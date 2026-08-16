Cuántos asuetos quedan en 2026 y cuáles se pueden aprovechar como fin de semana largo en Guatemala

Los guatemaltecos trabajadores tanto del sector público o privado gozan de varios días de descanso al año, en conmemoración de fechas especiales.

Se trata de los asuetos y feriados según la localidad que en total, según lo establecido en el Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a 11 fechas durante el año: 10 corresponden a fechas de descanso general, y una a la festividad propia de la localidad donde se ubica la empresa.

Los días de asueto son aquellos en los que los trabajadores suspenden sus actividades laborales, sin perder el derecho a su salario, debido a la conmemoración de una fecha importante.

Las fechas de asueto establecidas por la ley son las siguientes:

1 de enero

Jueves, viernes y sábado santos

1 de mayo

30 de junio

15 de septiembre

20 de octubre

1 de noviembre

24 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

25 de diciembre

31 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

El día de la festividad de la localidad (como el 15 de agosto en la ciudad de Guatemala)

Además, algunos de estos asuetos pueden disfrutarse como fines de semana largos, conforme las regulaciones establecidas en 2018, que permiten trasladar ciertos descansos a viernes o lunes para fomentar el turismo interno.

Cuándo será el siguiente descanso

En lo que va del 2026, los guatemaltecos han gozado de cinco de los 11 asuetos, por lo que restan 6. Estas son las fechas en las que se podrá disfrutar descanso durante el año:

Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 20 de octubre: Día de la Revolución

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 24 de diciembre (mediodía en adelante): Nochebuena

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Jueves 31 de diciembre (mediodía en adelante): Fin de año

De estos descansos, los únicos contemplados como fin de semana largo serán el 25 de diciembre de 2026 y el inicio del 2027 ya que el 1 de enero del próximo año se gozará viernes.

Qué hacer durante el descanso

Si desea conocer qué actividades realizar durante los descansos o nuevos destinos para visitar en los fines de semana largos y asuetos del país, se recomienda consultar la agenda de Prensa Libre, Qué hacer en Guatemala.

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