“Betty, la fea”: elenco, curiosidades y cuándo se estrena la tercera temporada

A solo unos días del estreno de la tercera temporada de Betty, la fea: La historia continúa, surgen más detalles de la nueva entrega de la serie colombiana que sigue la historia de Beatriz Pinzón.

Producida por Prime Video, donde se estrenará el próximo 28 de agosto del 2026, la producción titulada Betty, la fea: más fea que nunca presentará un nuevo escándalo en Ecomoda, con Betty, Armando Mendoza, el Cuartel de las Feas y el elenco original.

Las dos temporadas anteriores, estrenadas en el 2024 y el 2025, ya reunían a varios de los personajes de la novela original que llegó a la televisión en 1999. Sin embargo, ahora será la primera vez en 25 años que el elenco estará completo.

En esta tercera entrega, Betty la fea, interpretada por Ana María Corzo, enfrenta varios cambios en su vida: comienza terapia psicológica, se muda a un apartamento propio, enfrenta un escándalo de plagio en la compañía y, además, se debate entre Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y su antiguo pretendiente francés, con quien vuelve a encontrarse.

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones”, dijo Javiera Balmaceda, directora de contenido original internacional para Latinoamérica, Canadá y Australia de Amazon MGM Studios, por medio de un comunicado.

Desde su estreno en 1999, la serie original Yo soy Betty, la fea y sus secuelas, Betty, la fea: La historia continúa, han alcanzado diversos logros:

"Yo soy Betty, la fea" alcanzó un récord Guinness en el 2010 por ser la telenovela más exitosa de la historia de la televisión

La serie original llegó a transmitirse en más de 180 países

Fue doblada en 15 idiomas

Tuvo hasta 28 adaptaciones alrededor del mundo

La primera temporada de la secuela "Betty, la fea: La historia continúa", estrenada en el 2024, rompió el récord global de audiencia para un título latinoamericano en la historia de Prime Video

La misma producción se convirtió en la más vista de todos los tiempos en Prime Video en Colombia

Su adaptación estadounidense, "Ugly Betty", le permitió a la protagonista America Ferrera obtener un Emmy

Bajo el título de Betty, la fea: más fea que nunca, la tercera temporada de Betty, la fea: La historia continúa llegará a Prime Video el próximo 28 de agosto del 2026, cuando estarán disponibles todos los capítulos, aunque aún se desconoce cuántos serán.