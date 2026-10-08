Dragados, remuneraciones y seguridad: para qué pide Defensa Q6 mil 374 millones en 2027

El presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) podría alcanzar los Q6 mil 374 millones para el 2027, según el proyecto de presupuesto bajo análisis y discusión en la Comisión de Finanzas.

El monto lo representa un incremento del 37.3% con relación al presupuesto aprobado para este 2026, de Q4 mil 643 millones 500 mil.

Este incremento al presupuesto de la Defensa también conlleva aumentos significativos para defensa territorial y seguridad marítima, así como una asignación extraordinaria de Q595 millones para el dragado de canales estratégicos.

Del monto total del presupuesto asignado, Q5 mil 893.4 millones corresponden a gastos de funcionamiento y Q481.2 millones, a inversión. El presupuesto se distribuye entre 16 unidades ejecutoras a cargo del Mindef y cinco programas principales, además de las actividades centrales y las partidas no asignables.

Defensa de la soberanía

El Programa 11, que corresponde a Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, es el que tiene la mayor asignación, con Q2 mil 686.2 millones. En este programa destacan los siguientes rubros:

Defensa Terrestre: Q1 mil 102.5 millones

Movilidad y Contra Movilidad: Q842.0 millones

Defensa del Espacio Aéreo: Q415.5 millones

Defensa de Aguas Jurisdiccionales: Q291.3 millones

Defensa del Ciberespacio: Q34.8 millones

Estos recursos están destinados al financiamiento de operaciones terrestres, marítimas y aéreas para el mantenimiento de la soberanía nacional. Según se indica en el proyecto de presupuesto, se espera que para el 2029 haya un incremento del 5% en la defensa de la soberanía e integridad territorial, para lo cual se prevé alcanzar 116 mil 750 operaciones terrestres.

Seguridad interior y exterior

El Programa 17, identificado como Seguridad Interior y Exterior, recibirá un monto de Q1 mil 182.7 millones. Según se indica, el principal énfasis de este rubro está dirigido a las siguientes áreas:

Apoyo Interinstitucional: Q904.4 millones

Misiones de Paz: Q146.7 millones

Registro y Control de Armas y Municiones: Q105.3 millones

Representación Diplomática en el Extranjero: Q26.4 millones

Este programa incluye la participación de Guatemala en misiones internacionales de paz y el control de armas, además del apoyo a otras instituciones de seguridad.

También se contemplan fondos para programas de gestión de riesgos y protección ambiental, contenidos en el Programa 13, al que se le asignan Q352.2 millones. Para gestión de riesgos se destinan Q156.6 millones y para protección ambiental, Q195.6 millones. Estos fondos permitirán al Ejército brindar apoyo en la atención de desastres naturales, protección de áreas vulnerables y combate de incendios forestales, acciones vinculadas con la estrategia de riesgos fiscales ante sequías y fenómenos climáticos, se indica.

Fondos extraordinarios para dragado

En la asignación presupuestaria que el Mindef requiere se encuentran Q595 millones destinados a la compra, operación, mantenimiento y funcionamiento de sistemas de dragado en canales estratégicos como los de Chiquimulilla, Río Dulce, el río Sarstún y otros afluentes. Esos trabajos, según la institución, buscan mejorar la navegabilidad y la competitividad del comercio exterior, principalmente en los litorales del Pacífico y el Caribe.

Transferencias para el IPM

Además de las anteriores asignaciones, se incluye un total de Q400.1 millones en transferencias corrientes, de los cuales Q399.7 millones están dirigidos al Instituto de Previsión Militar (IPM). En este monto se incluyen Q27.5 millones para el pago del Bono 14 de los pensionados militares y Q216.5 millones destinados al pago de 6 mil 600 jubilados y pensionados, en cumplimiento de la Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del IPM, decreto 9-2026.

