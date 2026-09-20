Suchitepéquez deja escapar la victoria y empata 2-2 con Xelajú en el Carlos Salazar Hijo

Suchitepéquez y Xelajú MC protagonizaron uno de los partidos más intensos de la décima jornada del Apertura 2026 en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Los cuatro goles del primer tiempo y la expulsión de Cardoza en el complemento convirtieron el encuentro en una noche llena de emociones para ambas aficiones.

Suchitepéquez tomó la ventaja rápidamente. Al minuto 6 Armando Zamorano aprovechó un espacio en la defensa de Xelajú y con un zurdazo venció a Estuardo Sicán para poner el 1-0 en lo que fue un inicio soñado para los Venados en el estadio Carlos Salazar Hijo.

Xelajú reaccionó de inmediato y al minuto 14 Yair Jaén aprovechó un error en la salida de los locales para empatar. Sin embargo al minuto 20 Zamorano volvió a aparecer con un golazo desde la entrada del área para completar su doblete y devolver la ventaja a los Venados.

PL / Cortesía Mayerli Estrada

El empate definitivo del primer tiempo llegó al minuto 39 cuando Diego Casas aprovechó un centro de Ángel López y una mala salida del portero Julio Secaida para poner el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso en lo que fue una primera mitad de infarto.

Xelajú resistió con diez jugadores

El segundo tiempo comenzó con ambos equipos más cautelosos. Al minuto 64 Estuardo Sicán respondió con una gran atajada para detener un remate de Frank De León en lo que fue la intervención más destacada del portero superchivo en el complemento.

La situación cambió al minuto 67 cuando Elmer Cardoza recibió la tarjeta roja tras un choque con Frank De León confirmada por el FVS dejando a Xelajú con diez jugadores en los minutos finales del partido.

PL / CSD Suchitepéquez

Con la superioridad numérica Suchitepéquez presionó buscando el gol de la victoria. Los venados encerraron a Xelajú en su área y al minuto 90 una posible mano fue revisada por el FVS sin sancionarse penal en lo que fue el momento más tenso del partido.

Xelajú resistió hasta el pitazo final para llevarse un punto que supo a poco para los Superchivos que llegaban al partido buscando la victoria. Suchitepéquez por su parte sumó un punto que lo saca momentáneamente del último lugar aunque sigue en una situación muy complicada en la tabla del Apertura 2026.