Puerto Quetzal reduce de 51 a ocho los buques en fondeo, en medio de temporada alta

Diversas intervenciones implementadas en la terminal, sumadas a la escasez de lluvias en el Pacífico guatemalteco, han contribuido a reducir la cantidad de embarcaciones que permanecen en espera para ingresar a los muelles.

El domingo pasado, las autoridades reportaron ocho buques en fondeo, frente a las 51 embarcaciones registradas el 1 de enero de este año, la cifra más alta reportada durante el período.

La disminución también se refleja en los tiempos de fondeo, es decir, en la cantidad de días que los buques permanecen anclados antes de poder atracar para efectuar operaciones de carga o descarga.

Las demoras representan costos adicionales para las navieras y otros actores de la cadena logística, que pueden trasladarse hasta el consumidor final.

En aproximadamente 10 meses, la EPQ logró revertir la tendencia de acumulación de embarcaciones observada durante los últimos tres años, una situación que había generado reclamos de los usuarios por las demoras.

Las autoridades aclararon que la reducción de buques en fondeo no obedece a un redireccionamiento de la carga hacia otros puertos ni a una disminución de la demanda. Por el contrario, señalaron que la actividad se mantiene en temporada alta por el movimiento de mercancías para atender la demanda de fin de año.

Más buques y carga

Sergio Gil, gerente general de la EPQ, explicó que alcanzar esta reducción es relevante para el sistema portuario y reiteró que no responde a una disminución en la cantidad de embarcaciones atendidas por la terminal.

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Según Gil, las cifras acumuladas al 31 de agosto muestran que la EPQ recibió 27 embarcaciones más que en el mismo período del año anterior y movilizó 1.6 millones de toneladas adicionales de carga.

Los datos, agregó, muestran que la reducción del fondeo ocurre mientras aumenta la actividad de la terminal.

Según la EPQ, durante la zafra anterior se logró una mayor eficiencia en la carga de azúcar en sacos para exportación, lo que permitió reducir el tiempo de permanencia de los buques en los muelles. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Tres factores reducen el fondeo

Las autoridades identifican al menos tres factores que han incidido en la disminución del número de embarcaciones en espera.

El primero es una mayor eficiencia en las operaciones de carga de azúcar en sacos para exportación, un cambio que, según Gil, ha sido fundamental para reducir el tiempo que los buques permanecen en los muelles.

“Anteriormente nos llevábamos más o menos 14 días para cargar un barco de azúcar y ahora se redujo hasta seis días; o sea, sí nos ayudó mucho”, explicó.

El segundo factor es el mayor uso de las grúas de tierra multipropósito, lo que permitió incrementar las horas de operación. A esto se sumó un ordenamiento de las “ventanas” operativas, mediante las cuales se asignan determinados períodos para el uso de los muelles por parte de las embarcaciones.

El tercer factor está relacionado con las condiciones climáticas. La menor presencia de lluvias durante el invierno en el litoral del Pacífico permitió mantener las maniobras de descarga, principalmente de graneles sólidos.

Entre estos productos se encuentran granos, carbón utilizado para generación eléctrica, fertilizantes y hierro, cuyas operaciones pueden verse afectadas o interrumpidas por la lluvia.

La falta de lluvias en el litoral del Pacífico ha facilitado las operaciones de descarga de graneles en los muelles de la EPQ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

EPQ descarta salida de rutas navieras

Consultado sobre si los itinerarios y frecuencias de las rutas navieras hacia la EPQ se mantienen o si algunas embarcaciones han dejado de arribar a la terminal, Gil aseguró que las operaciones continúan y descartó una reducción en las reservaciones de buques.

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También rechazó versiones sobre un posible traslado de operaciones hacia un puerto de Chiapas, México. Explicó que una gremial evaluó esa alternativa, pero los costos de descargar la mercancía en México y trasladarla por vía terrestre hacia Guatemala resultaban elevados.

“Había una teoría que manifestaba que algunos barcos estaban yendo para Chiapas, pero eso no es cierto. Entiendo que una de las gremiales [...] hizo un ejercicio, fueron a visitar el puerto de Chiapas para ver si había posibilidades de ir a descargar allá y traer mercancías por tierra, pero el problema es que los costos se incrementan mucho; entonces, ese lado se descartó”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que algunos buques hayan trasladado sus arribos hacia El Salvador, Gil indicó que no cuenta con información para confirmarlo o descartarlo. Sin embargo, sostuvo que las cifras de la EPQ no muestran una disminución en la llegada de embarcaciones.

“Anteriormente nos llevábamos más o menos 14 días para cargar un barco de azúcar y ahora se redujo hasta seis días; o sea, sí nos ayudó mucho” Sergio Gil, gerente general EPQ

“No tengo todavía un dato para confirmarlo, si algunos se han ido a El Salvador, eso no lo tengo, pero la cantidad de buques que hemos recibido de más este año sí nos muestra que no hemos tenido reducción de reservación de barcos”, señaló.

EPQ se prepara para la zafra

Sobre la temporada de exportación de azúcar, que comienza en noviembre, Gil explicó que se mantendrá el sistema utilizado recientemente debido a los resultados obtenidos en las operaciones de carga.

“Ellos van a seguir con el mismo sistema. Es un sistema de eslinga —arneses— que se ha hecho tanto en ‘yumbos’ como en sacos. Eso es lo que ha funcionado y se va a seguir de esta manera, y esperamos todavía que mejoren”, afirmó.

El gerente agregó que, como parte de los preparativos para la zafra, se habilitó un área como Depósito Aduanero Temporal (DAT), donde podrán acumularse los sacos de azúcar antes de su traslado a los buques.

La medida busca facilitar el abastecimiento de la carga durante la temporada y mantener la eficiencia alcanzada en el embarque de azúcar.