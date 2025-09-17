Exposición de arte “El Tintario” rinde homenaje a Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura guatemalteco

La Universidad Rafael Landívar (URL) presenta la exposición artística El tintario, en la que se exhiben las portadas de los libros de Miguel Ángel Asturias ilustradas por el artista Mayro de León y editadas por F&G Editores.

“Cuando uno dibuja, pinta o esculpe, también escribe, cuenta una historia, así como hacen los escritores. Porque el arte en todas sus expresiones es eso, contar historias”, afirma De León en un comunicado de la editorial.

La muestra estará abierta al público del 22 de septiembre al 10 de octubre, según dicho comunicado.

Además, F&G Editores efectuará otras actividades durante septiembre en homenaje a Asturias, con el objetivo de conmemorar el legado de uno de los escritores más prolíficos de las letras guatemaltecas e hispanoamericanas.

Fecha

La exhibición se inaugura el lunes 22 de septiembre de 2025.

Hora

18 horas

Lugar

Universidad Rafael Landívar (URL), zona 16 capitalina

Precio

Entrada libre

Las portadas de los libros de Miguel Ángel Asturias se exhibirán en la URL. Imagen de la portada de Leyendas de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Carla Natareno)

Otras actividades en homenaje a Miguel Ángel Asturias

Presentación del libro Arquitectura de vida nueva. La escritora Denise Phé-Funchal comentará esta obra en un evento que explora la visión y los temas centrales del autor, según se indica en el comunicado. Se realizará el 23 de septiembre, a las 18 horas, en el Fondo de Cultura Económica.

La escritora Denise Phé-Funchal comentará esta obra en un evento que explora la visión y los temas centrales del autor, según se indica en el comunicado. Se realizará el 23 de septiembre, a las 18 horas, en el Fondo de Cultura Económica. Presentación de los libros Tres de cuatro soles y El árbol de la cruz. Los escritores Carolina Escobar Sarti y Javier Mosquera Saravia presentarán y comentarán estas dos publicaciones, profundizando en su relevancia literaria. Este evento se llevará a cabo el 30 de septiembre, a las 18 horas, en el Fondo de Cultura Económica.

