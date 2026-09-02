A más de un año de su creación, comando contra amenazas transnacionales sigue sin concretarse

La conformación del Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales (Cecat), creado hace más de un año, después de un incidente armado en la frontera con México, sigue en proceso y es parte del proceso de modernización del Ejército de Guatemala, afirmó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 2 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura.

Según explicó el mandatario, en este proceso de conformación del Cecat se encuentra la construcción de la base de operaciones de la Brigada Especial de Operaciones de Selva (Beos), que se lleva a cabo en la aldea El Subín, municipio de Las Cruces, Petén.

Arévalo comentó que la modernización del Comando contra Amenazas Transnacionales es importante y que, por esta razón, se construye esta nueva base, que será el principal centro de operaciones del Cecat.

“Es uno de los elementos por los que atraviesa el proceso de transformación y modernización del Ejército. Estamos a un par de meses de inaugurar la Beos, la base desde la que se va a operar en el Petén, que es una nueva instalación, es un nuevo comando en donde va a haber fuerzas, precisamente, para lograr tener una presencia territorial significativa y contener toda una serie de tráficos internacionales”, afirmó Arévalo.

El presidente también indicó que este proceso de conformación del Cecat va ligado a la adquisición de equipo, así como a algunas donaciones y, principalmente, a la adquisición a Estados Unidos de los nuevos fusiles con los que contarán las unidades del Ejército.

“Pasa por la adquisición de equipamiento, que ya se viene haciendo; se viene recibiendo algunos, inclusive, por donaciones. Otros por compras, como el cambio que se está haciendo y que empieza precisamente por estas nuevas brigadas de la adquisición de fusiles ya muy modernos. De manera que eso es parte del esfuerzo que se está haciendo”, indicó el mandatario.

En julio del 2025 fue publicado el acuerdo gubernativo 110-2025, por medio del cual se oficializó la conformación del Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales (Cecat), con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado frente a las amenazas que representan las estructuras dedicadas al crimen organizado transnacional.

Según el acuerdo, el comando debía entrar en funciones en un plazo de 30 días, durante el cual el Estado Mayor de la Defensa debía presentar su reglamento interno para definir la estructura operativa del Cecat, así como la planificación presupuestaria correspondiente para su funcionamiento.

Asimismo, el Ministerio de la Defensa debía designar a su comandante, quien, según el acuerdo, debe ser un oficial con grado de general o coronel, o su equivalente en la Fuerza de Mar, con formación en Altos Estudios Estratégicos o su equivalente en el extranjero.

En este sentido, el Ministerio de la Defensa ha secundado lo dicho por el presidente acerca de que el proceso de conformación continúa con la adquisición de armas y equipo. En cuanto a las autoridades del comando y su reglamento, se indicó que los detalles se darán a conocer en su momento.