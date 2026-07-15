La Tumba del Gran Lengua y otros detalles del nuevo mausoleo de Miguel Ángel Asturias en Guatemala

Este miércoles 15 de julio, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) presentó el proyecto del monumento funerario que albergará los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, galardonado en 1967 con el Premio Nobel de Literatura.

En junio pasado, el Gobierno ordenó repatriar sus restos desde Francia y disponer su inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Por medio del Acuerdo Gubernativo 104-2026, fechado el 23 de junio del 2026 y publicado el 24 de junio en el Diario de Centro América, la cartera emitió dichas disposiciones.

"Con el objeto de conmemorar la vida y obra del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales, y a solicitud de su familia, resulta procedente gestionar la repatriación de sus restos mortales desde la República Francesa hacia la República de Guatemala y su depósito en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes", se indicó en el documento.

Este miércoles 15 de julio, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; el viceministro de Cultura y Deportes, Emiliano Valdés; y el director general de las Artes y Funciones, Martín Corleto, presentaron oficialmente el proyecto del monumento funerario, como parte del proceso de retorno de los restos a Guatemala, previsto para octubre próximo.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto contempla la construcción de un pabellón en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, concebido como un espacio permanente de contemplación y encuentro para los guatemaltecos, más allá de su función como lugar de descanso final.

Según se indicó, el monumento busca trascender la idea de un mausoleo tradicional y convertirse en un punto de convergencia entre el arte, la literatura, la arquitectura, el paisaje y el patrimonio cultural.

"Dentro de la historia de la cultura de Guatemala, este es un proceso muy importante y nos parece crucial que se comunique de la manera más adecuada. Desde hace un poco más de dos años, en junio del 2024, se hizo pública la evolución del retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias al país. Este es un proceso que, desde ese momento, ha avanzado con distintos elementos y también con distintos contratiempos, pero en el 2026 lo retomamos con mucha fuerza y hemos tenido la fortuna de dar pasos sólidos para poder concretarlo", dijo Méndez Salinas.

"Esta es una relación permanente. Tanto el Estado de Guatemala como la obra de Miguel Ángel Asturias van a estar ahí siempre, y es necesario establecer y estrechar algunos lazos, así como generar compromisos de largo plazo para que el Estado asuma una de las tantas funciones que tiene bajo su cargo: la difusión cultural y la creación de plataformas que vinculen la obra creativa de los artistas guatemaltecos, de los escritores y de las escritoras, con el público, con la comunidad que le da sentido, que le da origen y a la cual, en última instancia, esa obra se debe", agregó el ministro.

Retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias

Según Méndez Salinas, este proceso comenzó muchos años atrás, en las conversaciones que Miguel Ángel Asturias sostuvo con sus hijos.

"Esto surge de una voluntad expresa del escritor a sus hijos: volver a Guatemala cuando las condiciones lo permitieran. Tristemente, esas condiciones no lo permitieron en los últimos años de su vida. Incluso, durante los 52 años que lleva enterrado en París, tampoco lo habían permitido".

El ministro explicó que, a consideración de la familia del escritor, especialmente de su hijo Miguel Ángel Asturias Amado y de sus nietos, la decisión responde al deseo y a la necesidad de regresar a Guatemala.

"Esa necesidad también está expresada en múltiples obras. Entonces, vinculada con esa exploración literaria y con el deseo expresado en su obra y en las conversaciones con sus hijos, la familia tomó la decisión de propiciar este retorno. Esa decisión fue comunicada al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes y directamente al presidente Bernardo Arévalo, en el 2024. Desde entonces comenzaron una serie de gestiones que, afortunadamente, nos tienen en un punto en el que ya podemos programar una serie de actividades que acompañarán este proceso", añadió Méndez Salinas.

¿En qué fecha se realizará el retorno de los restos?

Según las autoridades, el jueves 15 de octubre próximo los restos de Miguel Ángel Asturias llegarán a Guatemala. Del 15 al 19 de octubre se desarrollará un programa de actividades para honrar su legado.

"Serán cuatro días de celebración y hemos pensado que el cuatro es un número central dentro de todo este proceso, porque aquí confluyen la acción simbólica y la política. Los cuatro pueblos que integran este país; este momento tiene que ser, necesariamente, de unidad y de congregación de los guatemaltecos alrededor de sus símbolos, de sus íconos y de las personas que han construido, imaginado, trabajado y dejado la vida por construir esta dimensión colectiva de lo guatemalteco", dijo Méndez Salinas.

El ministro agregó que prepararán un programa con cuatro homenajes en cuatro lugares del país para reconocer distintas facetas de la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias.

¿Dónde estará el monumento?

Las autoridades indicaron que la estructura arquitectónica estará ubicada entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Así como la vasta producción literaria del Gran Moyas reúne múltiples historias, voces e identidades, el proyecto integra elementos para crear un espacio que dialogue con el recinto, la obra de Efraín Recinos, el Centro Cívico y su entorno.

Ubicación del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

"El retorno del escritor representa un reencuentro histórico, cultural y educativo de la población guatemalteca con uno de los máximos referentes de la literatura nacional. Un reencuentro en el que Guatemala rinde homenaje permanente a uno de sus hijos universales y fortalece, especialmente entre las nuevas generaciones, el orgullo de reconocerse en su obra", indicaron.

Ubicación del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Elementos del monumento

El monumento estará conformado por una estructura principal de vigas gemelas de concreto reforzado. Dichas vigas constituirán el soporte de una estructura metálica diseñada para sostener dos elementos escultóricos elaborados en mármol: el busto de Miguel Ángel Asturias y una pieza inspirada en el juego de pelota maya.

Ubicación del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Busto de Asturias

Como componente central del conjunto estará el busto de Asturias, obra del escultor guatemalteco Roberto González Goyri. Constituye el principal homenaje al Premio Nobel de Literatura y se integra a la composición arquitectónica como reconocimiento permanente a su aporte intelectual y literario.

Marcador del juego de pelota maya

La propuesta incorpora una creación escultórica inspirada en un marcador del juego de pelota de la civilización maya. Esta pieza establece un diálogo simbólico entre la herencia prehispánica de Guatemala y la obra del escritor, al resaltar el vínculo entre su literatura y las raíces del país.

Diseño del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Objeto vertical de iluminación

A la composición se agrega un elemento metálico vertical que organiza visualmente el conjunto y orienta la mirada hacia el cielo. Durante la noche, este elemento proyectará un haz de luz que reforzará el carácter conmemorativo del monumento y contribuirá a destacar su presencia dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Diseño del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Cuál será el costo del monumento?

De acuerdo con Emiliano Valdés, el monumento funerario de Miguel Ángel Asturias tendrá un costo aproximado de entre Q1 millón y Q1.5 millones.

El homenaje de Joaquín Orellana a Miguel Ángel Asturias

Estrenada en octubre del 2001 y compuesta por el maestro guatemalteco Joaquín Orellana, La Tumba del Gran Lengua es una pieza que constituye un homenaje a Miguel Ángel Asturias y que fue presentada como una cantata escénica.

La obra será interpretada en octubre próximo durante los homenajes al escritor.

"Es una pieza que el gran compositor y músico Joaquín Orellana creó para destacar el legado de Asturias y pensamos que interpretarla en cada noche de homenajes será un aporte importante. Esta pieza es una joya y una dedicatoria de un guatemalteco para otro guatemalteco", indicó Corleto.