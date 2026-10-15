Cinco aspirantes buscan dirigir Conamigua entre cuestionamientos por sus perfiles

La Comisión de Migrantes del Congreso definió la nómina de cinco aspirantes a secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) para el período 2026-2029.

La lista, entregada a la Dirección Legislativa, incluye al actual secretario, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, y a los abogados José David Prado Vásquez, Ana Marleni Gutiérrez, Luis Enrique Arévalo Girón y Diego Santamarina Cárdenas.

Según el cronograma de la comisión, presidida por Edgardo Ramírez, la elección estaba prevista para el 22 de octubre. Sin embargo, en la última reunión de jefes de bloques se definió que para esa fecha continuará la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto y el inicio de otras interpelaciones.

Debido a que el lunes 19 los diputados no tendrán actividades por el asueto del Día de la Revolución, que se conmemora el martes 20, se prevé que será hasta el lunes 26 que la instancia de jefes de bloques programe la elección.

Las autoridades salientes terminaron su período el 13 de octubre. El presidente de la citada comisión explicó que ante esta situación, Raúl Berríos Ramírez y el subsecretario Julio Lainfiesta continuarán de forma interina hasta que el Congreso elija a sus sucesores.

Los cinco candidatos

A criterio de la Comisión de Migrantes, los cinco aspirantes cumplieron los requisitos. No obstante, algunos tienen vínculos evidentes con partidos políticos, e incluso restricciones para ser electos.

Raúl Berríos Ramírez asumió el cargo para el período 2021-2023 y fue reelegido para el 2023-2026 con el apoyo de 117 diputados. Sin embargo, podría tener un impedimento legal para un tercer período, según el artículo 11 de la Ley de Conamigua, que establece que “las funciones administrativas y representación del Conamigua recaerán en su secretario ejecutivo, quien será nombrado por el Pleno del Congreso de la República, de una lista de cinco personas con experiencia mínima comprobada de tres años en el tema migrantes, a propuesta de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República y, quien desempeñará sus funciones por un período de tres años, pudiendo renovarse su designación por una única vez”.

La disposición permite renovar la designación “por una única vez”, por lo que una tercera elección contravendría lo establecido en la ley.

José David Prado Vásquez ocupó cargos en tres gobiernos. Fue viceministro de Previsión Social y Empleo en el 2019, durante la administración de Jimmy Morales; director general del Deporte y Recreación en el 2020 y registrador del Ministerio de Economía en el 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. En el 2024 fue nombrado viceministro de Inversión y Competencia por el gobierno de Bernardo Arévalo.

En el 2017 fue detenido por presuntas irregularidades relacionadas con las elecciones del 2015, cuando asesoró a integrantes del partido Fuerza para registrar un acta en blanco que sería llenada posteriormente. Entonces era delegado del Registro de Ciudadanos.

Diputados que pidieron no ser citados señalaron que Prado Vásquez sería uno de los principales aspirantes a la secretaría, impulsado por bloques de oposición, pese a los señalamientos y que carece de experiencia en asuntos migratorios.

Ana Marleni Gutiérrez ha trabajado como gestora social y consultora de protección familiar. Afirma haber brindado asistencia a retornados y apoyo en desarrollo local para Conamigua. Según registros del Congreso, fue asesora del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN) en la novena legislatura, bajo el renglón 022, con un salario mensual de Q22 mil.

Luis Enrique Arévalo Girón fue viceministro de Seguridad en el 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Entre el 2010 y el 2016 trabajó en la Oficina de Responsabilidad Profesional de Migración y fue oficial de investigaciones migratorias en la Embajada de EE. UU. Actualmente presta asesoría jurídica a Conamigua.

Diego Santamarina Cárdenas, abogado y notario, fue asesor de la bancada Vamos en el Congreso en el 2020. También prestó servicios de asesoría a Conamigua y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Se le vincula con la constitución de farmacéuticas que obtuvieron contratos millonarios con el Estado entre el 2020 y el 2023. Una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) señala que se presentaron denuncias por movimientos sospechosos relacionados con esas empresas.

