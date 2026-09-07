Medio Oriente mantiene su apuesta por los centros de datos pese a la guerra

Los Estados más ricos del Golfo Pérsico están impulsando planes para el desarrollo masivo de infraestructura de inteligencia artificial, a pesar de que los centros de datos se han convertido en objetivos recurrentes en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, empresas estatales de los Emiratos Árabes Unidos han continuado trabajando en un extenso campus de inteligencia artificial en Abu Dabi, destinado a añadir cinco gigavatios de capacidad de procesamiento, tras haber implementado medidas para proteger a los trabajadores durante el punto álgido de la guerra.

En Arabia Saudita, Humain, empresa respaldada por el Fondo de Inversión Pública, planea recaudar inicialmente 2,500 millones de dólares de inversores nacionales e internacionales para la construcción de centros de datos en el reino, según informaron esta semana fuentes cercanas al asunto.

La compañía sigue adelante con sus planes para construir más de seis gigavatios de capacidad informática en el país y afirma que su implementación avanza según lo previsto a pesar de la guerra.

Estos proyectos emblemáticos son fundamentales para la agenda económica de la región, que busca oportunidades de crecimiento más allá del petróleo y el gas. Ambos países han invertido fuertemente en tecnología y se han posicionado como fuentes confiables de tierras y energía abundantes, recursos muy demandados por los desarrolladores de IA.

La guerra eleva los riesgos

Pero estos proyectos también dependen de socios internacionales, como OpenAI, Microsoft Corp. y Nvidia Corp., que tendrán que afrontar mayores riesgos y gastos para hacer negocios en la región a medida que la guerra se prolonga. En julio, imágenes satelitales mostraron daños en dos centros de datos de Amazon.com Inc. en Bahréin, tras las afirmaciones de Irán de haber atacado las instalaciones con misiles.

En aquel momento, un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró a la agencia de noticias estatal Tasnim que los ataques habían tenido como objetivo “un importante centro de procesamiento de información del enemigo”. Los ataques se produjeron tras los daños causados por drones a tres emplazamientos de AWS en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en marzo, y la compañía ha afirmado que el servicio en la región se encuentra degradado.

Los principales socios estadounidenses en proyectos en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han hecho pocas declaraciones públicas desde el inicio de la guerra, aunque en los últimos días Amazon anunció que pondrá a disposición hasta 50 megavatios de capacidad en la primera Zona de IA de Arabia Saudita para el 2028, como parte de una colaboración ampliada. Por su parte, Microsoft confirmó que su centro de datos en Arabia Saudita Oriental estará disponible para los clientes en noviembre del 2026.

Mientras tanto, en un impulso a las ambiciones de los Emiratos Árabes Unidos, la administración Trump flexibilizó este año las restricciones a la exportación para el Estado del Golfo, allanando el camino para que ciertas empresas, incluido el conglomerado G42, que es el principal impulsor del campus de Abu Dabi, compren chips de IA avanzados sin tener que solicitar el permiso de Washington cada vez.

Khazna, la empresa desarrolladora de centros de datos respaldada por G42 y encargada de la infraestructura del campus de Abu Dabi, afirmó que mantiene el cronograma previsto para entregar los primeros 200 megavatios del proyecto en el cuarto trimestre. “No hemos observado ninguna disminución en la demanda ni en la confianza de los clientes como consecuencia de los recientes acontecimientos regionales”, declaró en un comunicado.

The Persian Gulf’s richest states are pressing ahead with a massive AI infrastructure build-out despite data centers becoming repeated targets in the US war with Iran https://t.co/o1KmQNO2Ce — Bloomberg (@business) September 4, 2026

Empresas occidentales podrían ser más cautelosas

Sin embargo, Irán y Estados Unidos han protagonizado una nueva ronda de ataques militares en los últimos días, lo que pone de manifiesto los riesgos persistentes. Los gobiernos del Golfo están comprometidos con la construcción de centros de datos, pero las empresas tecnológicas occidentales podrían mostrarse más cautelosas, según Winston Ma, profesor de la Universidad de Nueva York e inversor en inteligencia artificial.

“Lo más probable es que las grandes empresas tecnológicas a gran escala busquen diversificar su red global de centros de datos”, afirmó Ma. “Los fondos del Golfo pueden construir los centros de datos y suministrar la energía, pero sin compromisos a largo plazo por parte de las grandes empresas occidentales y una clara alineación con la normativa estadounidense, esos megaproyectos corren el riesgo de convertirse en simples inmuebles tecnológicos con servidores vacíos”.

Los representantes de los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no respondieron a las solicitudes de comentarios. Microsoft declinó hacer comentarios. Amazon declinó hacer comentarios más allá de las actualizaciones de su página de estado del servicio, que recomienda a los clientes evitar las partes de su red afectadas por los ataques.

Algunas amenazas de drones y misiles podrían mitigarse reforzando la seguridad de las instalaciones. Según estimaciones de Integrated Security Systems, añadir medidas de seguridad a los centros de datos, como muros perimetrales o protección para los servidores, podría incrementar el costo entre 5% y 7%.

“Actualmente existe una mayor percepción del riesgo físico, ya que los centros de datos ya no se consideran simplemente activos de TI, sino que se les ve cada vez más como infraestructura crítica que podría ser objetivo de una amenaza”, afirmó Jane Mason, directora ejecutiva de ISS, cuya empresa ofrece productos como paneles balísticos y a prueba de explosiones.

El futuro de los megaproyectos

El año pasado, OpenAI anunció que un gigavatio del campus de Abu Dabi albergaría Stargate UAE, el primer puesto avanzado internacional de la empresa conjunta de infraestructura insignia de la compañía con sede en San Francisco. Sin embargo, desde entonces, OpenAI se ha retirado de otros emplazamientos internacionales de Stargate y ha eliminado la marca de sus proyectos más recientes.

Un portavoz de OpenAI declaró que la compañía “sigue avanzando satisfactoriamente en las prioridades de infraestructura y adopción” en los Emiratos Árabes Unidos, y declinó hacer más comentarios. Se dice que el Campus de IA de los Emiratos Árabes Unidos dejó de usar el término Stargate para la primera fase de su proyecto.

Sin duda, las entidades petroleras de Oriente Medio se han convertido en fuentes cruciales de financiación para este sector intensivo en capital, dificultando que las empresas globales y los desarrolladores de centros de datos rompan sus vínculos. En julio, MGX de Abu Dabi recaudó 49 mil millones de dólares para uno de los mayores fondos jamás dedicados a acuerdos de inteligencia artificial, mientras que entidades respaldadas por el Estado en toda la región son importantes patrocinadores de empresas como OpenAI, Anthropic y SpaceX.

Un importante grupo de capital privado también afirmó que espera que la demanda de centros de datos en el Golfo siga creciendo y que está buscando activos para adquirir ahora y venderlos más adelante a precios más altos.

Jacopo Pichelli, director general de FTI Capital Advisors, empresa que asesora a operadores regionales de centros de datos, afirmó que los inversores locales no se dejan intimidar por las nuevas circunstancias.

Sin embargo, según él, los inversores internacionales están más divididos: algunos “siguen adelante casi con la misma intensidad que antes, mientras que otros se inclinan más por una actitud de esperar y ver”.