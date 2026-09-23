Muerte de guatemalteco en Míchigan: ICE dice que intentó detenerlo antes del accidente mortal

Durante la mañana del pasado domingo 20 de septiembre, una aparente persecución de una camioneta por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), en la ciudad de Grand Rapids, Míchigan, terminó con la muerte del migrante guatemalteco Mario David Coronado Juárez, quien era el padre de tres menores.

Conforme a lo expuesto por el director interino del ICE, David Venturella, Coronado Juárez falleció mientras huía de los oficiales migratorios, después de chocar contra un árbol. “Antes del choque ocurrido el domingo por la mañana, los agentes intentaron detener el vehículo involucrado y el conductor huyó”, agregó en su declaración pública.

Frente a este escenario, la Policía de Michigan amplió que los investigadores de la unidad de tránsito de Grand Rapids “tienen limitaciones para recabar información de los agentes federales” sobre los hechos que precedieron al choque. Por ello, y debido a la complejidad del asunto, el jefe del departamento solicitó participar en la investigación.

Ante esta situación, la congresista demócrata por Míchigan, Hillary Scholten, indicó que “la Policía de Míchigan, bajo la dirección del gobernador y el fiscal general, podría estar en mejores condiciones para determinar la cronología y cualquier otra circunstancia potencialmente relevante, así como todos los pasos que puedan ser apropiados”.

Gobernadora ordena investigación por muerte de guatemalteco

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, ordenó una investigación independiente sobre la muerte del migrante guatemalteco Mario David Coronado Juárez, ocurrida el domingo 20 de septiembre en Grand Rapids, luego de que su camioneta se estrelló contra un árbol y se incendió durante un intento de detención por el ICE.

De acuerdo con los activistas del Movimiento Cosecha, que lucha por la protección permanente, la dignidad y el respeto de los inmigrantes indocumentados, Mario David Coronado Juárez huía de una persecución del ICE durante un intento de detención cuando ocurrió el accidente cerca de Hall Street y Century Avenue, en Grand Rapids.

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Por lo tanto, el caso en la ciudad de Grand Rapids, Míchigan, ha generado atención en las plataformas digitales por las diferencias entre las versiones de las autoridades estadounidenses y por la intervención de los dirigentes estatales para revisar todo el operativo y las circunstancias en que ocurrió la muerte del inmigrante guatemalteco.

Dadas las circunstancias, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, instruyó a la Policía de Grand Rapids para llevar a cabo una investigación independiente y esclarecer lo sucedido. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado públicamente de un resultado preliminar ni de una versión definitiva sobre la secuencia de los hechos.

Traslado pendiente a Guatemala

La decisión de la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, de abrir esa nueva revisión busca esclarecer lo que ocurrió antes, durante y después del intento de detención, así como el papel de las autoridades migratorias en el incidente, considerando que el cuerpo de Mario Coronado Juárez aún no ha sido trasladado a Guatemala.

Por ahora, mientras organizaciones civiles recaudan fondos para apoyar a su familia en Guatemala, el caso de Mario David Coronado Juárez sigue bajo observación de las autoridades estatales y de grupos que piden claridad sobre la actuación de los agentes federales y las circunstancias del accidente en la ciudad de Grand Rapids, Míchigan.