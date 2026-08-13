“La tumba del Gran Lengua”: la obra de Joaquín Orellana que honra el legado de Miguel Ángel Asturias

El maestro y compositor guatemalteco Joaquín Orellana continúa enfocado en difundir sus piezas musicales, sus útiles sonoros y la experiencia adquirida durante más de seis décadas de trayectoria.

En los últimos años ha presentado libros como Cantos de exaltación a la marimba y El legado de Orellana, que incluyen testimonios de su vida y obra, así como fotografías y planos de 72 útiles sonoros que ha creado, piezas que describe como esculturas que emiten sonidos contemporáneos.

También ha participado en Camino a la Multifonía, una exposición que celebra su innovadora trayectoria musical, así como en diversas actividades vinculadas con el arte.

En la actualidad, Orellana destaca La tumba del Gran Lengua, una cantata escénica que dedicó al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias y que estrenó en octubre del 2001 durante el Festival Iberoamericano de Teatro, en Cádiz, España.

Orellana ensaya con músicos y con el también maestro guatemalteco Julio Santos, quien es el único autorizado para dirigir sus obras.

De acuerdo con Orellana, el trabajo y las reuniones actuales están vinculados con las actividades que se efectuarán en el país en octubre próximo, cuando los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias lleguen a Guatemala.

En junio pasado, el Gobierno ordenó repatriar los restos del escritor desde Francia y disponer su inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El pasado 15 de julio, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; el viceministro de Cultura y Deportes, Emiliano Valdés, y el director general de las Artes y Funciones, Martín Corleto, presentaron oficialmente el proyecto del monumento funerario, como parte del proceso de retorno de los restos a Guatemala.

Según las autoridades, los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, galardonado en 1967 con el Premio Nobel de Literatura, llegarán al país y serán inhumados en el Centro Cultural que lleva su nombre, en la capital. Además, del 15 al 19 de octubre próximo se desarrollará un programa de actividades para honrar su legado y el maestro Orellana presentará una obra dedicada al escritor guatemalteco.

La tumba del Gran Lengua: La obra

Según Orellana, su admiración por la literatura de Asturias lo llevó a crear una obra musical concebida como homenaje póstumo al escritor guatemalteco, la cual compuso entre el 2000 y el 2001.

“Me di a la tarea de conformar una obra que terminó siendo La tumba del Gran Lengua, una cantata escénica para honrar la memoria de un gran hombre, Miguel Ángel Asturias”, dijo Orellana.

El compositor académico y maestro guatemalteco Joaquín Orellana trabaja constantemente en obras musicales en las que destacan sus

reconocidos e innovadores útiles sonoros. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“En esa ocasión fue requerida por el FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España. Entonces, fue estrenada allí y tuvo comentarios interesantes. La prensa local, entre otras cosas, la llamó una cantata tan ancestral como nueva, y naturalmente también se refirieron a la utilería sonora que vale para acompañar las palabras y hacer todo más solemne. Y finalmente, catalogaron La tumba del Gran Lengua como una obra profunda, que invitaba a pensar”, agregó el compositor nacional.

De acuerdo con Orellana, cuando compuso la pieza habían transcurrido 26 años desde la muerte de Asturias. Sin embargo, en la actualidad ya pasaron 52 años de la muerte del Premio Nobel de Literatura y, para él, siempre será un honor interpretar y dedicar su arte al escritor que lo inspiró.

“La familia de Asturias me pidió que compusiera algo para honrar su memoria y sugirieron Los cerros de Ilom, que Asturias menciona en la novela Hombres de maíz. Sin embargo, me inspiré en un teatro ópera y así surgió La tumba del Gran Lengua”, dijo el maestro y compositor guatemalteco.

La composición de La tumba del Gran Lengua

De acuerdo con Orellana, tardó tres meses en componer La tumba del Gran Lengua y, según explica, dedica mucho tiempo a la escritura debido a la sólida técnica que adquirió en el Instituto Torcuato Di Tella (UTDT), en Buenos Aires, Argentina.

