¿Qué hay detrás de Trump TV? La Casa Blanca lanza un canal 24/7 en plena disputa con medios

El pasado 21 de septiembre, la plataforma de la Casa Blanca, Trump TV, comenzó sus emisiones con un antiguo discurso del presidente, mientras las principales cadenas de televisión mantienen suspendida la cobertura conjunta de sus actos en protesta por el veto a medios que el republicano acusa de ofrecer una cobertura desfavorable.

La señal de Trump TV comenzó a emitir a las 19.00 horas de Washington D. C. del pasado lunes 21 de septiembre y abrió su programación con el discurso que el presidente estadounidense, de 80 años, pronunció el pasado viernes 3 de julio en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En aquella intervención, el mandatario republicano afirmó que "Estados Unidos nunca será un país comunista" y pidió a sus seguidores defender lo que definió como la identidad y el carácter estadounidenses, los cuales se basan en un conjunto de ideales cívicos y políticos compartidos en lugar de una pertenencia étnica o ancestral común.

Frente a este escenario, la elección de una intervención de casi tres meses atrás convirtió el lanzamiento de la plataforma de la Casa Blanca, Trump TV, en una alternativa directa a la cobertura de los medios tradicionales, como algunas cadenas de EE. UU: ABC, CBS, Fox News y NBC, más que en la transmisión de un nuevo acto presidencial.

¿Por qué nació Trump TV?

El estreno de Trump TV se produjo el mismo día en que ABC, CBS, Fox News y NBC, los otros integrantes del consorcio de cobertura conjunta de la Casa Blanca, suspendieron su participación después de que la residencia y lugar de trabajo del presidente impidiera a CNN, a quien correspondía el turno, cumplir con su cobertura.

Ante esta situación, la decisión de los otros cuatro integrantes del consorcio llegó después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico, tras la demanda que esos tres medios presentaron contra Donald Trump y altos funcionarios de su Administración por considerar que el veto viola sus derechos constitucionales.

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Dadas las circunstancias, la disputa se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en la Ciudad de Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir este martes 22 de septiembre, junto con casi 130 jefes de Estado y de Gobierno.

Sin embargo, la marginación de los medios de comunicación y la creación de un canal propio asimilan al Gobierno de Donald Trump en el territorio de los Estados Unidos a los aparatos de comunicación de regímenes con control mediático estricto o estatalizado, como sucede en Rusia, China, Venezuela y Corea del Norte, entre otros países.

EE. UU. y las diferencias con la comunicación en China, Rusia y Corea del Norte

De acuerdo con la agencia EFE, el ecosistema mediático ruso se sostiene sobre conglomerados de control estatal como VGTRK o Sputnik. Por consiguiente, aunque existen vías alternativas, la televisión sigue una directriz uniforme alineada con el Kremlin, cuya estrategia no solo busca informar, sino contrapesar la influencia de los occidentales.

Por su parte, el modelo de comunicación de China es una extensión directa del Partido Comunista, de modo que cadenas como CCTV y Xinhua monopolizan las noticias. No obstante, la diferencia reside en el control del espacio digital: mediante la censura en redes sociales y el bloqueo de plataformas, el Estado controla toda la narrativa pública.

Asimismo, en el extremo, Corea del Norte constituye un ejemplo de control de la información y de propaganda estatal, debido a que la KCTV funciona exclusivamente como órgano de difusión del régimen y del culto a la personalidad de Kim Jong-un. En este entorno, no existe distinción entre el periodismo y la propaganda oficial de este país.