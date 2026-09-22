¿Cómo le ha ido a Guatemala contra Jamaica? Conozca el historial entre las dos selecciones

La selección de Jamaica es el segundo rival caribeño al que Guatemala más veces ha enfrentado, solo por detrás de Trinidad y Tobago, con 26 enfrentamientos. La Bicolor y los Reggae Boyz suman 20 duelos, en un historial dominado por los caribeños, que hasta ahora acumulan 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas ante la Azul y Blanco.

El balance histórico en futbol mayor masculino entre las selecciones de Guatemala y Jamaica favorece ampliamente al combinado caribeño, cuyo dominio se consolidó principalmente a partir de la década de 1990 y se convirtió en una de las rachas más difíciles de romper para la selección nacional, que ha caído en el 60% de las ocasiones.

Este éxito de los Reggae Boyz sobre la Bicolor se puede entender a través de dos factores principales: el aspecto físico y la exportación de talento. Por consiguiente, el dominio de Jamaica no es casualidad, sino que responde a características que a Guatemala le ha costado contrarrestar, como el despliegue atlético y el roce internacional.

Además, la Copa Oro ha sido el escenario donde Jamaica ha ejercido un mayor dominio, debido a que, durante casi tres décadas, enfrentar a los caribeños en este torneo y en las eliminatorias para la Copa del Mundo era sinónimo de derrota para Guatemala. Por lo tanto, Jamaica ha mantenido un notable dominio sobre el cuadro nacional.

El historial entre Guatemala y Jamaica

El primer partido entre Guatemala y Jamaica fue en la Copa Oro 1969, cuando empataron 0-0 en la cuarta jornada de clasificación, resultado que permitió que Costa Rica se llevara el primer lugar. Sin embargo, tuvieron que pasar 23 años para que se volvieran a ver, en un amistoso disputado en 1992 en Quetzaltenango, que la Bicolor ganó 2-1.

Cuatro años después, en marzo de 1996, Jamaica derrotó 2-1 a Guatemala en un partido amistoso disputado en la ciudad de Kingston. A posteriori, en agosto de ese mismo año, la Azul y Blanco derrotó 2-1 a los Reggae Boyz en un amistoso en la Ciudad de Guatemala. No obstante, a partir de ese momento comenzó el dominio caribeño.

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Jamaica derrotó 3-2 a Guatemala en la fase de grupos de la Copa Oro de 1998, tres días después del famoso empate guatemalteco ante Brasil. Posteriormente, en 1999, los Reggae Boyz derrotaron 2-4 a la Bicolor en un amistoso en la Ciudad de Guatemala, y en el 2002 empataron 1-1 en otro amistoso disputado en el estadio Mateo Flores.

En la fase de grupos de la Copa Oro del 2003, los jamaiquinos derrotaron 2-0 a los guatemaltecos. En un amistoso del 2004 en Florida empataron 2-2, mientras que, en otro disputado en Georgia en abril del 2005, Jamaica ganó 1-0. Tres meses después, en julio, los Reggae Boyz vencieron 4-3 a la Bicolor en la fase de grupos de la Copa Oro 2005.

Los últimos 20 años

En octubre del 2005, Jamaica derrotó 2-1 a Guatemala en un amistoso disputado en Fort Lauderdale. Dos años después, en noviembre del 2007, los Reggae Boyz vencieron 2-0 a la Azul y Blanco en un amistoso que se llevó a cabo en Kingston. Además, en la fase de grupos de la Copa Oro 2011, los caribeños derrotaron 2-0 a la Bicolor en Miami.

Rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014, Jamaica golpeó primero en Kingston en el 2012, con un triunfo por 2-1, pero Guatemala consiguió su primera victoria ante los jamaiquinos en 16 años al ganarles 2-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores. A pesar de eso, la Bicolor quedó fuera de la hexagonal final por una diferencia de dos goles.

Pasó una década y en la Copa Oro 2023, Jamaica derrotó 1-0 a Guatemala en los cuartos de final. Cuatro meses después, empataron 0-0 en un amistoso en Nueva York. Sin embargo, tras una derrota por 3-0 en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Bicolor consiguió su cuarta victoria ante Jamaica, en la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

Ahora, la Azul y Blanco y los Reggae Boyz se verán las caras el próximo viernes 25 de septiembre, a las 18.00 horas de Guatemala, por vigésima primera ocasión, aunque por primera vez en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que servirá como proceso de clasificación para la Copa Oro del 2027.