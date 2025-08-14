Video | De viaje por Tecpán: 14 kilómetros de platillos típicos, cultura maya y tours de ecoturismo

Ubicado a 89 kilómetros de la capital, Tecpán es más que un alto en el camino hacia el occidente. Con 15 patrimonios culturales tangibles, dos intangibles y tres joyas naturales, este municipio de Chimaltenango se ha ganado un lugar en el mapa por su gastronomía y paisajes.

En apenas 14 kilómetros de la Ruta Interamericana se concentran más de 50 restaurantes que ofrecen desde el tradicional caldo de gallina criolla hasta asados a la leña, mole, lomito y café de altura. El mercado, activo los jueves y domingos, es un espectáculo de colores y sabores con productos frescos, artesanías y textiles.

El equipo de Guatemala No Se Detiene hizo un viaje al municipio de Chimaltenango, en el cual también exploró retos como el acceso vial, con tramos en mal estado y señalización deficiente; la capacidad hotelera, insuficiente -por ahora- para atraer congresos internacionales y la promoción turística, que carece de una estrategia unificada.

En este video le dejamos el reportaje con lo que encontramos.

