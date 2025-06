Declaran desierto el certamen para monumento mortuorio de Miguel Ángel Asturias, pese a haber anunciado ganadores

En noviembre 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó el Acuerdo 1449-2024, con el cual se crea un certamen para diseñar un monumento donde reposarán los restos de Miguel Ángel Asturias en su posible regreso a Guatemala.

El viernes 30 de mayo, se anunció dentro de la conferencia de prensa del gobierno, la noticia de la selección de los ganadores que también llegó a las redes sociales de la institución. En la misma se compartió que la escultora guatemalteca María Sofía Castillo Shambach era la ganadora del Certamen Único y Extraordinario de Escultura Miguel Ángel Asturias, que busca rendir homenaje a la vida y legado del Premio Nobel de Literatura. Según las bases del concurso, la artista tendría el aval para darle vida a su obra y además recibiría un premio de Q250 mil.

El segundo lugar era para Corazón de la Tierra, del arquitecto, artista multidisciplinario y gestor cultural Cristian Cojulún. Su propuesta presentaba el perfil de Asturias fusionado con elementos del maíz, como mazorcas y hojas de tusa, en una composición simbólica. El premio era de Q125 mil.

Mientras el tercer lugar era para el arquitecto y escultor Mauro Yojcóm, con su pieza Vuelo al amanecer, una escultura figurativa que combina la imagen de una llama con páginas de libros, grabadas con fragmentos de textos alusivos al autor, con un premio de Q75 mil.

Captura de pantalla de la ronda de comunicación donde se anunció a los ganadores del Certamen Único y Extraordinario de Escultura Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: MCD)

El certamen buscaba exaltar la vida y obra del escritor, así como estimular la creación escultórica monumental de artistas guatemaltecos. El viceministro de cultura, Luis Rodrigo Carrillo, en entrevista con Prensa Libre comentó el que participaron cerca de 35 propuestas, de las que se seleccionaron tres artistas que recibirán un premio en efectivo.

En esa ocasión, Carrillo explicó que darían el tiempo a la artista para trabajar y se planificaría la fecha de retorno de los restos del escritor al país.

El jurado del evento estuvo conformado por el maestro Max Leiva, Lucrecia Méndez de Penedo, Oscar Caal, Osmín Isidro de la Maza, Sandino Asturias Valenzuela, Ana Olivia Castañeda Arroyo y Anazuseth del Carmen Guzmán Morales.

El certamen nació tras la declaratoria oficial del Año Conmemorativo de Miguel Ángel Asturias por parte del Gobierno de Guatemala en junio de 2024. La convocatoria estuvo dirigida a artistas guatemaltecos mayores de edad, con el objetivo de seleccionar una propuesta escultórica que reflejara la vida y obra del escritor, así como su conexión con la identidad nacional.

El ministerio informó en su momento que las maquetas finalistas fueron evaluadas bajo criterios de creatividad, solidez conceptual y compatibilidad con el espacio destinado: la Plaza Maya del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, donde será construido el monumento.

Pero, este jueves 19 de junio, el ministerio lanzó un comunicado donde declara desierto el concurso y anunció que se tendrá un nuevo proceso de selección.

¿Por qué declararon desierto el concurso del monumento a Miguel Ángel Asturias?

El Ministerio de Cultura conformó una comisión verificadora encargada de revisar el proceso de calificación y fallo del Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias”, con el objetivo de establecer el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 1449-2024 y de las bases del concurso.

El documento publicado cerca de las 14 horas, explica que con fundamento en el numeral 16 de dichas bases, que se refiere a los imprevistos surgidos durante el proceso, se creó esta comisión para confirmar que las obras seleccionadas como ganadoras cumplieran con todos los requisitos establecidos.

Describe que es parte de la obligación institucional de velar por la calidad del gasto público y la transparencia, ya que los premios provienen de fondos del Estado. "Como resultado de la verificación realizada, se determinó que algunas de las obras no cumplieron con las medidas establecidas en las bases. En otros casos, se evidenció la falta de documentos en los expedientes. Además, ninguna de las obras participantes —seleccionadas o no por el jurado— alcanzó el mínimo del 80 % de los puntos requeridos para pasar a la siguiente etapa de evaluación", cita el documento.

"En la revisión, se estableció que algunas de las propuestas seleccionadas incumplieron lo dispuesto en dichas bases. Con base en lo anterior, esta cartera decidió anular la actuación del jurado calificador. La próxima semana se estará publicando la nueva fecha de recepción de trabajos para participar en el Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias”, el cual continúa vigente y se regirá por las mismas bases", dijo la institución.

Schambach compartió que fue convocada al Ministerio de Cultura. Le pidieron entrar sola y, en el lugar, se encontraba una abogada. Las razones que le expresaron fueron de carácter técnico, y le explicaron que, por unos centímetros, su escultura no cumplía con los requisitos. Además, aseguraron que ninguno de los participantes tenía la papelería en regla. En ese momento se le informó que el concurso se repetiría.

Al consultarle a Schambach acerca de su percepción sobre este cambio, explicó que siente tristeza: “Es triste porque esto iba a quedar como un legado y no se toma en serio el esfuerzo del artista por no manejar los medios edecuados y llevar el orden apropiado... al final todos los concursantes tienen que hacer y reconstruir sus propuestas. Me invitaron a participar de nuevo, pero eso es hacerlo desde cero y no tiene sentido, no pienso volver a participar”, dijo.

Por su parte, el artista Yojcóm expresó que, para un artista emergente, esta situación tiene un impacto. “En el sentido emocional del artista es un golpe bajo, aunque algunos artistas han salido adelante después de adversidades”, dijo, mientras reflexionaba que, en su trayectoria, ha tenido que salir al extranjero para crecer profesionalmente, al no encontrar espacios en Guatemala.

Yojcóm insistió en que certámenes como este no se deben tomar a la ligera y que las bases deben ser establecidas por profesionales en las artes que se estén calificando. “Nos dieron la justificación de la intervención de la Contraloría, donde querían una justificación de por qué se eligió a los ganadores, y en ese momento revisaron que no se habían cumplido ciertos detalles”, explicó.

“Las bases limitaban al artista a explorar diferentes opciones y soy consciente de que mi maqueta no tenía la medida, pero la medida de la maqueta no influye en el resultado final. No sería justificación para descalificarme... en el caso de una licitación, si uno no cumple con un documento, automáticamente está fuera, pero en este caso, ¿por qué esperaron publicar los premios y después revisaron?”, comentó Yojcóm.

También solicitó que la responsabilidad es de la institución para no causar daños a la imagen del artista y del jurado: “porque con ello también están diciendo que no están de acuerdo con la selección de los profesionales”, dijo.

En el documento no se estima todavía la fecha del futuro certamen.