“Estuve becado en ese prestigioso centro latinoamericano de altos estudios musicales y ahí adquirí una técnica sólida. Además, la intuición fue protagonista en esa pieza porque el talento está basado en el valor de las intuiciones, estas se supone que están definidas como un conocimiento anticipado. Así que ahí está el enigma y podría indicar que La tumba del Gran Lengua surgió de alguien que practicó mucho y fue muy brillante en su arte, tal vez inspirado desde alguna otra dimensión”, indicó.

Joaquín Orellana afirma que sus útiles sonoros le dan vida a la obra que compuso como homenaje póstumo para el escritor guatemalteco

y premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los protagonistas en La tumba del Gran Lengua

Para Joaquín Orellana es importante que sus creaciones conserven el espíritu creativo y, por ello, brinda la oportunidad a varios músicos de manifestar su talento. Para las presentaciones de La tumba del Gran Lengua, durante los homenajes a Miguel Ángel Asturias, el maestro ensaya constantemente para interpretar la obra con la solemnidad que merece.

“En esta obra participan 10 instrumentistas, entre violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajo. Ellos son los músicos que intervienen. Aparte, pues los mismos percusionistas también entonan un coro. Y, naturalmente, que el hilo narrativo está a cargo de un canta-actor —un artista que domina tanto el canto como la actuación—, que en esta ocasión será Fernando López, cuyo rol será mantener, a través de la obra, un diálogo imaginario con Miguel Ángel Asturias”, dijo Orellana.

“El canta-actor es un protagonista porque toda la dramaturgia está basada en un personaje extranjero que descubre a Asturias, que descubre a Guatemala y desea transfigurarse y convertirse en un guatemalteco, pero que también lamenta sus vicisitudes de la realidad social”, añadió el maestro.

El maestro y compositor académico nacional Joaquín Orellana almacena sus útiles sonoros en una sala especial en el Centro Cultural

Miguel Ángel Asturias, un recinto que ha sido su inspiración en la composición de varias de sus obras. (Foto Prensa Libe: Keneth Cruz)

La duración de La tumba del Gran Lengua

Orellana indicó que La tumba del Gran Lengua dura aproximadamente 90 minutos, debido a que incluye ritmos lentos, pasajes reiterativos y fondos musicales, mientras el canta-actor relata los sueños que tuvo después de haber leído algunas páginas de Asturias.

“Emulo Lipolidón es uno de los libros muy singulares de Asturias. Entonces el canta-actor relata que él es su fantasma porque es un extranjero, un hombre extraño que ha llegado de tierras ajenas a Guatemala, por lo que, la obra que yo hice, inspirada en ese personaje, integra relatos, sonidos e historia vinculada con Asturias”, añadió.

Joaquín Orellana interactúa con sus útiles sonoros en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y afina detalles para los

homenajes póstumos al premio nobel de literatura en ese recinto cultural. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Una pieza para la historia

De acuerdo con Orellana, al crear La tumba del Gran Lengua imaginó cómo el sepulcro de Asturias sigue vibrando debido al legado que dejó con su literatura.

“Esta es una obra icónica porque al referirnos a La tumba del Gran Lengua, se vuelve como su historia grabada en la piedra y está inspirada en toda la trayectoria y las letras del premio nobel de literatura”, explicó el compositor.

El vínculo con Asturias

Según Joaquín Orellana, respeta y admira a Miguel Ángel Asturias por sus aportes literarios, que en varias ocasiones lo inspiraron en la creación de obras. Además, la conexión con el escritor surgió debido a la amistad que cultivaron ambas familias.

“Miguel Ángel me cargó en sus brazos cuando tuve entre 3 y 4 años. Mi abuelo materno, Manuel Mejía, “don Memito”, tuvo un gran caserón al final de la 13 avenida, en la zona 1, cerca de la iglesia San José. Entonces, la casa de Asturias quedaba cerca de una tienda de ropa que tuvo mi abuelo, a quien Miguel Ángel pasaba a saludar, al igual que a doña Laurita, mi mamá”, comentó Orellana.

