y utilización de nuevas tecnologías. “La receta la hemos tenido ya desde hace décadas y esa receta implica prevención, un buen monitoreo y el uso de la última tecnología que exista”, puntualizó.

La viceministra agregó que el país necesita avanzar hacia una política nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias, acompañada de una mayor articulación entre los sectores público y privado.

También mencionó la necesidad de realizar una “inversión inteligente” en laboratorios, equipos de última generación y sistemas de trazabilidad. “Necesitamos crear una política nacional de medidas fitosanitarias y sanitarias”, afirmó.

Según explicó, los laboratorios no solamente deben cumplir normas internacionales de acreditación, sino disponer de equipos capaces de ofrecer diagnósticos confiables y mantener trazabilidad sobre las pruebas realizadas.

En una intervención anterior, la funcionaria también señaló que la digitalización puede ayudar a reducir tiempos y dar mayor transparencia a los procedimientos. Entre las necesidades mencionó sistemas digitalizados, trámites más rápidos, marcos regulatorios predecibles y ventanillas coordinadas con las aduanas.

“No es posible liberarnos de todas las plagas, pero gracias a esta tecnología tenemos ahora un método más que nos permite mitigar el riesgo de mandar plagas que no existen en Estados Unidos a través de un tratamiento como este”. Luis Flores, agrónomo y economista agrícola

"Una política que trascienda gobiernos"

Para los representantes del sector productivo, otra condición será garantizar continuidad a las políticas sanitarias.

Martínez señaló que países competidores como México, Perú y Chile han logrado mantener estrategias permanentes para ampliar sus exportaciones. “Necesitamos que tengamos una política de Estado, no del gobierno de turno, en el tema fitosanitario”, afirmó.

También planteó la necesidad de mantener y capacitar a los equipos técnicos responsables de negociar la admisibilidad de nuevos productos y fortalecer la coordinación entre autoridades y sector privado.

Carballido, por su parte, indicó que Guatemala debería contar con una lista única de productos que se encuentran en proceso de admisibilidad para mercados internacionales.

La propuesta permitiría que autoridades y exportadores den seguimiento periódico al avance de cada expediente y conozcan las barreras técnicas pendientes. “Una lista única de los productos que están en proceso de admisibilidad, que tenga una defensa buena cada producto, que tenga una claridad técnica de qué es lo que hay que superar”.

El representante también hizo énfasis en que estos procesos requieren continuidad porque la apertura de un mercado puede tomar varios años: “Esa lista no se mueve rápido, esa lista lleva tiempo, no hay un proceso de admisibilidad que sea inmediato ni rápido y eso requiere tiempo y persistencia”.

Digitalización e inteligencia sanitaria

Marcio Cuevas, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX), señaló que otra prioridad debería ser anticiparse a los problemas mediante gestión de riesgos y mayor uso de tecnología.

Entre sus propuestas mencionó la digitalización de procesos, una mayor coordinación entre instituciones públicas y el desarrollo de inteligencia comercial y sanitaria. “Hay que anticiparse a los problemas. Dos, digitalización de los procesos”, indicó.

Cuevas explicó que las autoridades y exportadores deberían conocer de antemano hacia dónde se dirigen los mercados y cuáles son los nuevos requisitos que están imponiendo, en lugar de conocer las barreras cuando el producto ya está listo para exportarse.

“Hay que ir antes, o sea, inteligencia comercial y sanitaria muy importante”, sostuvo.

Flores agregó otro elemento: mejorar la generación y publicación de evidencia científica sobre las plagas presentes en Guatemala y los resultados de los programas de vigilancia.

A su criterio, disponer de datos no es suficiente si estos no se convierten en información técnica que pueda ser presentada ante autoridades sanitarias de otros países. “Nuestra credibilidad es tan buena como donde publicamos esos datos”, señaló.

El especialista explicó que cuando los resultados permanecen únicamente dentro de las instituciones resulta más difícil convencer a las autoridades extranjeras sobre el estatus sanitario de un producto o una región.

Un costo para competir

Los participantes señalaron que uno de los principales desafíos para las agroexportaciones sigue siendo encontrar un equilibrio entre las exigencias sanitarias y la competitividad.

Los controles son indispensables para impedir el ingreso o propagación de plagas, pero también pueden aumentar tiempos y costos para productores y exportadores.

La viceministra advirtió que el mayor riesgo no necesariamente está en implementar controles, sino en no contar con ellos: “Un mercado cerrado, un buque que se devuelve en una mercancía o un cierre de mercado realmente el costo es muchísimo más alto que el de tener las prevenciones”, afirmó.

Carballido mencionó durante el foro un estudio del 2025, según el cual los controles necesarios para acceder a mercados internacionales pueden representar inicialmente hasta 17% del valor de un producto.

A su criterio, Guatemala debe buscar que esos costos sean menores que los enfrentados por sus competidores. “Si nos medimos con esa vara, entonces la pregunta es cómo ese 17% a nosotros nos cuesta menos, que nosotros podamos hacer eso en un 15, en un 12, en un 10, en un ocho o un nueve por ciento”, señaló.

Cuevas coincidió en que mejorar la competitividad no implica disminuir los requisitos sanitarios. “La competitividad no significa reducir controles, sino lo que significa es cómo los hacemos más eficientes, más ágiles”, afirmó.

El reto, según los participantes, será que inversiones como una eventual planta de irradiación formen parte de una estrategia más amplia que incluya vigilancia, protocolos actualizados, laboratorios, digitalización y una coordinación institucional capaz de mantenerse con independencia de los cambios de gobierno.

De esa combinación dependerá que los controles sanitarios continúen protegiendo la producción nacional sin convertirse en una barrera que reste tiempo, calidad y competitividad a los productos guatemaltecos que buscan llegar a nuevos mercados.

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