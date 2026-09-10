Banco Mundial aprueba US$250 millones para modernizar cinco aeropuertos y aeródromos de Guatemala

El Banco Mundial aprobó US$250 millones para el Programa de Recuperación de la Aviación Civil de Guatemala, que concentrará la mayor parte de los recursos en mejorar la seguridad y la infraestructura de cinco aeropuertos y aeródromos del país, además de apoyar una reforma institucional del sector.

El Directorio Ejecutivo del organismo aprobó el proyecto el 8 de septiembre y, según el comunicado oficial, se prevé beneficiar a más de ocho millones de usuarios mediante aeropuertos más seguros, modernos y resilientes.

Las intervenciones alcanzarán los aeropuertos internacionales La Aurora, en la capital, y Mundo Maya, en Petén, así como los aeródromos de Puerto Barrios, Quetzaltenango y Huehuetenango. El proyecto también contempla capacitación, certificación y licenciamiento de personal técnico, incluidos controladores aéreos y bomberos aeronáuticos.

Casi US$222 millones para infraestructura

La documentación del proyecto del Banco Mundial ofrece un detalle que no aparece desglosado en el comunicado: de los US$250 millones, US$221.8 millones —cerca del 89% del total— corresponden al componente de infraestructura aeroportuaria segura y resiliente.

Otros US$21 millones financiarán el fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de la aviación civil, mientras que US$7.2 millones se destinarán al apoyo para la ejecución del proyecto.

En el componente de infraestructura, US$38.4 millones están previstos para medidas urgentes de seguridad aérea y preparación ante emergencias; US$178.4 millones, para mejoras integrales de seguridad, protección y resiliencia, y otros US$5 millones, para intervenciones menores en otros aeródromos nacionales administrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las obras previstas incluyen reparación de pistas y plataformas, sistemas de drenaje para enfrentar lluvias intensas, iluminación de pistas, equipos de navegación y vigilancia, rehabilitación de torres de control y adquisición de vehículos y estaciones para bomberos aeronáuticos.

El proyecto será ejecutado por la DGAC hasta el 2033 y está vinculado al Plan Estratégico Guatemala Vuela, cuya meta es posicionar al país como un centro regional de transporte aéreo de pasajeros y carga para el 2044.

El diagnóstico detrás de la inversión

La documentación técnica del Banco Mundial expone un panorama más amplio sobre las razones que llevaron a priorizar estas inversiones.

Según el organismo, la infraestructura aeroportuaria presenta deficiencias asociadas a años de inversión y mantenimiento insuficientes, entre ellas deterioro de pistas y plataformas, equipos de control de tránsito aéreo y de respuesta contra incendios desactualizados, problemas de iluminación y drenajes, y debilidades en infraestructura de seguridad.

El documento también señala que una autoevaluación efectuada en el 2024 determinó un 30% de cumplimiento de las normas y prácticas recomendadas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

A ello se suma un problema institucional: actualmente, la DGAC desarrolla funciones tanto de regulación como de operación, mientras que los estándares internacionales plantean independencia entre la supervisión de seguridad y la operación de aeropuertos y servicios de navegación aérea.

El Gobierno trabaja, según el documento del proyecto, en legislación para separar ambas funciones mediante dos entidades, y se esperaba que la propuesta fuera presentada al Congreso antes de finalizar el 2026. El financiamiento contempla US$9 millones específicamente para apoyar la reforma de la aviación civil, incluida la creación, el diseño y la puesta en funcionamiento de esas instituciones y una hoja de ruta que facilite futura inversión privada.

La Aurora y Mundo Maya, claves para la resiliencia

Uno de los problemas identificados es la vulnerabilidad de La Aurora ante las lluvias intensas. El Banco Mundial señala que estas pueden provocar inundaciones en pistas, calles de rodaje y plataformas debido a deficiencias en los sistemas de drenaje, lo que ocasiona desvíos de aeronaves.

En ese contexto, el proyecto también busca fortalecer Mundo Maya como aeropuerto alterno, ya que el documento señala que actualmente no tiene las condiciones necesarias para recibir vuelos desviados, que pueden terminar siendo enviados hacia El Salvador.

Para Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, la modernización trasciende las obras aeroportuarias.

“Modernizar la aviación civil no significa solamente mejorar nuestros aeropuertos; significa ampliar las oportunidades de desarrollo para Guatemala”, afirmó Menkos, quien destacó el potencial de la infraestructura para fortalecer la conectividad, el turismo, el comercio, la inversión y el empleo.

El Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, forma parte de las cinco terminales aéreas que serán modernizadas con el financiamiento aprobado por el Banco Mundial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Pasajeros podrían superar los 11 millones

El Banco Mundial calcula que el tráfico aéreo podría superar los 11.2 millones de pasajeros en el 2040, más del doble de los 5.2 millones estimados para el 2025. También destaca que el turismo aporta alrededor del 5% del producto interno bruto y sostiene más de 500 mil empleos.

La documentación técnica agrega que Guatemala recibió en el 2025 a más de tres millones de turistas extranjeros y el 37% ingresó por vía aérea. Además, en el 2023 se exportaron por vía aérea más de 26 mil 800 toneladas de carga, particularmente productos de alto valor o sensibles al tiempo de transporte.

Thomas Lubeck, gerente de País del Grupo Banco Mundial para Guatemala, señaló que mejorar la conectividad aérea puede fortalecer la competitividad, el turismo y las exportaciones, además de conectar regiones alejadas con nuevos mercados.

El funcionario agregó que el proyecto busca fortalecer la institucionalidad y “sentará las bases para una futura participación privada” en el sector.