Grupo Banco Mundial nombra a nuevo gerente de país para Guatemala, especialista en inversiones público-privadas

El Grupo Banco Mundial informó que nombró como nuevo gerente de país para Guatemala a Thomas Edward Lubeck. Indicó que asumirá un cargo que integra el liderazgo de la institución para apoyar las prioridades de desarrollo, promover la creación de empleo y oportunidades económicas en el país, y aportar su experiencia en proyectos público-privados.

La entidad agregó que Lubeck lidera la representación de las principales instituciones del Grupo Banco Mundial en Guatemala: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El nuevo gerente de país, de nacionalidad estadounidense, cuenta con casi tres décadas de experiencia en desarrollo internacional e inversiones en mercados emergentes, esa trayectoria se complementa con una amplia experiencia de liderazgo en la estructuración de soluciones público-privadas, según expone el BM.

El Grupo Banco Mundial agregó que Lubeck lideró el equipo de Servicios de Asesoría en Transacciones de IFC para Europa y asesoró a gobiernos en el diseño e implementación de asociaciones público-privadas y concesiones en transporte, energías renovables, agua, salud y otra infraestructura esencial.

En Guatemala contribuirá a impulsar el enfoque integrado del Grupo Banco Mundial, con el fin de que la institución opere como una plataforma unificada que reúna soluciones para los sectores público y privado, en apoyo de las prioridades de desarrollo del país y la ampliación de las oportunidades económicas.

“Como una de las economías más importantes de Centroamérica, Guatemala tiene una oportunidad única para acelerar la creación de empleo, fortalecer su capital humano y atraer las inversiones necesarias para apoyar un crecimiento más inclusivo y resiliente. Espero trabajar estrechamente con el Gobierno, el sector privado y nuestros socios para avanzar en iniciativas que amplíen las oportunidades económicas y mejoren la calidad de vida de las personas en todo el país”, señaló Lubeck, según el boletín.

Antes de ese cargo, lideró esa misma área de trabajo en Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico, desde Singapur, y desempeñó cargos regionales en Europa Central, Europa Sudoriental y el Cáucaso Meridional, donde supervisó las operaciones de inversión y asesoría de IFC en diversos mercados emergentes.

También tiene experiencia en inversiones de deuda, capital y mercados de capitales en los sectores financieros de esas regiones.

El estadounidense Thomas Edward Lubeck es el nuevo gerente de país para Guatemala del Grupo Banco Mundial. (Foto, Prensa Libre: BM).

“Esta combinación de experiencia en inversiones, liderazgo regional y trabajo con gobiernos y el sector privado apoyará los esfuerzos para movilizar capital, ampliar la infraestructura sostenible, fortalecer los servicios esenciales y la creación de empleos en Guatemala”, expresó el Grupo Banco Mundial en un comunicado.