“Betty, la fea” tendrá tercera temporada en Prime Video: “Ahora sí, el equipo está completo”

Betty, la fea tendrá una nueva temporada. Prime Video anunció una nueva entrega de la serie colombiana Betty la fea: la historia continúa, protagonizada por Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza.

La plataforma de streaming hizo el anuncio por medio de un video en el que se ve a Betty durante una conferencia de prensa en representación de Ecomoda, la empresa ficticia de la serie que ahora preside.

Las imágenes muestran un diálogo entre Betty, interpretada por Ana María Orozco, y los periodistas que asisten a la conferencia, con quienes comparte información supuestamente relacionada con la empresa, aunque, en el fondo, habla de la producción que se prepara.

“Betty, qué rico verte de nuevo. Entiendo que regresas con buenas noticias después de conquistar el mundo”, le dice una periodista, a lo que ella responde entre risas: “¿Conquistar? No, qué va, eso es para la gente bella”.

“En cuanto a los rumores de Ecomoda, lo que sí les puedo decir es que todavía hay mucha tela por cortar”, agrega la protagonista de la serie.

El video continúa con un bombardeo de preguntas de los periodistas, quienes consultan si habrá “nuevas contrataciones” para la nueva temporada.

“Lo que les puedo contar es que regresan varias estrellas. Ahora sí, el equipo está completo”, adelanta Beatriz Pinzón.

Sin embargo, evita responder otras preguntas sobre el regreso de “el francés” y los rumores de que Armando y Marcela retomaron su antigua relación.

El video continúa con un emotivo monólogo en el que Betty habla de lo que representa Ecomoda para ella y asegura que la empresa es su casa, el lugar al que llegó como secretaria y donde ahora es la presidenta; además, afirma que allí se convirtió en amiga, esposa y madre.

“Ecomoda también es de todos ustedes, por eso, después de oírlos y de leerlos durante tanto tiempo, me emociona anunciarles que ha llegado una nueva era con muchos cambios y nuevos retos; porque, así como regresaron personas que extrañábamos mucho, también regresó alguien que debió quedarse en el pasado”, dice, y deja en suspenso a los espectadores.

Por último, Betty invita a sus antiguos seguidores y al nuevo público a seguir la nueva temporada. “Las puertas están abiertas para todos. Esta es nuestra oportunidad para encontrarnos de nuevo, o para conocernos por primera vez. ¡Ha llegado la hora de vivir juntos esta gran experiencia!”, concluye.

La exitosa telenovela producida por RCN se transmitió originalmente entre 1999 y 2001. Más de 20 años después, en el 2024, se estrenó la secuela Betty la fea: la historia continúa, con gran parte del elenco original y que, hasta ahora, tenía dos temporadas.

El anuncio confirma una tercera temporada en Prime Video, aunque aún no revela la fecha de estreno ni detalles de la trama.