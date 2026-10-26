Presupuesto 2027: Comisión de Finanzas prevé emitir dictamen antes del 10 de noviembre y analiza posibles cambios

Los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso concluirán esta semana la serie de audiencias públicas sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2027, por un monto de Q192 mil 45 millones, presentado por el Ejecutivo, y luego comenzarán la fase de discusión y análisis de posibles modificaciones a la iniciativa.

Se prevé que antes del 10 de noviembre se cuente con un dictamen para que la iniciativa sea trasladada al pleno del Congreso para su discusión y eventual aprobación. Aunque se anticipa que el presupuesto será aprobado, podrían introducirse cambios, principalmente en el déficit fiscal propuesto del 4.4% del producto interno bruto (PIB) y en el techo de endeudamiento, que registra un incremento sustancial.

También se analiza la posibilidad de mantener medidas de apoyo ante el incremento de los precios de los combustibles, como la exoneración temporal de impuestos.

Por ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto del 2027, que entraría en vigor el 1 de enero de ese año, con el inicio del nuevo ejercicio fiscal.

Salida de Estrada obliga a buscar apoyo técnico

La salida del diputado Julio Héctor Estrada Domínguez de la presidencia de la Comisión de Finanzas, luego de solicitar una licencia por motivos de salud el pasado 30 de septiembre, podría incrementar la necesidad de apoyo técnico del Ministerio de Finanzas (Minfin) para la elaboración del dictamen del proyecto de presupuesto del 2027.

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas y miembro de la Junta Directiva del Legislativo, explicó que, aunque formalmente no se reconoce el apoyo del Minfin en la elaboración del dictamen, todos los años existe cierta coordinación con esa cartera para discutir los aspectos técnicos de la propuesta presupuestaria.

Aclaró que el Ejecutivo presenta una propuesta sustentada en estudios y análisis técnicos elaborados por especialistas, los cuales sirven de referencia durante la discusión del proyecto.

“La Comisión de Finanzas hace el ejercicio de escuchar a las diferentes entidades, pero cuando el Congreso plantea modificaciones al presupuesto debe contar con opiniones calificadas sobre el mismo y entonces se consulta al Ministerio de Finanzas sobre qué sucede si quito este monto y lo traslado para acá, cómo eso puede afectar temas como fuentes de presupuesto, entre otros”, ejemplificó.

Blanco recordó que la consulta técnica al Minfin ha sido una práctica habitual en la elaboración del dictamen, pero consideró que este año podría ser mayor debido a la salida de Estrada Domínguez, quien, por su experiencia como exministro del ramo, aportaba conocimientos técnicos especializados a la Comisión.

“Seguramente la presidencia de la Comisión pedirá auxilio técnico al Ministerio de Finanzas a la hora que ya se aborden los aspectos de cambios presupuestarios que se puedan hacer por parte de la Comisión o sugeridos por la Comisión para integrar el dictamen”, recalcó el legislador.

La salida de Julio Héctor Estrada de la presidencia de la Comisión de Finanzas, por motivos de salud, podría aumentar la necesidad de apoyo técnico del Minfin para elaborar el dictamen del presupuesto 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Congreso de la República)

Cuestionan falta de rigor técnico en presupuestos

Douglas González, analista político independiente, consideró que los presupuestos aprobados en los últimos años han carecido de suficiente sustento técnico, lo que, a su juicio, ha favorecido la distribución de recursos públicos sin criterios adecuados de planificación.

El analista sostuvo que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Finanzas por justificar las asignaciones presupuestarias, persisten prácticas cuestionables en la distribución del gasto.

“Seguramente la presidencia de la Comisión pedirá auxilio técnico al Ministerio de Finanzas a la hora de que ya se aborden los aspectos de cambios presupuestarios que se puedan hacer por parte de la Comisión o sugeridos por la Comisión para integrar el dictamen”. Orlando Blanco, diputado

“A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Finanzas por maquillar el gasto público con exposiciones de motivos, lo que presenciamos en los últimos años es un reparto grotesco de recursos, sin ningún soporte técnico”, afirmó.

González señaló que, a su criterio, estas asignaciones buscan propiciar el clientelismo político e incluso el saqueo de los recursos públicos. Como ejemplo, mencionó los fondos extraordinarios destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que considera una muestra de estas prácticas.

Advierten de uso electoral del presupuesto

Sobre las perspectivas de una eventual aprobación del presupuesto del 2027, González resaltó que la propuesta mantiene un patrón observado en administraciones anteriores, caracterizado por incrementos del gasto público en períodos previos a las elecciones.

“Se puede ver claramente que el presupuesto 2027 coincide con el mismo patrón de otros cuatrienios en los que los partidos de Gobierno incrementan desmedidamente el gasto apostando por incidir en el proceso electoral”, afirmó.

González advirtió de que el incremento del déficit fiscal y del endeudamiento público no necesariamente constituye el principal problema,sino la falta de vinculación de esos recursos con una estrategia de desarrollo y resultados verificables.

“Sabemos que se incrementará el déficit y el endeudamiento, y ese no es el problema, el problema es que esos incrementos no guardan relación con ninguna estrategia de desarrollo del país y que al final los diputados terminan por aprobar un gasto desmedido sin rendición de cuentas y sin metas de desarrollo medibles”, aseveró el analista.

El Congreso de la República avanzará esta semana en la integración de la nueva Junta Directiva para el período 2027-2028, cuya elección está programada para el martes 27 de octubre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Evalúa cambios al presupuesto 2027

Acerca de los posibles cambios al proyecto de presupuesto del 2027, Blanco explicó que durante las audiencias públicas se solicitó a las instituciones información sobre el presupuesto asignado para este año y el porcentaje de ejecución registrado hasta la fecha.

Como ejemplo, mencionó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) registra una ejecución cercana al 40%; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), del 50%, y el Ministerio de Cultura y Deportes, de aproximadamente el 55%.

“Hay dudas sobre el tema de la capacidad ejecutiva de algunas instituciones que llevan muy baja su ejecución a estas alturas del año”, señaló el legislador.

Blanco adelantó que los bajos niveles de ejecución presupuestaria podrían motivar modificaciones a las asignaciones previstas para el 2027, debido a los cuestionamientos sobre la capacidad de algunas entidades para utilizar los recursos disponibles.

Asimismo, indicó que todas las instituciones del sector justicia solicitaron incrementos presupuestarios superiores a los techos asignados en la propuesta del Ejecutivo.

“A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Finanzas por maquillar el gasto público con exposiciones de motivos, lo que presenciamos en los últimos años es un reparto grotesco de recursos, sin ningún soporte técnico”. Douglas González, analista político

El diputado agregó que esta semana se conocerán las propuestas de asignaciones para las organizaciones no gubernamentales (ONG). En cuanto a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), precisó que el proyecto contempla alrededor de Q4 mil 900 millones de aporte ordinario y otros Q1 mil 200 millones en asignaciones extraordinarias.

Acuerdos políticos marcarán agenda legislativa

El Congreso de la República avanzará esta semana en la integración de la nueva Junta Directiva para el período 2027-2028, cuya elección está programada para el martes 27 de octubre. Según el diputado Orlando Blanco, existe un 80% de posibilidades de que la nueva integración sea similar a la actual.

El legislador explicó que, después de la elección de la directiva, existen acuerdos políticos para conocer iniciativas de ley consideradas prioritarias durante el período restante de sesiones ordinarias, que concluye en noviembre.

Entre las propuestas que se prevé discutir figuran el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2027, la Ley de Ciberseguridad y el proyecto de construcción del MetroRiel, iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.