China construye grandes centros de datos lejos de Pekín para impulsar la inteligencia artificial

Ubicada en una extensa pradera, Ulanqab es un centro tecnológico poco probable.

Sin embargo, esta modesta ciudad de menos de 2 millones de habitantes en Mongolia Interior se ha encontrado en la primera línea de los esfuerzos de China por trasladar la capacidad de procesamiento informático desde sus concurridas megaciudades del este hacia sus regiones occidentales, donde abundan tanto el espacio como la energía verde y económica.

En una concurrida intersección en el extremo este de la ciudad, un viernes al mediodía, los trabajadores salían en masa de un conjunto de obras de construcción de centros de datos, un recordatorio de la magnitud del proyecto en esta zona, a unos 350 km (aproximadamente 217 millas) al noroeste de Pekín. Aún con cascos y chalecos reflectantes, con los pantalones y las botas cubiertos de polvo, se congregaban alrededor de varios camiones que vendían comida barata, cerveza y cigarrillos.

“Cada día hay cientos de trabajadores”, dijo una mujer de apellido Yin, que solo usa un nombre y cuya familia tiene un puesto donde sirven platos de pollo, huevo y piel de tofu a los trabajadores en la concurrida intersección por 10 yuanes (aproximadamente 1.50 dólares). “Nunca para”.

En marcha desde el 2022, la transformación tecnológica de Pekín —una campaña conocida oficialmente en chino como dongshu xisuan, o aproximadamente “Datos en el Este, Computación en el Oeste”— ya está influyendo en la distribución de proyectos. Según una nueva investigación publicada por BloombergNEF el martes, más de la mitad de los proyectos de centros de datos del país se encuentran ahora en el norte y noroeste, incluida Mongolia Interior, la región que incluye Ulanqab.

Se espera que para el 2028 esta región supere a Pekín, Shanghái y otras áreas urbanas consolidadas para convertirse en la principal fuente de capacidad de computación del país, según BNEF. DeepSeek y Z.AI Co. se encuentran entre las empresas chinas pioneras en IA que están construyendo gigantescos centros de datos de un gigavatio o más en la zona, compitiendo por establecer la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo de la IA.

El norte y noroeste de China se han consolidado como “el principal polo de crecimiento para el nuevo desarrollo, a pesar de contar con una flota operativa mucho menor”, escribieron los analistas de BNEF en el informe. “La energía a menor costo, los climas más fríos y la mayor disponibilidad de terrenos en estas regiones están atrayendo a desarrolladores, mientras que las cargas de trabajo de alto consumo energético y menor sensibilidad a la latencia están migrando desde los centros de demanda establecidos”.

Según el análisis de BNEF, China está en camino de duplicar con creces la capacidad de los equipos informáticos en uso activo en sus centros de datos —conocida como capacidad de TI activa— en los próximos cinco años. Se espera que la demanda total de energía aumente un 151% hasta alcanzar los 329 teravatios-hora para el 2030, lo que representará el 2.4% del total de China.

El delta del río Yangtsé encabeza actualmente la clasificación de competitividad de BNEF, que incluye factores como la conectividad, los permisos de uso del suelo y la disponibilidad de energía. Sin embargo, se prevé que su capacidad de centros de datos se vea limitada con el tiempo debido a los altos costos de la electricidad y las cuotas de consumo energético.

Antes de la llegada de los centros de datos, Ulanqab era conocida principalmente como un popular destino de fin de semana para los residentes de Pekín que buscaban escapar del calor sofocante del verano, atraídos por las yurtas, los paseos a caballo y las ofertas de excursiones a un conjunto de volcanes inactivos que recuerdan a Marte.

Hoy es una ciudad en pleno auge tecnológico. Los solares vacíos están repletos de soportes de aluminio, varillas de acero y tablones de madera. Las grúas salpican el horizonte y saltan chispas de los trabajadores encaramados en lo alto de las estructuras gigantes que albergarán aún más capacidad de procesamiento. En el Parque de Desarrollo de Alta Tecnología de Chahar, la ambición es evidente en los amplios bulevares que llevan el nombre de algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, como Apple Inc. y Huawei Technologies Co.

Mongolia Interior es solo una de las ocho áreas designadas por China como centros informáticos nacionales. Otras regiones incluyen las zonas costeras que rodean Pekín, Shanghái y Cantón, la región de Chengdu-Chongqing en el centro de China, Guizhou en el suroeste y Gansu y Ningxia en el noroeste.

En parte, se trata de un esfuerzo por aprovechar el espacio. Según el plan de Pekín, las ciudades del este gestionarán las solicitudes de computación que no admiten latencia, como la conducción autónoma. Sin embargo, las tareas que se pueden realizar más lejos de los usuarios, como el almacenamiento en la nube o el entrenamiento de modelos, se trasladarán más al oeste.

Este impulso también busca solucionar el creciente problema de la sobreabundancia en el sector energético. El suministro local ya representa un cuello de botella en algunas partes de China, donde la infraestructura de la red tarda más que el propio centro de datos. Pero cuando hay sol y viento, las regiones occidentales con abundante generación renovable a bajo costo producen más de lo que consumen, lo que deja capacidad sobrante para servidores y otros equipos que consumen mucha energía.

La designación como centro tecnológico atrae inversión y acceso preferencial a la infraestructura digital, pero también conlleva objetivos estrictos en cuanto a la utilización de las instalaciones, la eficiencia energética y la energía limpia. Los nuevos centros de datos en la región deben garantizar que más del 80% de su consumo anual de electricidad provenga de fuentes renovables, ya sea mediante conexiones directas o la compra de certificados de energía verde.

El norte y el noroeste de China podrían representar un tercio de la capacidad operativa nacional para el 2030, pero aún deben competir con el atractivo de las megaciudades del país, que siguen teniendo mejor conectividad, incluso sin la abundancia energética.

Esto, sumado al entusiasmo que genera el impulso político de Pekín, aumenta el riesgo de incentivos que creen el mismo exceso de capacidad que ya afecta a otras industrias. Esta vez, Pekín está intentando limitar la inversión especulativa o duplicada obligando a que los grandes proyectos obtengan la aprobación nacional antes de que pueda comenzar la construcción, según BNEF.

Por ahora, Yin y otros están aprovechando el frenesí.

“Miren a su alrededor”, dijo. ¿Cómo podría esto no ser bueno?