Viajes con propósito: cómo elegir el tipo de viaje ideal según sus necesidades personales

Frases populares como “viajar es vivir dos veces” recuerdan que cada visita a un sitio distinto puede revitalizarnos y aportar una nueva perspectiva, especialmente en momentos cruciales de la vida. Durante enero, algunas personas suelen planificar vacaciones.

Para viajar no es necesario salir del país, ya que existen destinos turísticos locales que ofrecen experiencias para todos los gustos y necesidades.

Si su presupuesto lo permite, también puede elegir destinos internacionales de acuerdo con sus preferencias. Lo importante es contar con un propósito y una planificación.

De acuerdo con Andrea Pennington, operadora guatemalteca de turismo, es necesario tomar en cuenta factores como el presupuesto, el clima, el tiempo de llegada y las actividades que se desean realizar. De esta manera, se puede planificar el viaje de mejor forma.

Tipos de viajes

Según Pennington, estos son algunos tipos de viaje que pueden efectuarse según los gustos de cada persona:

Culturales. Viajes en los que se visitan pueblos, museos o centros culturales, se exploran tradiciones locales y se adquieren artesanías, entre otras actividades. Actividades extremas y turismo de aventura. Caminatas por senderos, canopy, parapente, ascenso a volcanes, entre otras. Relajación. Visitar playas, lagos y ríos puede convertirse en una experiencia que reconecta. Dentro de esta categoría también figuran los retiros de desarrollo personal.

Viajes en soledad

En la actualidad, algunas personas optan por viajar solas como parte de un ejercicio de autodescubrimiento o simplemente por ocio. Según Pennington, una de las ventajas es que este tipo de viaje requiere una organización más sencilla.

“Tú organizas tu tiempo, tu ritmo en todo. Decides qué hacer, a dónde ir y cuánto tiempo deseas invertir en cada actividad”, comenta. Sin embargo, añade que una de las desventajas es la seguridad que representa estar solo en otro lugar o país.

Entretanto, si se viaja acompañado, es posible sentirse más seguro, compartir tiempo de calidad y gastos, y realizar actividades que se disfrutan más en grupo. No obstante, esto implica tomar decisiones colectivas, lo que supone una desventaja para algunos.

Durante las vacaciones, muchas personas toman tiempo para realizar turismo local o viajar al extranjero. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Beneficios emocionales de viajar en soledad

La psicóloga Mónica Mayorga enumera algunos beneficios emocionales de viajar solo, y destaca que esta experiencia puede favorecer procesos internos y fortalecer la salud emocional. Según la profesional, estas son las principales ventajas:

Autoconocimiento y conciencia emocional. “Al alejarse del ruido cotidiano, la persona entra en contacto con sus pensamientos, creencias y necesidades internas. Esto facilita la reflexión”, indica.

Fortalecimiento del sentido de autoeficacia. Se mejora la capacidad de toma de decisiones, resolución de imprevistos y se incrementa la autoconfianza.

Se mejora la capacidad de toma de decisiones, resolución de imprevistos y se incrementa la autoconfianza. Regulación emocional y reducción del estrés. La terapeuta señala que el cambio de entorno permite procesar emociones acumuladas y aliviar la sobrecarga mental.

La terapeuta señala que el cambio de entorno permite procesar emociones acumuladas y aliviar la sobrecarga mental. Reconfiguración de identidad. Durante un viaje, es posible explorar preguntas profundas al autoanalizarse y descubrir quién se es fuera de las expectativas ajenas y de los roles familiares, laborales o de pareja.

Durante un viaje, es posible explorar preguntas profundas al autoanalizarse y descubrir quién se es fuera de las expectativas ajenas y de los roles familiares, laborales o de pareja. Desarrollo de resiliencia. “Afrontar la incertidumbre del viaje fortalece la tolerancia a la frustración y la adaptabilidad. Es especialmente útil en momentos de transición vital, duelo, cierre de etapas o búsqueda de propósito personal”.

Beneficios de viajar en compañía según la psicología

La terapeuta también señala las ventajas emocionales de viajar acompañado. Según la profesional, compartir este tipo de experiencias fortalece los vínculos:

Refuerza la conexión afectiva y la sensación de pertenencia. Las vivencias compartidas generan memoria emocional positiva.

Las vivencias compartidas generan memoria emocional positiva. Aumenta el apoyo emocional y la seguridad psicológica. “La presencia de otro regula el estrés y disminuye la percepción de amenaza o soledad”, comenta.

Favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales. Durante los viajes compartidos se negocian ritmos, se comunican necesidades y se toleran diferencias, lo cual fortalece cualidades como la empatía, la paciencia y la comunicación asertiva.

Durante los viajes compartidos se negocian ritmos, se comunican necesidades y se toleran diferencias, lo cual fortalece cualidades como la empatía, la paciencia y la comunicación asertiva. Contribuye a la cohesión familiar o de pareja. Especialmente cuando el viaje se plantea como espacio de reconexión o reparación del vínculo. “Es recomendable cuando el objetivo es nutrir relaciones y fortalecer la experiencia compartida”, añade.

Sin embargo, en casos de crisis emocionales agudas, depresión severa o trauma reciente, se recomienda evitar los viajes sin supervisión profesional, ya que puede requerirse intervención clínica.

“Viajar no solo implica desplazarse geográficamente; implica moverse internamente. Viajar solo favorece el encuentro con uno mismo, y viajar acompañado fortalece los vínculos. Ambos pueden ser herramientas de crecimiento psicológico cuando se viven con conciencia y propósito”, señala Mayorga.

Atitlán es uno de los sitios favoritos de los viajeros. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Recomendaciones previas a un viaje

Según Pennington, estas son algunas recomendaciones que deben considerarse antes de cualquier viaje:

Investigue el destino. Revise reseñas e infórmese sobre la seguridad, carreteras, rutas alternas, clima, costos, actividades y distancias entre los lugares. Establezca su objetivo. Determine el propósito del viaje y así podrá planificar de mejor forma. Trace su itinerario. La planificación del itinerario y otros detalles ayudará a aprovechar el tiempo. Mantenga una excelente actitud aventurera. “Te garantiza disfrutar al máximo tu viaje”, comenta.

Sitios turísticos más populares en Guatemala

Elegir el destino siempre dependerá del presupuesto disponible. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), estos son los sitios más visitados por los turistas y pueden tomarse como referencia para elegir el lugar que se adecúe a sus necesidades: