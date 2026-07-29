¿Viaja desde el Aeropuerto La Aurora? Ya no tendrá que quitarse los zapatos en los controles de seguridad

Si tiene un viaje programado desde el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), encontrará un cambio en los controles de seguridad. A partir del 1 de agosto, los pasajeros ya no deberán quitarse los zapatos de forma obligatoria para pasar por los filtros de inspección, una medida que busca agilizar el ingreso a las salas de abordaje sin reducir los estándares de seguridad.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la decisión responde a una evaluación de riesgos y permitirá disminuir el tiempo de revisión de cada viajero.

¿Quiénes sí deberán quitarse los zapatos?

La eliminación de este requisito no aplicará en todos los casos. La DGAC indicó que algunos pasajeros aún deberán retirarse el calzado cuando:

Sean seleccionados de forma aleatoria, de acuerdo con los protocolos de seguridad.

Los equipos de detección emitan una alerta.

Utilicen calzado voluminoso que impida una inspección adecuada.

Según la institución, el nuevo procedimiento permitirá ahorrar hasta un minuto con 30 segundos por pasajero, lo que contribuirá a reducir las filas y agilizar el flujo en los puntos de inspección.

Las autoridades también recomendaron utilizar calzado cómodo y liviano, ya que facilitará el proceso cuando sea necesaria una revisión adicional.

¿Qué controles siguen vigentes en el Aeropuerto La Aurora?

Aunque ya no será obligatorio quitarse los zapatos de manera general, los viajeros continuarán pasando por los controles habituales de seguridad antes de abordar un vuelo internacional.

En la inspección principal, el equipaje de mano es revisado mediante escáneres de rayos X, varios de ellos equipados con inteligencia artificial para detectar objetos prohibidos o densidades sospechosas.

Los pasajeros también deben atravesar escáneres corporales (body scanners) o detectores de metales para verificar que no transporten objetos ocultos.

Además, continúa siendo obligatorio retirar de los bolsos y colocar en las bandejas de inspección:

Computadoras portátiles (laptops), tabletas y otros dispositivos electrónicos grandes.

Chaquetas, abrigos o prendas exteriores gruesas.

Cinturones, llaves, monedas, relojes y otros objetos metálicos.

Líquidos y geles que deban ser inspeccionados conforme a la normativa aeroportuaria.

La DGAC recordó que también pueden efectuarse inspecciones adicionales o aleatorias por parte del personal de seguridad aeroportuaria cuando los protocolos lo requieran.

Los otros controles que enfrenta un viajero antes de abordar

Además del filtro de seguridad, los pasajeros que salen de Guatemala continúan pasando por otros controles obligatorios.

Uno de ellos es el control migratorio, donde el Instituto Guatemalteco de Migración verifica el pasaporte, la documentación de viaje y registra oficialmente la salida del país.

Posteriormente, algunos viajeros pueden ser seleccionados para una inspección aleatoria antinarcótica, realizada por agentes especializados de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes pueden revisar manualmente el equipaje de mano o utilizar unidades caninas antes del abordaje.

La DGAC afirmó que el cambio en el protocolo de inspección forma parte de las acciones para modernizar los servicios del principal aeropuerto del país, manteniendo los estándares nacionales e internacionales de seguridad.

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