Cantinflas llega a Netflix: 35 películas estarán disponibles por el Día del Cine Mexicano

En conmemoración del Día del Cine Mexicano, 35 películas clásicas de Cantinflas llegarán a Netflix el próximo 1 de septiembre del 2026, según anunció el servicio de streaming.

El Día del Cine Mexicano se celebra cada 15 de agosto para reconocer el impacto cultural, histórico y económico de la industria cinematográfica de México e impulsar el consumo de sus producciones.

La plataforma dedicará una sección especial a los contenidos e historias de ese país norteamericano, incluidas producciones como El bolero de Raquel, Romeo y Julieta y El gendarme desconocido, del icónico actor y comediante mexicano Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas.

"Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana", afirmó la vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, Carolina Leconte.

Pepe, Ni sangre ni arena, El analfabeto, El padrecito, El bombero atómico, El siete machos, Su excelencia y El bolero de Raquel son otros de los filmes que formarán parte del catálogo de Netflix, del 1 de septiembre del 2026 a marzo del 2027.

Mario Moreno Reyes nació en 1911 y murió en 1993, a los 81 años. Fue guionista, actor y comediante, y filmó casi medio centenar de películas, sobre todo para el mercado hispano, aunque ganó notoriedad en el mercado anglosajón con La vuelta al mundo en 80 días, en 1956, actuación por la que obtuvo un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical.

Cantinflas era su pícaro personaje popular, cuyo discurso con giros absurdos dio origen al verbo cantinflear, que describe el hecho de hablar mucho sin decir nada.

Netflix, además, prepara un nuevo proyecto ambientado en México titulado 35 días, que contará la historia de Julián, un periodista de viajes, y su camino personal para recuperarse del alcoholismo durante 35 días de rehabilitación, según información de Deadline.

La plataforma también dio luz verde a la secuela del thriller Contraataque, estrenada en el 2025, que sigue a un escuadrón de élite de las Fuerzas Especiales de México en su lucha contra los carteles de droga.

Con información de EFE