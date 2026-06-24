Miguel Ángel Asturias: Gobierno ordena repatriar sus restos desde Francia a Guatemala

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, ordenó gestionar la repatriación de los restos del premio nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, desde Francia hacia Guatemala, así como su depósito en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 104-2026, fechado el 23 de junio del 2026, pero publicado este martes 24 de junio en el Diario de Centro América, la cartera emitió dichas disposiciones.

“Con el objeto de conmemorar la vida y obra del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales, y a solicitud de su familia, resulta procedente gestionar la repatriación de sus restos mortales desde la República Francesa hacia la República de Guatemala y su depósito en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes”, se lee en el documento.

El acuerdo añade instrucciones específicas para cada cartera involucrada. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se indica que, por medio de la representación de Guatemala acreditada en Francia, deberá efectuar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para el proceso de repatriación.

Asimismo, el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de las dependencias correspondientes, deberá gestionar el depósito de los restos mortales del premio nobel de Literatura en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América”, concluye.

En junio del 2024 se conoció que los restos de Miguel Ángel Asturias regresarían a Guatemala cinco décadas después de haber fallecido en Europa, luego de permanecer en el cementerio Père-Lachaise, en París, Francia.

"Indagando en su poesía, mi padre expresaba su deseo de ser enterrado en Guatemala", contó en esa ocasión el hijo menor de Asturias, Miguel Ángel Amado Asturias.

El pasado 9 de junio del 2026, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, informó que la inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias estaba prevista para el 19 de octubre, luego de completar los trámites para su repatriación desde Francia.