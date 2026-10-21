Salario mínimo 2027 en Guatemala: Arévalo podría fijar el nuevo aumento por decisión presidencial

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) acudieron este miércoles 21 de octubre a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para presentar su propuesta de presupuesto para el 2027. Durante la reunión, también actualizaron la información sobre el proceso de fijación del salario mínimo para ese año, cuyo período de diálogo tripartito concluirá en las próximas semanas.

En septiembre pasado, las comisiones paritarias, integradas por representantes de los sectores empleador y trabajador, concluyeron sus deliberaciones sin alcanzar acuerdos sobre el ajuste salarial, por lo que el proceso de negociación pasó a la siguiente instancia: la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La legislación establece que, si no se alcanza un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario (CNS), la decisión sobre el ajuste salarial corresponderá al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien deberá fijarlo mediante un acuerdo gubernativo.

El nuevo salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero del 2027.

Salario mínimo 2027 apunta a decisión presidencial

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, explicó, al salir de la Comisión de Finanzas del Congreso, que corresponde ahora a la Comisión Nacional del Salario (CNS) continuar las discusiones y efectuar, durante octubre, los análisis técnicos de los informes trasladados por las comisiones paritarias en septiembre pasado.

“Actualmente está en discusión en la CNS y la invitación es que se siga el diálogo, que debe imperar. Hemos visto las experiencias en otros años, en que son muy disparejas las posiciones, es decir, no se logran los consensos entre empleadores, trabajadores y Gobierno”, explicó la ministra la tarde de este miércoles 21 de octubre.

Roquel indicó que, si no se alcanza un acuerdo en la CNS, el presidente Bernardo Arévalo tomará la decisión sobre la fijación del salario mínimo para el 2027, con fundamento en los informes técnicos correspondientes.

La funcionaria recordó que, al no alcanzarse un acuerdo tripartito en las comisiones paritarias, el proceso pasó a la CNS, por lo que se espera conocer los resultados de las deliberaciones en las próximas semanas.

El salario mínimo para el 2026 tiene un incremento diferenciado por actividades económicas, según la decisión presidencial. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Gobierno analiza factores para fijarlo

Sobre los factores que podrían influir en una eventual decisión presidencial para fijar el salario mínimo del 2027, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, reconoció que será necesario analizar la situación económica actual, especialmente el alza de los precios de los combustibles, que afecta tanto a empleadores como a trabajadores.

La funcionaria también mencionó el factor climático como otro de los elementos que deberán considerarse en el análisis.

“Sobre todo ello se debe hacer el gran análisis que se debe hacer atendiendo las necesidades de los trabajadores, pero también las posibilidades de los empleadores y lo que se busca justamente es ese punto medio y equilibrio para determinar esa decisión”, expresó.

Según el cronograma previsto, la nueva tabla del salario mínimo para el 2027 deberá publicarse en diciembre próximo, antes de su entrada en vigor el 1 de enero.

Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala)

No agrícola: Salario base de Q4,002.28 (aumento de 7.5%). Con la bonificación incentivo de Q250, el total mensual es de Q4,252.28.

Agrícola: Salario base de Q3,791.20 (aumento de 5.5%). Con la bonificación, el total mensual es de Q4,041.20.

Exportadora y de maquila: Salario base de Q3,409.73 (aumento de 4%). Con la bonificación, el total mensual es de Q3,659.73.

Circunscripción Económica 2 (Resto de los departamentos)