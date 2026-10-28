Banguat: confianza en la economía baja a 54.38 puntos en octubre, ¿qué factores explican la caída?

La confianza en la actividad económica de Guatemala se situó en 54.38 puntos en octubre, por debajo de los 56.17 puntos registrados en septiembre, según el informe mensual del Banco de Guatemala (Banguat). Este indicador mide la percepción de los agentes económicos sobre el clima de negocios y las condiciones para la inversión.

Durante octubre, diversos acontecimientos pudieron haber influido en la percepción de inseguridad, entre ellos los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, a finales de septiembre, así como la agresión contra el exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa.

El Índice de Confianza de la Actividad Económica permite evaluar las expectativas de los agentes económicos. Cuando el resultado supera los 50 puntos, se interpreta como una percepción favorable; mientras que un nivel inferior a ese umbral refleja una percepción desfavorable sobre la actividad económica.

Aunque el indicador se mantiene por encima de los 50 puntos, su disminución refleja un menor optimismo, lo que podría incidir en las decisiones de negocios e inversión a corto y mediano plazo.

Confianza económica retrocede

Las estadísticas del Banguat indican que el nivel más alto del Índice de Confianza de la Actividad Económica durante el 2026 se registró en febrero, con 62.21 puntos, mientras que el más bajo se observó en abril, con 51.53 puntos.

“En octubre de 2026, el nivel del Índice de Confianza de la Actividad Económica se situó en 54.38 puntos, inferior en 3.19% respecto al registrado en septiembre (56.17 puntos) e inferior en 6.77% respecto al registrado en octubre de 2025 (58.33 puntos)”, señala el documento.

Inseguridad tendría impacto limitado en confianza económica

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que, desde el punto de vista metodológico, es poco probable que los incidentes registrados entre septiembre y octubre hayan tenido un impacto inmediato en la confianza económica, debido a que las decisiones que impulsan la actividad productiva a corto plazo fueron tomadas en períodos anteriores.

“Estos eventos, aunque intranquilizan a la población en general y generan un impacto sobre la confianza en las instituciones, para que se trasladen al fenómeno económico hace falta mucho más que eso, porque el entorno económico opera en un contexto de inseguridad”, puntualizó.

Factores externos afectan confianza económica

Al analizar la tendencia del indicador, Maul, consideró que, durante el penúltimo año de gobierno, se observa un comportamiento similar al registrado en administraciones anteriores, caracterizado por un desgaste político acumulado.

A su juicio, a este escenario se suman la aceleración de la inflación por factores internacionales, la incertidumbre política y los cuestionamientos sobre la forma en que se ha manejado el proyecto de presupuesto público, elementos que, en conjunto, pueden debilitar la confianza de los agentes económicos.

En ese sentido, Maul considera que la disminución del indicador en octubre no está directamente relacionada con los hechos de inseguridad, sino con los choques externos que afectan a la economía y las dificultades que también enfrentan otros países.

Sin embargo, recordó que, al contrastar esta medición con el comportamiento de sectores como la construcción, las actividades inmobiliarias y las actividades financieras y de seguros, se observa que la economía guatemalteca mantiene un impulso importante, pese a las perturbaciones externas e internas.

“Estamos observando una combinación de la existencia del choque externo del precio del barril de petróleo, los problemas derivados del fenómeno de El Niño y la incertidumbre política que se estará acrecentando con lo que se está acercando el año electoral”, apuntó Maul.