VIDEO: Banco Mundial espera ver resultados de caminos rurales en Guatemala en 2028

El Banco Mundial proyecta ver los primeros resultados del proyecto estatal Rutas para el Desarrollo hacia finales de 2027 o principios de 2028.

“Espero que vayamos aumentando el ritmo de ejecución de esas obras y que veamos los frutos de los primeros caminos construidos, reforzados o rehabilitados en el 2028” afirmó Pierre Graftieaux, Representante residente en Guatemala de ese banco multilateral.

Graftieaux participó el lunes pasado en La Charla, segmento del programa Guatemala No Se Detiene que se transmite por Guatevisión cada lunes después del noticiero estelar (a las 22 horas). También fue parte de la conversación Henry Sáenz, ministro de la Defensa Nacional, entrevistados por la presentadora y periodista Rocío Lazo.

El representante del Banco Mundial señaló que, en la actualidad, se están licitando los estudios en un préstamo cuya ejecución podría durar cinco o seis años, según su estimación.

¿Qué es Rutas para el Desarrollo?

Rutas para el Desarrollo es un programa que busca volverse interinstitucional para recuperar y conectar caminos rurales en Las Verapaces, con un enfoque especial en Cobán; el Altiplano Occidental (Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y San Marcos), y el Corredor Seco, en comunidades priorizadas por sus niveles de pobreza y exclusión.

El programa Rutas del Desarrollo anunció en febrero pasado una meta global de 4,820 kilómetros en tres años: 1,820 kilómetros de carreteras secundarias y 3,000 kilómetros de caminos rurales. Entre 2024 y 2025 se reportan unos 1,405 km. de caminos mejorados.

La operación financiada por el Banco Mundial para una sección del programa, contempla la rehabilitación y mejoramiento de 640 kilómetros de caminos y carreteras rurales. El financiamiento del Banco Mundial consiste en un préstamo de US$400 millones del BIRF, aprobado por el Banco Mundial en julio de 2025. En Guatemala, el Congreso aprobó el Decreto 25-2025, que autoriza el Convenio de Préstamo.

Desafíos del proyecto

El ministro Sáenz confirmó que el año pasado se entregaron más de 700 kilómetros en el Programa y más de 1 mil kilómetros en general de rutas terciarias. “Este año llevamos aproximadamente 300 kilómetros y vamos a entregar aproximadamente 800 kilómetros en el Programa de Rutas para el Desarrollo. El mayor reto ha sido precisamente la falta de caminos, donde el Cuerpo de Ingenieros ha tenido literalmente que abrir brecha en algunos casos y no solo abrirla, sino llevarla al nivel de un camino de tercer orden, donde se mueve el terreno, se mueve la montaña, se estabiliza el terreno y se pone el balasto adecuado con el peralte para estos caminos”, indicó.

“Diseñamos este proyecto en coordinación con el Gobierno, utilizando las estadísticas que teníamos a nuestra disposición para identificar los lugares y las regiones donde precisamente la pobreza es más aguda, con la esperanza de que estos caminos rurales, al dar acceso a salud y educación y permitir que la productividad agrícola suba, permitan sacar a la gente de la pobreza” aportó Graftieaux.

Generar rentabilidad

Graftieaux reconoció que “el desafío para el sector privado es que vea esas obras, y eso aplica a centros de salud o escuelas en pueblos aislados. Es difícil llegar allá, son contratos de montos bajos y hay un poco de incertidumbre”.

Ante ese escenario, Graftieaux planteó que “para que el sector privado se interese más por estos temas, habría que asegurarnos de que el proyecto de licitación esté bien organizado y de que no haya incertidumbre acerca de los plazos ni de los pagos”.

Graftieaux destacó que “son contratos plurianuales de mantenimiento; es algo que tenemos que empujar a través de ese préstamo. Una empresa que sabe que tiene un contrato de cinco o diez años para mantener una carretera tiene cierta visibilidad que le permite invertir en equipamientos y un flujo de ingresos ya asegurado. Eso lo vuelve más atractivo. La ley de infraestructura que se aprobó hace poco hace posible que tengamos contratos multianuales de mantenimiento o de rehabilitación y mantenimiento, lo que veo como una herramienta promisoria”.

Impacto territorial y productivo

Graftieaux estimó que el proyecto beneficiará a más o menos cinco millones de personas.

El ministro ilustró que pudieron cuantificar en algunas regiones que un niño iba a la escuela pudiendo caminar hasta cuatro o seis horas desde su casa. “Ahora podemos decir que puede salir en moto o en vehículo y acortar ese tiempo a media hora o 20 minutos”.

El funcionario del Banco Mundial advirtió de que “los beneficios que se esperan en educación y salud, a lo mejor, habrá que esperar unos cinco o diez años para que se vean los frutos, pero creo que vale la pena invertir para que las poblaciones de esos pueblos no se sientan excluidas y abandonadas”.

Sobre el impacto económico, Graftieaux indicó que “también podemos ver el impacto sobre el sector agrícola: que la productividad aumenta gracias a un acceso más fácil a fertilizantes y que estos lleguen a los pueblos de manera más segura”.

Apuntó a la necesidad de que localmente se puedan construir capacidades, tanto en los municipios como entre la población, “para que el mantenimiento de caminos rurales no sea tan complejo y se pueda hacer con mano de obra local”.

En cuanto a la adaptación de la infraestructura, Graftieaux explicó que están “empujando estudios para definir manuales de diseño de ingeniería”.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.