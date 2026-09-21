Guatemala vs. Jamaica: la Selección debuta en la Liga de Naciones tras el 3-0 de la eliminatoria en Kingston

Guatemala tiene puesta la mirada en Jamaica, su primer rival en la Liga de Naciones de Concacaf, en una serie de cuatro partidos que marcará el camino de la Selección Nacional en esta competencia.

El encuentro será el viernes 25 de septiembre, en el Estadio Nacional de Kingston, donde el equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará comenzar con un resultado positivo.

La Selección ya se encuentra en Miami, donde permanecerá hasta el miércoles antes de continuar hacia Kingston.

Después del compromiso contra Jamaica, Guatemala recibirá a El Salvador el 28 de septiembre y posteriormente enfrentará dos veces a Surinam: el 2 de octubre como visitante y el 5 en territorio nacional.

El partido tendrá como referencia inmediata los dos enfrentamientos que sostuvieron en 2025.

El 10 de junio, Jamaica se impuso 3-0 en Kingston durante la eliminatoria mundialista, pero seis días después Guatemala respondió con una victoria 1-0 en la Copa Oro, gracias al gol de Óscar Santis.

Con ese triunfo, el balance histórico entre ambas selecciones quedó en 21 partidos, con 11 victorias para Jamaica, cinco para Guatemala y cinco empates.

El antecedente anterior fue el empate 0-0 del 11 de noviembre de 2023, en un partido amistoso.

Guatemala comparte el Grupo B de la Liga A con Jamaica, El Salvador, Surinam, Honduras y Martinica.

Cada selección disputará cuatro encuentros en esta fase, por lo que el resultado en Kingston será el primer paso de una seguidilla exigente que también forma parte del camino hacia la Copa Oro 2027.

Jamaica llegará al compromiso con una convocatoria de 24 futbolistas, entre los que destacan Andre Blake, Leon Bailey y Joel Latibeaudiere.

También aparecen Isaac Hayden, del Leyton Orient; Kasey Palmer, del Luton Town, y Javon East, del Hapoel Be'er Sheva.

La convocatoria de Guatemala quedó en 23 jugadores después de que Arquímides Ordóñez fuera baja por una lesión en el tobillo.

El plantel trabajó en el Centro de Alto Rendimiento antes de iniciar el desplazamiento hacia Estados Unidos y continuará con su preparación antes del traslado a Kingston.

El antecedente reciente ofrece un contraste para Guatemala: una derrota 3-0 en Kingston y, pocos días después, una victoria 1-0 ante el mismo rival.

Ahora, con una nueva edición de la Liga de Naciones por delante, la Selección volverá a medirse con Jamaica en busca de un inicio favorable en la competencia.