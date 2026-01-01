vida
Feriados y asuetos en Guatemala 2026: lista completa de los descansos para este año
Tome nota de los feriados y asuetos que se celebrarán en Guatemala durante el 2026.
Conozca los feriados y asuetos que se efectuarán en Guatemala en 2026. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El año inicia con el primer día de descanso para los guatemaltecos, correspondiente a la celebración del Año Nuevo. Además, la legislación guatemalteca contempla otros asuetos y feriados en los que se conmemoran distintas festividades cívicas y religiosas a lo largo del año.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) publicó la lista oficial de los días de descanso previstos para el 2026. De acuerdo con el Código de Trabajo, estos asuetos pueden disfrutarse con goce de salario.
Asimismo, el Mintrab indica que los trabajadores que laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir una remuneración adicional. La institución también aclara que existe una diferencia entre feriados y asuetos, ya que los feriados corresponden únicamente a la fiesta patronal oficial de cada municipio del país.
A continuación, se presenta el listado de descansos oficiales previstos para el 2026, según el Mintrab y el Código de Trabajo.
Lista completa de asuetos en Guatemala 2026
- Jueves 1 de enero de 2026. Celebración del Año Nuevo, primer asueto del año.
- Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril. Descansos correspondientes a la Semana Santa.
- Viernes 1 de mayo. Día Internacional de los Trabajadores, conocido como Día del Trabajo.
- 30 de junio. Conmemoración del Día del Ejército. Sin embargo, este día se corre por disposiciones de ley.
- Martes 15 de septiembre. Celebración del Día de la Independencia.
- Martes 20 de octubre. Conmemoración del Día de la Revolución.
- Domingo 1 de noviembre. Día de Todos los Santos.
- Jueves 24 de diciembre. Asueto por Nochebuena a partir del mediodía.
- Viernes 25 de diciembre. Celebración de la Navidad.
- Jueves 31 de diciembre. Asueto por fin de año a partir del mediodía.
- Fiesta patronal de cada localidad. Este feriado varía según el municipio. En el caso de la ciudad de Guatemala, se celebra el sábado 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción.
¿Qué hacer en Guatemala durante los feriados y asuetos?
- Turismo local. Muchos guatemaltecos aprovechan estos días para visitar destinos nacionales. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), algunos de los lugares más visitados son Antigua Guatemala, Quetzaltenango, el Puerto de San José y el lago de Atitlán, entre otros.
- Descanso en casa. Actividades como juegos de mesa, maratones de películas o reuniones familiares figuran entre las opciones favoritas para compartir tiempo de calidad.
- Viajes exprés al extranjero. Para quienes planean salir del país, se recomienda organizar el viaje con anticipación, especialmente la compra de boletos y la reservación de hospedaje.
- Eventos artísticos y culturales. Durante los asuetos se desarrollan diversas actividades culturales, en especial en fechas cívicas y religiosas como el Día de la Independencia o el Día de Todos los Santos.
- Otras alternativas. Algunos optan por ponerse al día con pendientes personales o simplemente descansar y recargar energías.