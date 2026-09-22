Turismo de salud: las ventajas de Guatemala para atraer pacientes extranjeros y qué frena al sector

Guatemala tiene servicios médicos y odontológicos, oferta turística y cercanía con mercados que podrían convertirse en ventajas para atraer pacientes internacionales, pero el sector enfrenta un reto: integrar en una misma cadena los servicios que una persona necesita desde que planifica su viaje hasta que regresa a su país.

La fragmentación entre hospitales, clínicas, hoteles, operadores turísticos y empresas de transporte es uno de los obstáculos para desarrollar una oferta más competitiva de turismo de salud y bienestar, explicó Andy Bezara, consultor costarricense especializado en turismo médico, dental y de bienestar, durante la Guatemala Health & Wellness Conference 2026.

El especialista señaló que quien viaja a otro país para recibir atención médica no busca únicamente un procedimiento. También necesita alojamiento, transporte, alimentación, acompañamiento y, dependiendo de su condición, actividades recreativas o de bienestar.

“Hoteles, operadores turísticos, hospitales, clínicas y empresas de transporte deben trabajar de manera cooperativa para fortalecer la cadena de valor y los productos y servicios dirigidos a los pacientes internacionales”, afirmó Bezara.

¿Qué ventajas tiene Guatemala?

Entre las fortalezas que podrían aprovecharse están la ubicación del país, su oferta de servicios, el clima y la hospitalidad. Bezara destacó además la cercanía con Estados Unidos y la presencia de una amplia comunidad guatemalteca en ese mercado.

También identificó posibilidades para captar pacientes procedentes de países vecinos como México, Belice, El Salvador y Honduras.

“La ubicación, la oferta, el clima y su gente son elementos que juegan a favor de Guatemala. El paciente internacional puede encontrar atractivo venir al país”, aseguró el especialista.

Transformar esas ventajas en negocios requiere que dos industrias funcionen de manera coordinada: la de salud, que incluye hospitales, clínicas y laboratorios, y la turística, integrada, entre otros actores, por hoteles, operadores y empresas de transporte.

Infraestructura y costos también pesan

La capacidad de Guatemala para competir por estos visitantes depende también de las condiciones del país, que inciden directamente en la experiencia y el costo para el paciente, señaló Otto Coyoy, presidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de Agexport.

La infraestructura vial, por ejemplo, determina los tiempos de traslado entre el aeropuerto, hospitales, hoteles y destinos turísticos. A ello se suman los costos de energía que enfrentan hospitales, clínicas y establecimientos que necesitan electricidad continua para equipos médicos, esterilización y climatización.

Los trámites y la logística son otros factores. Según Agexport, contar con procesos más claros y ágiles para operar, invertir y cumplir las normas sanitarias puede reducir la incertidumbre para empresas y pacientes.

“Guatemala podría atraer más pacientes internacionales si reducimos las barreras de infraestructura, energía, logística y trámites que hoy limitan su competitividad”, afirmó Coyoy.

El funcionamiento de los puertos y la logística nacional también repercute en esta actividad, debido a que hospitales y clínicas utilizan equipos, repuestos e insumos especializados importados. Las demoras y los costos adicionales para ingresarlos al país pueden encarecer la operación de los establecimientos, según la Comisión.

la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de Agexport, organizó la Guatemala Health & Wellness Conference 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

De atender pacientes a vender una experiencia

El desafío consiste en pasar de ofrecer servicios individuales a desarrollar productos especializados para el mercado internacional.

Bezara explicó que las empresas deben analizar todo el recorrido de una persona que decide buscar atención médica fuera de su país, desde la captación y planificación hasta la atención y el retorno. Ese modelo permitiría diseñar servicios para diferentes perfiles de pacientes y avanzar hacia estrategias de internacionalización.

El objetivo es que la coordinación empresarial, la especialización de la oferta y la mejora de la experiencia permitan transformar las ventajas que ya tiene Guatemala en una propuesta capaz de competir en el mercado internacional de turismo de salud y bienestar.