Las fuentes consultadas señalan que tanto Gutiérrez como Santamarina podrían tener opciones para adjudicarse la subsecretaría, esto debido a los vinculos que aún conservan en el Congreso.

Presupuesto de Conamigua

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) se creó el 31 de octubre del 2007 mediante el Decreto 46-2007 del Congreso y quedó formalmente integrado el 1 de octubre del 2008. Su función principal es coordinar, definir, supervisar y fiscalizar las acciones del Estado para proteger y asistir a los migrantes guatemaltecos y sus familias.

La institución no cuenta con un presupuesto propio como entidad descentralizada, sino que recibe recursos mediante transferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). Para el 2027, el presupuesto de Conamigua será de Q105 millones 340 mil 953, integrado por transferencias corrientes de Q101 millones 555 mil 53 y transferencias de capital de Q3 millones 785 mil 900.

El monto total representa un incremento del 11.6% respecto del 2026, cuando se le asignó un presupuesto de Q94 millones 432 mil 722, del cual el 65% se destinaba a gastos de administración, salarios, honorarios y asesorías. El resto de los fondos se destina a programas institucionales y transferencias corrientes y de capital.

No obstante, Conamigua también recibe una pequeña parte de su financiamiento de las remesas. Según el Decreto 46-2007, en su artículo 16 establece que el Consejo debe recibir anualmente un aporte no menor al 0.05% del volumen total de divisas por concepto de remesas. Por ello, si aumenta el monto de las remesas que ingresan a Guatemala, también crece el aporte anual para Conamigua. Adicionalmente, se le asigna un 25% del valor líquido que reciba el Estado por concepto de la expedición en el extranjero de la tarjeta de identidad consular, emisión de pasaporte y legalización de documentos.

Entidad perdió su objetivo

Según Fernando Castro, analista y experto en temas migratorios, Conamigua ha perdido el objetivo para el cual fue creado, principalmente por la falta de experiencia de sus autoridades y los vínculos políticos que mantienen en cada elección.

“Conamigua perdió totalmente lo que era el objetivo de la atención adecuada hacia los migrantes retornados, deportados y en ese sentido por la falta de experiencia de las personas que han sido sus funcionarios y en ese sentido el hecho de tener vínculos con los actuales secretarios o diputados pues realmente eso no es lo conveniente porque ya en ese sentido ya han un sesgo específico para poder favorecerlos”, comentó.

Castro también considera que, para dirigir la institución, se debe buscar a personas idóneas y con conocimientos profundos del tema migratorio. Además, señala que los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos han rechazado que los actuales funcionarios busquen postularse nuevamente al cargo porque “no han cumplido a cabalidad con sus funciones”.

En cuanto al destino de los fondos de la institución, Castro considera que “es lamentable que la mayoría del presupuesto sea destinado únicamente a contratación, pero no para una ejecución real que beneficie a la población migrante que es la que sostiene la economía del país con el envío de remesas”.

Transparencia en elección

El diputado César Dávila, quien presidió la Comisión de Relaciones Exteriores en el 2025 y ha dado seguimiento al proceso de elección de las autoridades de Conamigua, comentó que ha tenido contacto con migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, quienes han expresado su deseo de que al frente de la institución haya personas que los representen y con las cuales puedan sentirse identificados.

“He recibido llamadas de la red de migrantes en donde me han indicado que lo que quieren es un perfil que realmente pueda representarlos a ellos, ya que ustedes saben que en Estados Unidos han tomado medidas, durante este gobierno, en contra de la gente que no tiene los permisos legales para viajar y es lo que ellos buscan, el apoyo”, comentó.

Sobre el proceso de elección de las nuevas autoridades de Conamigua, indicó que este debe realizarse con transparencia y que será el pleno del Congreso el que tome la decisión.

“Lo que buscamos es transparencia de las personas que realmente llenen los requisitos y que no hayan tenido problemas con la ley y que sean idóneos. Ya está el dato de los cinco aspirantes y será el pleno el que decida”, afirmó.