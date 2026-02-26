Miguel Ángel Asturias: presentan libro que une su poesía con 32 artistas visuales

Como homenaje al novelista guatemalteco, poeta, diplomático y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, surge el libro Retorno, estar de paso, siempre de paso.

El ejemplar fue presentado el miércoles 25 de febrero en la Galería de la Fundación Rozas-Botrán, en medio de la muestra que reúne las 32 obras visuales que interpretan sus letras.

“El libro tiene 232 páginas, de las cuales 110 corresponden a la obra poética de Miguel Ángel Asturias, tanto sus poemas como la prosa poética”, explica Irene Piedrasanta, directora de Editorial Piedra Santa.

En el resto de las páginas se incluyen las creaciones de 31 artistas guatemaltecos y uno salvadoreño, quienes plasmaron la esencia de Asturias en acrílicos, óleos, acuarelas, grafitos, fotografías, mármol, resina, técnicas mixtas y otras expresiones.

“Quisimos trabajar un libro que fuera intertextual, entre la literatura de Asturias y la obra visual de artistas de la fundación”, comenta Piedrasanta.

La base del texto fue trabajada por Enrique Noriega, premio nacional de Literatura, quien en el 2003 publicó una Antología Poética de Miguel Ángel Asturias.

Javier Payeras, poeta, escritor y artista visual, fue el encargado de sumergir a los 32 artistas participantes en la literatura de Asturias para que, a través de sus manos, interpretaran sus letras.

“La idea era crear un discurso horizontal, un diálogo entre la pintura y la literatura. El proceso y el resultado fue muy dulce, porque la intención no era llevarlos al territorio de la abstracción, sino que pudieran salirse del marco; entonces rayaron, quemaron, destruyeron, reconstruyeron, usaron hilo, manchas, de todo para crear sus obras”, dice Payeras.

Javier Payeras, Irene Piedrasanta, Thelma Castillo, José Rozas Botrán, Liwy Grazioso y Sandino Asturias; durante la presentación del libro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Editorial Piedrasanta).

José Rozas Botrán, presidente de la fundación, explica que el ejemplar es una invitación a volver a leer y mirar, desde otra perspectiva, la obra del Premio Nobel.

Este estará disponible en Librerías Piedrasanta y otras de prestigio, tanto en la Ciudad de Guatemala como en La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz, de donde provienen los artistas visuales.

Mientras tanto, la exposición de las 32 obras permanecerá abierta en la Fundación Rozas-Botrán, 16 calle 4-66, zona 14, hasta el 27 de marzo.

“Lo que más me agrada de todo esto es que los nombres que se ven en las obras son de artistas que para muchos son desconocidos, y eso es lo que da valor, porque está acompañando a Asturias gente de este siglo, de distintas vertientes que a él le habría gustado que estuvieran”, concluye Payeras.