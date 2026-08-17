Grupo Banco Mundial nombra a nuevo gerente de país para Guatemala, especialista en inversiones público-privadas

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Grupo Banco Mundial nombra a nuevo gerente de país para Guatemala, especialista en inversiones público-privadas

El estadounidense Thomas Edward Lubeck fue nombrado como nuevo gerente de país para Guatemala del Grupo Banco Mundial, quien tiene experiencia en desarrollo internacional e inversiones, con énfasis en proyectos público-privados.

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El Grupo Banco Mundial informó que nombró como nuevo gerente de país para Guatemala a Thomas Edward Lubeck. Indicó que asumirá un cargo que integra el liderazgo de la institución para apoyar las prioridades de desarrollo, promover la creación de empleo y oportunidades económicas en el país, y aportar su experiencia en proyectos público-privados.

La entidad agregó que Lubeck lidera la representación de las principales instituciones del Grupo Banco Mundial en Guatemala: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El nuevo gerente de país, de nacionalidad estadounidense, cuenta con casi tres décadas de experiencia en desarrollo internacional e inversiones en mercados emergentes, esa trayectoria se complementa con una amplia experiencia de liderazgo en la estructuración de soluciones público-privadas, según expone el BM.

El Grupo Banco Mundial agregó que Lubeck lideró el equipo de Servicios de Asesoría en Transacciones de IFC para Europa y asesoró a gobiernos en el diseño e implementación de asociaciones público-privadas y concesiones en transporte, energías renovables, agua, salud y otra infraestructura esencial.

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En Guatemala contribuirá a impulsar el enfoque integrado del Grupo Banco Mundial, con el fin de que la institución opere como una plataforma unificada que reúna soluciones para los sectores público y privado, en apoyo de las prioridades de desarrollo del país y la ampliación de las oportunidades económicas.

“Como una de las economías más importantes de Centroamérica, Guatemala tiene una oportunidad única para acelerar la creación de empleo, fortalecer su capital humano y atraer las inversiones necesarias para apoyar un crecimiento más inclusivo y resiliente. Espero trabajar estrechamente con el Gobierno, el sector privado y nuestros socios para avanzar en iniciativas que amplíen las oportunidades económicas y mejoren la calidad de vida de las personas en todo el país”, señaló Lubeck, según el boletín.

Antes de ese cargo, lideró esa misma área de trabajo en Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico, desde Singapur, y desempeñó cargos regionales en Europa Central, Europa Sudoriental y el Cáucaso Meridional, donde supervisó las operaciones de inversión y asesoría de IFC en diversos mercados emergentes.

También tiene experiencia en inversiones de deuda, capital y mercados de capitales en los sectores financieros de esas regiones.

estadounidense Thomas Edward Lubeck nuevo gerente de país para Guatemala del Grupo Banco Mundial cortesía BM
El estadounidense Thomas Edward Lubeck es el nuevo gerente de país para Guatemala del Grupo Banco Mundial. (Foto, Prensa Libre: BM).

“Esta combinación de experiencia en inversiones, liderazgo regional y trabajo con gobiernos y el sector privado apoyará los esfuerzos para movilizar capital, ampliar la infraestructura sostenible, fortalecer los servicios esenciales y la creación de empleos en Guatemala”, expresó el Grupo Banco Mundial en un comunicado.

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ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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