Distribución por unidad ejecutora

El presupuesto del Mindef por unidades ejecutoras se distribuye de la siguiente manera:

Dirección General de Finanzas: Q1 mil 36.9 millones

Comandancia de la Marina: Q1 mil 1.4 millones

Cuerpo de Ingenieros del Ejército: Q953.9 millones

Comandancia de la Fuerza Aérea: Q494.1 millones

Quinta Brigada de Infantería: Q437.5 millones

Primera Brigada de Infantería: Q385.9 millones

En esta distribución destaca el papel del Cuerpo de Ingenieros debido al trabajo que realiza en infraestructura y en la atención de emergencias ante cualquier eventualidad. También, por el trabajo que está efectuando en la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Izabal y el apoyo que ha recibido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Datos reservados

El proyecto de presupuesto indica que el Ministerio de la Defensa no incluye los datos del número total de puestos con cargo al renglón 011, de personal permanente, y 022, de personal por contrato, debido a cuestiones de seguridad nacional, según la resolución MDN-DAJ-087-2023.

Se consultó al Ministerio de la Defensa, pero también se indicó que la información relacionada con el número de personal operativo y administrativo de la institución, así como el número de unidades destacadas en cada base y destacamento, está bajo reserva por cuestiones de seguridad nacional.

Sin embargo, el presupuesto destinado a remuneraciones del Ministerio de la Defensa asciende a Q3,174.1 millones, según se indica en el proyecto de presupuesto del 2027.

Proyección multianual del presupuesto de la Defensa

En cuanto a la proyección multianual del presupuesto, esta muestra un crecimiento sostenido y gradual, con el que se prevé que para el 2031 pueda alcanzar los Q7 mil 890.9 millones. Las proyecciones anuales a partir del 2027 son las siguientes:

2027: Q6,374.7 millones

2028: Q6,557.7 millones

2029: Q6,910.5 millones

2030: Q7,384.3 millones

2031: Q7,890.9 millones

Incremento presupuestario injustificado

A criterio de Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), el incremento de fondos para el próximo año al Ministerio de la Defensa es algo “injustificado”, tomando en cuenta que el desempeño de la institución armada no ha sido el más adecuado, ya que aún persisten problemas e infiltración del crimen organizado, principalmente en las fronteras del país, las cuales le corresponde atender al Ejército.

“Guatemala tiene una presencia ya muy fuerte del crimen organizado, ya que las fronteras siguen porosas, siguen siendo infiltradas por todo tipo de crimen organizado y es tarea del Ejército controlarlo, por supuesto, y la verdad no corresponde esa designación, esa inversión con los resultados obtenidos”, afirma.

En cuanto a los diferentes rubros a los cuales están destinados los fondos del Ministerio de la Defensa, Marroquín considera que se debe mantener la vigilancia con el objetivo de que la inversión de los fondos sea transparente y evitar sobrevaloraciones de cualquier tipo en la adquisición de materiales y equipo para el Ministerio de la Defensa.

“Hay que vigilar que esa inversión sea transparente, que no haya sobrevaloraciones en los equipos que se van a adquirir, que es algo que hemos visto en anteriores gobiernos, cuando se quiere comparar aviones, barcos o lanchas, equipos de radar, hemos visto siempre esos problemas. El hecho que sea equipo para defensa no significa que se escuden en que es información reservada”, afirma.

En cuanto a las reservas que el Ministerio de la Defensa mantiene sobre el número del personal operativo y administrativo que hay actualmente en la institución armada, Marroquín considera que tampoco se justifica, ya que el Ejército ganaría mayor legitimidad transparentando este tipo de información que, a su criterio, no compromete la seguridad del Estado.

“Ellos deberían de cumplir a cabalidad con la ley de acceso a la información para que no se genere esta percepción y no siga afectando a la institución, pues vemos este incidente terrible que ocurrió en Huité —Zacapa—, donde murieron ocho personas y que todavía no hay una explicación coherente sobre ese incidente. O sea, no podemos seguir alimentando con recursos una institución que no sabe dar una explicación de un incidente tan grave”, concluye Marroquín.