“En mi casa me decían Quincho y para Asturias siempre fui su amigo. Con el paso del tiempo hubo un certamen en el país muy famoso que se llamó 15 de septiembre y, entre las diferentes ramas, gané con una obra que titulé El jardín encantado. Entonces llegó el momento de la premiación y Asturias me puso la medalla y le dije: ‘Don Miguel Ángel, ¿se acuerda cuando usted me cargaba?’. ‘¿Cómo así?’, dijo con aquella tremenda voz. ‘¿Se acuerda de Quincho?’, le dije. ‘¡Hombre! Tan joven y ya estás cosechando aplausos’, me dijo porque tendría como 28 años”, relató.

El maestro Orellana afina los útiles sonoros y prepara presentaciones especiales como homenaje a Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Orellana dijo que la última vez que vio a Miguel Ángel Asturias fue en 1967, antes de que le otorgaran el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, cuando se conoció la noticia, la celebró con sus colegas y otros estudiantes en Argentina, donde se especializaba en música.

“En esa época algunas personas dijeron que mi obra musical tenía inmanencia con la obra de Asturias, porque existen cosas comunes en los trabajos artísticos. De manera que no es casual La tumba del Gran Lengua, por eso la considero como un gran homenaje póstumo”, agregó Orellana.

Las presentaciones

En octubre próximo, los restos del escritor guatemalteco llegarán a Guatemala y serán inhumados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por lo que Orellana se prepara para la presentación de su obra en la Gran Sala Efraín Recinos los días 19, 24 y 30 de octubre.

“Me siento, por una parte, un poco asombrado de ese destino tan peculiar que me ha ligado con Asturias y a su literatura. También me siento muy satisfecho de estar elevando la memoria de un gran hombre y qué mejor que durante los homenajes durante el retorno de sus restos”, comentó Orellana.

Instrumentos en la obra

El maestro Julio Santos dirigirá la obra de Orellana e indicó que durante la presentación de La tumba del Gran Lengua se utilizarán aproximadamente 60 útiles sonoros.

“Habrá cinco islas, cada una contará con dos percusionistas, y en cada isla habrá un promedio de 10 instrumentos. Entonces, como mínimo se utilizarán 60 útiles sonoros. Aparte, habrá dos quintetos de cuerdas, tres marimbistas, cuatro flautistas, tres músicos de percusión sinfónica, una viola solista y el canta-actor”, explicó Santos.

Un poema para Asturias

Para Orellana, el legado de Asturias perdurará en Guatemala y el mundo, razón por la cual dedicó un poema al escritor guatemalteco.

Admirado Miguel Ángel, aquí hay una de las cosas que fueron creadas, pensando en la brillantez de su literatura y no solo universal, sino muy guatemalteca. Adelante, espíritu de Miguel Ángel, iluminando con tu Clarivigilia primaveral al mundo.

Los restos de Asturias

Según las autoridades nacionales, el jueves 15 de octubre próximo los restos de Miguel Ángel Asturias llegarán a Guatemala y del 15 al 19 de octubre se desarrollará un programa de actividades para honrar su legado.

"Serán cuatro días de celebración porque aquí confluyen la acción simbólica. Los cuatro pueblos que integran este país; este momento tiene que ser, necesariamente, de unidad y de congregación de los guatemaltecos alrededor de sus símbolos, de sus íconos y de las personas que han construido, imaginado, trabajado y dejado la vida por construir esta dimensión colectiva de lo guatemalteco", dijo Méndez Salinas.

El ministro agregó que prepararán un programa con cuatro homenajes en cuatro lugares del país para reconocer distintas facetas de la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias.

Diseño del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Dónde estará el monumento?

Las autoridades indicaron que la estructura arquitectónica estará ubicada entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Así como la vasta producción literaria del Gran Moyas reúne múltiples historias, voces e identidades, el proyecto integra elementos para crear un espacio que dialogue con el recinto, la obra de Efraín Recinos, el Centro Cívico y su entorno.

Elementos del monumento

El monumento estará conformado por una estructura principal de vigas gemelas de concreto reforzado. Dichas vigas constituirán el soporte de una estructura metálica diseñada para sostener dos elementos escultóricos elaborados en mármol: el busto de Miguel Ángel Asturias y una pieza inspirada en el juego de pelota maya.