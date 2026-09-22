Veto de Trump a medios: J.D Vance explica por qué defiende las restricciones en la Casa Blanca

Durante la mañana del pasado lunes 21 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a gran parte de la prensa estadounidense de representar "una amenaza para la seguridad nacional", unos días después de haber excluido de la Casa Blanca a la cadena de televisión CNN y a otros dos medios norteamericanos.

En un mensaje en la plataforma digital Truth Social, el mandatario republicano de 80 años dijo estar llevando a cabo una ofensiva contra las noticias falsas, debido a que han crecido como un cáncer en prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos. "Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse. ¡Ahora!", añadió.

Frente a este escenario, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, afirmó que CNN y las demás cadenas excluidas aún pueden informar sobre la Casa Blanca y hablar con integrantes de la administración o personas ajenas al gobierno, aunque argumentó que la decisión del presidente Donald Trump se basaba en una "justicia muy básica".

“Ellos pueden seguir informando y siguen teniendo acceso a la libertad de expresión. Simplemente ya no tendrán una oficina dentro de la Casa Blanca”, agregó el vicepresidente Vance, tras asegurar que la decisión del presidente Trump no constituía una violación de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de prensa.

Vance defiende a Trump

El vicepresidente J. D. Vance atribuyó la prohibición a reportajes que calificó de "noticias falsas" y afirmó que estos son "en la práctica propaganda de izquierda", de modo que la Casa Blanca ha desactivado las credenciales de acceso de los periodistas de esas tres organizaciones, lo cual les impide entrar al recinto para presentar sus reportajes.

Ante esta situación, los reporteros de CNN y de las otras dos cadenas de televisión excluidas han estado haciendo sus transmisiones en directo desde lugares cercanos a la Casa Blanca. Por consiguiente, el vicepresidente J. D. Vance justificó la prohibición de acceso al afirmar que el 92% de las noticias de esos medios sobre Trump son negativas.

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Vance recalcó que no se estaba prohibiendo a los medios de comunicación informar, sino que no se les daría acceso especial a la Casa Blanca a aquellos que se dedicaran a hacer propaganda: "Debemos recordar que esos medios publican alrededor del 92% de las noticias sobre el presidente y su Administración que son negativas", mencionó.

Dadas las circunstancias, el vicepresidente J. D. Vance enfatizó que los medios vetados no son el reflejo del "pueblo estadounidense" ni de la opinión pública y los catalogó como "propaganda de extrema izquierda", en referencia al conjunto de mensajes utilizados por movimientos políticos de ideología socialista radical, comunista o anarquista.

¿Ataque a la libertad de expresión?

“Lo que el presidente ha dicho es que no les vamos a dar acceso especial dentro de la Casa Blanca a estos medios", dijo J. D. Vance al ser consultado sobre si esta acción constituía un ataque a la libertad de expresión, ya que aún pueden obtener informes públicos y hablar con personas que estén dentro o fuera de la administración Trump.

A pesar de eso, las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos —ABC, CBS, Fox News y NBC— acordaron suspender su cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump tras el veto a otros medios, de manera que la tensión continúa tras la demanda presentada por los tres medios vetados contra el Poder Ejecutivo.