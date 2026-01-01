Feriados y asuetos en Guatemala 2026: lista completa de los descansos para este año

El año inicia con el primer día de descanso para los guatemaltecos, correspondiente a la celebración del Año Nuevo. Además, la legislación guatemalteca contempla otros asuetos y feriados en los que se conmemoran distintas festividades cívicas y religiosas a lo largo del año.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) publicó la lista oficial de los días de descanso previstos para el 2026. De acuerdo con el Código de Trabajo, estos asuetos pueden disfrutarse con goce de salario.

Asimismo, el Mintrab indica que los trabajadores que laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir una remuneración adicional. La institución también aclara que existe una diferencia entre feriados y asuetos, ya que los feriados corresponden únicamente a la fiesta patronal oficial de cada municipio del país.

A continuación, se presenta el listado de descansos oficiales previstos para el 2026, según el Mintrab y el Código de Trabajo.

Lista completa de asuetos en Guatemala 2026

¿Qué hacer en Guatemala durante los feriados y asuetos?