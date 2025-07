¿Destino Tecpán? Mejores caminos e inversión podrían atraer a turistas internacionales

Hace 500 años se formó en Iximché la ciudad de Santiago de Guatemala. “Fue el primer contacto formal entre guatemaltecos y españoles”, relata César Aguilar, representante de Polochic Travel & Wellness, una tour operadora receptiva y emisora. Dicho sitio se encuentra en Tecpán, Chimaltenango, y, a pesar de la historia que alberga, suele pasar desapercibido.

Para que Tecpán pueda categorizarse como un destino turístico primario, es necesario que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) realice un estudio técnico que establezca los criterios tangibles e intangibles que determinan la jerarquía de un atractivo turístico, según Guillermo Cuéllar, propietario y gerente de la agencia turoperadora Descubre Guatemala.

Aguilar destaca que, si se realiza dicho estudio y se organiza el sector, en cinco años Tecpán podría convertirse en un atractivo turístico principal. Harris Whitbeck, director del Inguat, indica que es necesario escuchar a los actores locales, juntarlos con inversionistas potenciales y desarrolladores para que formulen un plan de atracción de inversión.

Cuéllar afirma que Tecpán actualmente, es un destino turístico secundario que ha crecido debido al fortalecimiento del segmento gastronómico. “Consta de 14 kilómetros -desde el 78 hasta el 102 (de la CA-1)”, afirma Anna Mercedes de Lembke, directora técnica de Villa San Ricardo, un lugar turístico del municipio.

Whitbeck subraya que actualmente existen más de 50 restaurantes en el sector. Además, menciona que durante el 2024, 20 mil turistas extranjeros visitaron Iximché, la mayoría con destino final en Atitlán. En el 2025 se han contabilizado 13 mil 500 visitantes, por lo que, según el funcionario, se proyecta un aumento en la cantidad de visitantes para este año.

Hoja de ruta

“La gastronomía se vende sola”, apunta Cuéllar, quien destaca que es necesario darle al municipio más valor que únicamente lo gastronómico. Para el operador turístico, primero es necesario ordenar todos los puntos que se quieren implementar.

Luego, Cuéllar plantea la elaboración de un diagnóstico para conocer los atractivos turísticos y, con base en ello, identificar las debilidades del lugar, las capacitaciones necesarias y la creación de alianzas público-privadas con el Inguat, empresas, turoperadores y agencias de viaje, con el fin de formar un plan de trabajo. Además, resalta la necesidad de que la propia municipalidad de Tecpán elabore un plan maestro multianual, que sirva como guía para las nuevas administraciones.

Según expertos, es necesario diversificar la oferta turística de Tecpán, más allá de la gastronomía. El mercado de Tecpán. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Para Whitbeck, la solución partiría de crear una mesa de diálogo en la que participen los restauranteros locales, autoridades municipales e inversionistas nacionales.

Por otro lado, Cuéllar señala que se debe realizar un inventario robusto de los lugares turísticos de la región y determinar su estado. A partir de ese análisis, se deben desarrollar los recursos con potencial para convertirse en atractivos turísticos. Según Cuéllar, una vez que los sectores turísticos cumplan con ciertos requisitos técnicos, el Inguat puede incluirlos en su inventario de promoción turística, tanto a nivel nacional como internacional.

“Prácticamente todo lo que sea jerarquía 3, 4 y 5 es lo que el Inguat considera oportuno para su promoción turística”, afirma Cuéllar.

Whitbeck argumenta que Tecpán, actualmente, no está listo para ser promocionado internacionalmente como un destino emergente. No obstante, señala que, dentro del nuevo plan maestro de desarrollo sostenible que entrará en vigencia a finales del año, se marcará la pauta para las acciones futuras del Inguat, no solo en cuanto a promoción, sino también en proyectos de inversión.

Para De Lembke, hace falta contar con una guía integrada con la variedad de servicios que se brindan. La directora de Villa San Ricardo afirma que, actualmente, no se cuenta con una herramienta que permita seleccionar los servicios disponibles.

Cultura maya

Uno de los puntos clave para posicionar a Tecpán como un sitio turístico capaz de atraer al mercado internacional es el parque Iximché, donde se puede experimentar de primera mano la cultura maya, según Aguilar. No obstante, el operador turístico subraya que es necesario consolidar las estructuras, ampliar el museo y mejorar los servicios sanitarios.

Mónica Urquizú, directora técnica del Instituto de Antropología e Historia del Ministerio de Cultura (Idaeh), indica que para realizar los mejoramientos necesarios en el parque se requieren varios millones de dólares. “Al momento se tiene asignado un presupuesto de 1 millón 400 mil, y de ese, buena parte está destinado al funcionamiento”, explica Urquizú.

El parque ecológico Iximché podría llamar la atención de mayores visitantes. Es necesario la expansión del museo y personal capacitado. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La arqueóloga menciona que el sitio es más grande de lo que está habilitado para el público, puesto que, para ponerlo en valor, se requiere una restauración. Para ello, es indispensable contar con los recursos económicos suficientes para su mantenimiento e intervención. Según Urquizú, la parte abierta al público actualmente representa apenas un 5% del total del parque.

