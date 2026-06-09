Ministro de Cultura anuncia el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias al país

El Gobierno de Guatemala anunció este martes que el próximo 19 de octubre se realizará la inhumación de los restos del Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias (1899-1974), tras cumplir los trámites para su repatriación desde Francia.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, detalló que los restos del célebre escritor reposarán en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital guatemalteca.

El anuncio fue hecho durante un acto público de colocación de ofrendas florales realizada este día al pie del monumento al autor en la avenida de la Reforma, una de las arterias culturales más importantes de la Ciudad de Guatemala, en una ceremonia tradicional que conmemora el aniversario de su fallecimiento en Madrid, ocurrido el 9 de junio de 1974.

El jefe de la cartera de Cultura explicó que el Gobierno trabaja fuertemente para concretar el retorno de los restos del autor de ‘El Señor Presidente’ a su país natal, cumpliendo con el deseo que el propio novelista manifestó antes de fallecer de volver a su tierra.

“Este año es tan especial porque estamos trabajando muy fuertemente para concretar el retorno de sus restos a su país, a la tierra que él tanto amó y a la tierra que él deseó volver, me parece que es particularmente significativo el hecho de que estemos acá”, señaló el ministro.

El ministro de Cultura anticipó que las autoridades preparan una extensa agenda de homenajes que arrancará a finales de julio, en la que destaca el montaje de la pieza musical ‘La Tumba del Gran Lengua’, una obra del maestro guatemalteco Joaquín Orellana.

Según explicó el funcionario, esta producción extraordinaria —que involucra orquesta, coro, marimba, útiles sonoros y un actor— hace cerca de 25 años que no se pone en escena.

Un certamen desierto

Como parte de esta actividad, en noviembre 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó el Acuerdo 1449-2024, con el cual se crea un certamen para diseñar un monumento donde reposarán los restos de Miguel Ángel Asturias en su posible regreso a Guatemala.

El viernes 30 de mayo, se anunció dentro de la conferencia de prensa del gobierno, la noticia de la selección de los ganadores que también llegó a las redes sociales de la institución. En la misma se compartió que la escultora guatemalteca María Sofía Castillo Shambach era la ganadora del Certamen Único y Extraordinario de Escultura Miguel Ángel Asturias, que busca rendir homenaje a la vida y legado del Premio Nobel de Literatura. Según las bases del concurso, la artista tendría el aval para darle vida a su obra y además recibiría un premio de Q250 mil.

El segundo lugar era para Corazón de la Tierra, del arquitecto, artista multidisciplinario y gestor cultural Cristian Cojulún. Su propuesta presentaba el perfil de Asturias fusionado con elementos del maíz, como mazorcas y hojas de tusa, en una composición simbólica. El premio era de Q125 mil.

Mientras el tercer lugar era para el arquitecto y escultor Mauro Yojcóm, con su pieza Vuelo al amanecer, una escultura figurativa que combina la imagen de una llama con páginas de libros, grabadas con fragmentos de textos alusivos al autor, con un premio de Q75 mil.

La convocatoria estuvo dirigida a artistas guatemaltecos mayores de edad, con el objetivo de seleccionar una propuesta escultórica que reflejara la vida y obra del escritor, así como su conexión con la identidad nacional.

El ministerio informó en su momento que las maquetas finalistas fueron evaluadas bajo criterios de creatividad, solidez conceptual y compatibilidad con el espacio destinado: la Plaza Maya del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, donde será construido el monumento. Pero, el 19 de junio de 2025, el ministerio lanzó un comunicado donde declara desierto el concurso.

El actual ministro Méndez Salinas explicó a Prensa Libre en abril, que una de las labores que se buscan en el Viceministerio de Cultura tiene que ver con la preparación de un espacio adecuado para la tumba en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. “Hay proyectos que explican cómo se encausará la construcción de este monumento funerario que albergará los restos del nobel”, describe.

Acerca del concurso, el dirigente de Cultura y Deportes explica que el certamen generó incomodidad hasta que se canceló, y que una instrucción del presidente Bernardo Arévalo es entrar en conversación con los seleccionados en esa oportunidad para hacer un proceso de desagravio y que su obra se difunda, agrega Méndez Salinas.

El Ministerio trabaja con expertos, como arquitectos y artistas, para conformar una comisión específica y en las próximas semanas tener un proyecto que permita la construcción de esta tumba, que es una de las claves para echar a andar el resto del proceso, indica Méndez Salinas. Agrega que se encuentran en comunicación constante con la familia Asturias.

¿Por qué declararon desierto el concurso del monumento a Miguel Ángel Asturias?

El Ministerio de Cultura conformó una comisión verificadora encargada de revisar el proceso de calificación y fallo del Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias”, con el objetivo de establecer el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 1449-2024 y de las bases del concurso.

El documento publicado explicaba que con fundamento en el numeral 16 de dichas bases, que se refiere a los imprevistos surgidos durante el proceso, se creó esta comisión para confirmar que las obras seleccionadas como ganadoras cumplieran con todos los requisitos establecidos.

Describía que es parte de la obligación institucional de velar por la calidad del gasto público y la transparencia, ya que los premios provienen de fondos del Estado. “Como resultado de la verificación realizada, se determinó que algunas de las obras no cumplieron con las medidas establecidas en las bases. En otros casos, se evidenció la falta de documentos en los expedientes. Además, ninguna de las obras participantes —seleccionadas o no por el jurado— alcanzó el mínimo del 80 % de los puntos requeridos para pasar a la siguiente etapa de evaluación”, cita el documento.

“En la revisión, se estableció que algunas de las propuestas seleccionadas incumplieron lo dispuesto en dichas bases. Con base en lo anterior, esta cartera decidió anular la actuación del jurado calificador”, decía. En esa ocasión se estimaba que en días posteriores se estaría publicando la nueva fecha de recepción de trabajos para participar en el Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias””, dijo la institución, aunque nunca se presentó.