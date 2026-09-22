¿Cómo le ha ido a Guatemala contra Jamaica? Conozca el historial entre las dos selecciones

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¿Cómo le ha ido a Guatemala contra Jamaica? Conozca el historial entre las dos selecciones

El dominio de Jamaica no es casualidad, sino que responde a características que a Guatemala le ha costado contrarrestar, como el despliegue atlético y el roce internacional.

Emilio Dávila

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Guatemala Jamaica Nations League

El defensa de Guatemala, José Morales, y el delantero de Jamaica, Demarai Gray, disputan el balón en el estadio de Kingston. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Jamaica es el segundo rival caribeño al que Guatemala más veces ha enfrentado, solo por detrás de Trinidad y Tobago, con 26 enfrentamientos. La Bicolor y los Reggae Boyz suman 20 duelos, en un historial dominado por los caribeños, que hasta ahora acumulan 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas ante la Azul y Blanco.

El balance histórico en futbol mayor masculino entre las selecciones de Guatemala y Jamaica favorece ampliamente al combinado caribeño, cuyo dominio se consolidó principalmente a partir de la década de 1990 y se convirtió en una de las rachas más difíciles de romper para la selección nacional, que ha caído en el 60% de las ocasiones.

Este éxito de los Reggae Boyz sobre la Bicolor se puede entender a través de dos factores principales: el aspecto físico y la exportación de talento. Por consiguiente, el dominio de Jamaica no es casualidad, sino que responde a características que a Guatemala le ha costado contrarrestar, como el despliegue atlético y el roce internacional.

Además, la Copa Oro ha sido el escenario donde Jamaica ha ejercido un mayor dominio, debido a que, durante casi tres décadas, enfrentar a los caribeños en este torneo y en las eliminatorias para la Copa del Mundo era sinónimo de derrota para Guatemala. Por lo tanto, Jamaica ha mantenido un notable dominio sobre el cuadro nacional.

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El historial entre Guatemala y Jamaica

El primer partido entre Guatemala y Jamaica fue en la Copa Oro 1969, cuando empataron 0-0 en la cuarta jornada de clasificación, resultado que permitió que Costa Rica se llevara el primer lugar. Sin embargo, tuvieron que pasar 23 años para que se volvieran a ver, en un amistoso disputado en 1992 en Quetzaltenango, que la Bicolor ganó 2-1.

Cuatro años después, en marzo de 1996, Jamaica derrotó 2-1 a Guatemala en un partido amistoso disputado en la ciudad de Kingston. A posteriori, en agosto de ese mismo año, la Azul y Blanco derrotó 2-1 a los Reggae Boyz en un amistoso en la Ciudad de Guatemala. No obstante, a partir de ese momento comenzó el dominio caribeño.

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Jamaica derrotó 3-2 a Guatemala en la fase de grupos de la Copa Oro de 1998, tres días después del famoso empate guatemalteco ante Brasil. Posteriormente, en 1999, los Reggae Boyz derrotaron 2-4 a la Bicolor en un amistoso en la Ciudad de Guatemala, y en el 2002 empataron 1-1 en otro amistoso disputado en el estadio Mateo Flores.

En la fase de grupos de la Copa Oro del 2003, los jamaiquinos derrotaron 2-0 a los guatemaltecos. En un amistoso del 2004 en Florida empataron 2-2, mientras que, en otro disputado en Georgia en abril del 2005, Jamaica ganó 1-0. Tres meses después, en julio, los Reggae Boyz vencieron 4-3 a la Bicolor en la fase de grupos de la Copa Oro 2005.

Los últimos 20 años

En octubre del 2005, Jamaica derrotó 2-1 a Guatemala en un amistoso disputado en Fort Lauderdale. Dos años después, en noviembre del 2007, los Reggae Boyz vencieron 2-0 a la Azul y Blanco en un amistoso que se llevó a cabo en Kingston. Además, en la fase de grupos de la Copa Oro 2011, los caribeños derrotaron 2-0 a la Bicolor en Miami.

Rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014, Jamaica golpeó primero en Kingston en el 2012, con un triunfo por 2-1, pero Guatemala consiguió su primera victoria ante los jamaiquinos en 16 años al ganarles 2-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores. A pesar de eso, la Bicolor quedó fuera de la hexagonal final por una diferencia de dos goles.

Pasó una década y en la Copa Oro 2023, Jamaica derrotó 1-0 a Guatemala en los cuartos de final. Cuatro meses después, empataron 0-0 en un amistoso en Nueva York. Sin embargo, tras una derrota por 3-0 en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Bicolor consiguió su cuarta victoria ante Jamaica, en la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

Ahora, la Azul y Blanco y los Reggae Boyz se verán las caras el próximo viernes 25 de septiembre, a las 18.00 horas de Guatemala, por vigésima primera ocasión, aunque por primera vez en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que servirá como proceso de clasificación para la Copa Oro del 2027.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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