Exfuncionarios y trabajadores de Conamigua buscan dirigir la institución por los próximos tres años

En las próximas semanas el Congreso de la República llevará a cabo la elección del secretario y del subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) para el periodo 2026-2029, quienes deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 13 de octubre.

La Comisión de Migrantes del Congreso comenzó esta semana con la revisión de expedientes y posteriormente se llevará a cabo la evaluación de los candidatos, con base en las guías, perfiles, tabla de ponderación y otros criterios que fueron aprobados por la sala de trabajo para llevar a cabo la elección.

Según información de la sala legislativa, los criterios de calificación y ponderación de cada uno de los aspirantes serán sobre 100 puntos, tomando en cuenta méritos académicos, experiencia profesional, conocimientos en derechos humanos, derecho constitucional y diseño de programas sociales y de asistencia. Además, se tomará en cuenta la participación de los postulantes en la elaboración de estudios relacionados con derechos de los migrantes, movilidad humana o temas afines. También se considerará la proyección humana, con un mínimo de dos años de participación en actividades sociales, de voluntariado y promoción de los derechos humanos. Finalmente, se llevará a cabo la entrevista con los candidatos que llenen los requisitos.

Los aspirantes

La recepción de los expedientes de los aspirantes se llevó a cabo del 7 al 16 de septiembre en la Dirección Legislativa del Congreso. Un total de 31 aspirantes presentaron su documentación.

Han sido identificados cuatro aspirantes que tuvieron nexos políticos con gobiernos anteriores, dos exsubsecretarios de Conamigua y nueve más, incluidos los actuales secretario y subsecretario, que trabajan en la institución.

Entre los aspirantes con nexos políticos con gobiernos anteriores se encuentra Eder Vladrimir López García, quien se desempeñó como subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, en el 2017. López García también se postuló como candidato a diputado por el distrito central, en la casilla número 3, por el partido Podemos, en el 2023.

Otro de los postulantes es Marcos Fernando Yax Guinea, exdiputado por el departamento de Totonicapán durante el periodo 2016-2020 por el desaparecido partido FCN-Nación. Cabe resaltar que Yax Guinea fue capturado y ligado a proceso en el 2023. Según un reporte policial de la época, el exdiputado fue arrestado el 30 de marzo de ese año por disparar al aire para amedrentar a un motorista mientras se desplazaba en su vehículo en la zona 1 capitalina. En esa ocasión, la Policía Nacional Civil le decomisó dos armas de fuego y constató que conducía en estado de ebriedad, por lo que fue detenido por el delito de responsabilidad de conductores, no obstante, un juez le otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país.

José David Prado Vásquez, otro aspirante, tuvo varios cargos durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En el 2019 fue nombrado viceministro de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el 2020, fue titular de la Dirección General del Deporte y Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes. También fungió como registrador del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía en el 2023 y, posteriormente, en enero del 2024, ya durante el gobierno de Bernardo Arévalo, fue nombrado viceministro de Inversión y Competencia en el Ministerio de Economía.

Leopoldo Mateo Chuc Sam se desempeñó como director del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), y también fue director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Diálogo, ambos cargos durante el periodo de Alejandro Giammattei. Durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo fue nombrado comisionado de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra). Durante este año, 2026, también se postuló como candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y esta es su segunda postulación a secretario de Conamigua, ya que también participó en el proceso del 2023.

Exfuncionarios y funcionarios de Conamigua

En la nómina de los 31 aspirantes también se encuentran varios exfuncionarios y funcionarios que laboran actualmente en Conamigua.

Entre ellos se encuentra Elizabeth Nicté Paz Pineda, expareja de Carlos Velásquez Monge, exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alejandro Giammattei. En el 2017, Paz Pineda participó en el proceso de elección de secretario y subsecretario de Conamigua y fue elegida como subsecretaria. El 18 de enero de ese año asumió el cargo; no obstante, unos días después presentó su renuncia aduciendo vicios en el proceso de elección en el que fue elegida. Según indicó en esa ocasión, su salida buscaba transparentar la elección y evitar cuestionamientos sobre su designación.

También se postula Álvaro Eduardo Caballeros, quien fue elegido en el 2021 como subsecretario ejecutivo de la institución. Caballeros concluyó su periodo de tres años en Conamigua el 13 de octubre del 2023.

Entre los funcionarios que trabajan actualmente en Conamigua se encuentra el secretario Raúl Eduardo Berrios Ramírez, quien busca ser reelegido para un tercer periodo al frente de la entidad, ya que la primera ocasión en que fue elegido fue en el 2021. También se postula el actual subsecretario Julio Francisco Lainfiesta Rímola, quien busca su reelección para un segundo periodo. Anteriormente, Lainfiesta se desempeñó como diputado en las legislaturas 2016-2020 y 2020-2024 por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

Asimismo, hay otros siete funcionarios que trabajan actualmente en Conamigua, contratados en los renglones 011 y 029. En el renglón 011 se encuentra Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez, quien labora en la Dirección de Gestión Social y Coordinación Institucional, y Nadia Odette Mazariegos Alvisurez, en la subdirección administrativa.

En el renglón 029 trabajan para la institución Deyvin René Castillo López, quien presta servicios como profesional administrativo legal para la Dirección; Luis Enrique Arévalo Girón, quien presta servicios como asesor jurídico administrativo; Diego Santa Marina Cárdenas, quien presta servicios como profesional de Asuntos Jurídicos; Ana Marleni Gutiérrez, quien presta servicios como asesora de gestiones administrativas, y Boris Adolfo de León Gutiérrez, quien presta servicios como profesional de apoyo a sedes.

Elefante blanco

A criterio del analista y experto en asuntos migratorios Fernando Castro, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha perdido el verdadero objetivo para el que fue creada la institución y, lamentablemente, se ha convertido en un “elefante blanco” por medio del cual se pagan favores movidos por intereses políticos.

“Lo que se ha vuelto Conamigua es un pago de favores por parte de los funcionarios y políticos, y eso no debe ser así. Debe buscarse la gente más adecuada y dentro de ese listado candidatos sí hay unas dos personas que sí pudieran dar la talla por la experiencia y el currículum pueden ser la gente más capaz y no convertirse en un elefante blanco de solo contratación y no de ejecución real hacia la población (migrantes) que sostienen la economía de este país”, asegura.

Según explica Castro, la Comisión del Migrante del Congreso debe tomar en cuenta que el próximo secretario y subsecretario de la institución tengan experiencia real en asuntos migratorios y de atención a los migrantes. Considera que al frente de la entidad debería haber profesionales como sociólogos y licenciados en Derecho que sean conocedores de estos asuntos, así como de asistencia y de las verdaderas necesidades que tienen los migrantes retornados y quienes actualmente se encuentran en Estados Unidos.

“Veo muy politizada esta elección y, lamentablemente, en ese sentido, es solo servir de, en un momento llenar un cupo porque ya casi que está cantado (el resultado), por los compromisos que hay y eso realmente debería de cambiarse”, concluye.