Para el mejoramiento del sitio, Urquizú considera necesario invertir en señalización y paneles informativos —tanto en la zona arqueológica como en el recorrido de acceso—, ya que, según la arqueóloga, cada cierto tiempo se deben actualizar los formatos utilizados.

Otro aspecto importante, tanto para Urquizú como para Aguilar, es la necesidad de contar con guías turísticos y personal capacitado. Aguilar sostiene que, a través de los guías, se comprende mejor la importancia del conocimiento sobre las civilizaciones antiguas.

A pesar de que es competencia del Ministerio de Cultura, Aguilar resalta que las respuestas institucionales suelen ser lentas, con retrasos de hasta tres meses para resolver los problemas que afectan al parque.

¿Cómo atraer a los turistas?

“Todos queremos tener cantidad de visitantes. Pero no la cantidad de visitantes va a reflejar la calidad de consumo que yo voy a esperar en un determinado servicio”, señala Cuéllar, quien considera necesario cambiar la forma en que se ofertan los atractivos turísticos, con el objetivo de atraer a visitantes de mejor calidad, que consuman tanto el producto como la experiencia de convivencia.

Actualmente, los turistas internacionales recorren Tecpán porque es la vía hacia destinos más conocidos, como el lago de Atitlán o Quetzaltenango, según explica Cuéllar. Es una “ruta obligatoria de paso”, aunque, destaca, los visitantes no suelen detenerse.

El sector hotelero sigue siendo un reto para posicionar a Tecpán como un destino turístico principal. Parte de las amenidades de Finca la Loma, en Tecpán. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cuéllar menciona que Tecpán podría adecuarse para actividades agroturísticas, debido a la producción agrícola local y las fincas establecidas en la zona; turismo de naturaleza, gracias a los viveros y la botánica; y turismo de aventura, ya que se presta para practicar senderismo de baja dificultad.

Otro punto importante para Cuéllar es el sello Q, reconocimiento que otorga el Inguat a establecimientos que implementan procesos de mejora continua para elevar su competitividad. Para obtenerlo, afirma que podrían mejorarse aspectos como la accesibilidad universal en el museo y el parque ecológico. “Está evidenciado que un turista con una discapacidad representa un 30% más de inversión o gasto que una persona sin discapacidad”, destaca.

Capacitación y servicios al turista

De Lemke menciona que, desde hace 21 años, alrededor de 10 empresarios se han unido con la visión de lograr que Tecpán crezca. “Esto iba a ser un gran pueblo de desarrollo turístico para la nueva generación”. Al referirse a un “pueblo de desarrollo”, De Lembke explica que buscan una integración del turismo rural.

No obstante, para que eso ocurra, es necesario alcanzar un alto nivel de servicios y atención al cliente. Así lo indica Aguilar, quien considera que deberían brindarse capacitaciones a quienes aspiran a ofrecer servicios en el sector. “Siempre los empresarios ponen a los empleados a recibir capacitaciones, y cuando quieren implementar esos conocimientos nuevos, los primeros que se oponen son los empresarios. De manera que, quienes deben recibir la capacitación también, son los empresarios, para tener una mente más abierta”.

Tecpán, es actualmente una ruta obligatoria de paso. Foto tomada en el mercado de Tecpán. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Según Aguilar, Tecpán cuenta con la ventaja de tener la presencia de dos familias franco-suizas, quienes pueden compartir sus conocimientos en la elaboración de embutidos y quesos. Aguilar destaca que Guatemala no se distingue por la producción de jamones y quesos curados; no obstante, existe un potencial de capacitación para aprovechar esos sabores.

Cuéllar, por su parte, señala que, a partir de un diagnóstico, se podrían identificar las áreas en las que convendría capacitar a las personas del lugar. Entre los posibles sectores se mencionan las buenas prácticas de manufactura, alimentación, atención y servicio al cliente, así como tecnología.

Próximos desafíos

Cuéllar señala que uno de los principales retos a superar es la accesibilidad. Según el operador turístico, ciertas condiciones viales dificultan el ingreso y hacen que la experiencia sea “desgastante” incluso antes de llegar al destino. Para él, es fundamental mejorar la red vial e implementar rutas alternas, ya que también es posible llegar a Tecpán por medio de otros municipios. Esto, a la vez, diversificaría la oferta turística y permitiría mayor participación de aldeas ubicadas dentro de la jurisdicción municipal.

Aguilar opina que hace falta un análisis del desplazamiento del flujo turístico. “Hay que hacer un análisis, porque cuando hay accidentes en la CA-9 o en la CA-1, no tenemos vías alternas. Entonces, en esta región —hablando de Tecpán— necesitamos asfaltar y ampliar nuevas rutas”, afirma.

De Lembke subraya que, actualmente, Tecpán carece de capacidad hotelera suficiente. Aguilar coincide en que, en estos momentos, el sector hotelero no está desarrollado, especialmente para los turistas internacionales, quienes tienden a permanecer más tiempo que los visitantes nacionales.

Por último, Cuéllar considera que se debe rescatar la identidad cultural basada en las tradiciones y costumbres, además de fomentar una actitud empática por parte de la municipalidad, tanto hacia los visitantes como hacia los propios vecinos que consumen y disfrutan los atractivos turísticos del lugar.

